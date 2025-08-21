এটি সর্বদা সানি সিজন 17 সমাপ্তি: ফ্র্যাঙ্কের গোল্ডেন ব্যাচেলর টুইস্ট

ফিলাডেলফিয়ায় এটি সর্বদা রোদ সিজন 17 এর সমাপ্তি আনপ্যাক করার জন্য প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করে, তাই আসুন এটিতে প্রবেশ করি। এটা সবসময় রোদ মরসুম 17 পুরো জায়গা জুড়ে ছিল অ্যাবট প্রাথমিক ক্রসওভার টু হিলারিয়াস স্ট্যান্ডেলোনস, ফাইনালে, তিন ভাগের তোরণ ফ্র্যাঙ্কের উপস্থিতি স্থাপন করে গোল্ডেন ব্যাচেলর।
যারা অপরিচিত তাদের জন্য, গোল্ডেন ব্যাচেলর এটি একটি আসল রিয়েলিটি টিভি ডেটিং শো যা 65 বছরের বেশি বয়সের পুরুষ এবং মহিলাদের বৈশিষ্ট্যযুক্ত, সাধারণত প্রেমে দ্বিতীয় সুযোগ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে। ফ্র্যাঙ্কের জন্য, যিনি একবার গহনা চুরি করার জন্য তাঁর প্রাক্তন স্ত্রীর কবর খনন করেছিলেন, প্রেমের সন্ধান করা আরও জটিল অনুসন্ধান।
ফ্র্যাঙ্ক কেন গোল্ডেন ব্যাচেলর মধ্যে সামান্থাকে বেছে নিয়েছে
ফ্র্যাঙ্কের তিন প্রতিযোগী গোল্ডেন ব্যাচেলর সামান্থা, আইকনিক ক্যারল কেন, সি *** চুয়া, দ্য হক টুয়াহ গার্লের ব্যঙ্গাত্মক সংস্করণ এবং চার্লির মা বনি কেলি দ্বারা অভিনয় করেছেন। সামান্থা ফ্র্যাঙ্কের কাছে তার অনুভূতি স্বীকার করার পরে এবং তিনি তাকে সরিয়ে দেন, মরসুমের চূড়ান্ত দৃশ্যে তাকে তার কাছে ফিরে আসা এবং তাকে তার স্ত্রী হিসাবে বেছে নেওয়া দেখায়।
সামান্থা ফ্র্যাঙ্কের সাথে ভাগ করে নিয়েছিলেন যে তিনি “স্যাম” ডাকনাম হিসাবে অসন্তুষ্ট বোধ করে তার পুরো জীবন কাটিয়েছিলেন, তবে তার চারপাশে থাকার কারণে তাকে তার পুরো নামটি ব্যবহার করার জন্য আবেগময় স্বাধীনতার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এটি একটি বরং অযৌক্তিক ব্যাকস্টোরি, তবে এটি স্পষ্ট যে সামান্থা ফ্র্যাঙ্ককে তার জন্য কে তার জন্য নয়, তার অর্থের জন্য নয়। তার নিজস্ব অর্থ আছে; মুরগির টাকা।
দৃশ্যটি স্পষ্টতই একটি রোম-কম চলচ্চিত্রের সমাপ্তি ব্যঙ্গ করার অর্থ, ফ্র্যাঙ্ক তার পিছনে দৌড়াতে, তার বাসে বোর্ডের আগে সবেমাত্র তাকে ধরেছিল। ফ্র্যাঙ্ক স্বীকার করেছেন যে তিনি এর আগে কঠোর ছিলেন এবং তিনি যথেষ্ট ভাল না হওয়ার ভয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, সামান্থাকে তাঁর বক্তব্যটির উপসংহার হিসাবে বিয়ে করতে রাজি হন গোল্ডেন ব্যাচেলর।
যখন এটা সবসময় রৌদ্রের চরিত্রগুলি বছরের পর বছর ধরে সত্যিকারের, সংবেদনশীল মুহুর্তগুলিতে তাদের ন্যায্য অংশ ছিল, ফ্র্যাঙ্ক তাদের মধ্যে কখনও হয় নি। এই বিষয়টি মাথায় রেখে, এটি স্পষ্ট নয় যে ফাইনালে তার জন্য একটি আসল চাপ রয়েছে বা এটি কেবল 18 মরসুমের জন্য একটি রসিকতা স্থাপন করছে কিনা।
তিনি রিয়েলিটি টিভি শোতে একটি ছোট মহিলার সাথে ঘুমানোর জন্য অনুসন্ধান করতে তাঁর সময় শুরু করেছিলেন, তবে তিনি এমন একজনের সাথে শেষ করেছিলেন যিনি আসলে তাঁর সম্পর্কে যত্নশীল বলে মনে হয় এবং যিনি বয়স-উপযুক্ত। ফ্র্যাঙ্ক সামান্থার আশেপাশে থাকার অভিজ্ঞতা দেখে স্পর্শ পেয়েছে বলে মনে হয়।
চার্লির রাসায়নিক বিস্ফোরণ চুল অপসারণ টুইস্ট ব্যাখ্যা করা হয়েছে
ফ্র্যাঙ্কের স্টিন্টে কেউ এর চেয়ে বেশি আহত হয় না গোল্ডেন ব্যাচেলর চার্লির চেয়ে, যিনি ব্যক্তিগতভাবে alous র্ষা করছেন যে ফ্র্যাঙ্ক কেবল তাঁর কাছে না গিয়ে রোমান্টিক সংযোগ চেয়েছেন। দীর্ঘকালীন রুমমেটরা বছরের পর বছর ধরে একটি গভীর সংবেদনশীল সংযোগ ভাগ করে নিয়েছে এবং তারা বরং অফবিট উপায়ে বন্ধন করেছে যা ব্যাখ্যা করা অসম্ভব।
ম্যাক ফ্র্যাঙ্কের বিজয়ীর পরীক্ষার পরামর্শ দেয় গোল্ডেন ব্যাচেলর একটি প্রান দিয়ে চালান: সম্ভাব্য বিপজ্জনক রাসায়নিক বিস্ফোরণটি ব্যবহার করে ব্যক্তিটি এই গ্যাংয়ে যোগদানের জন্য উপযুক্ত কিনা তা দেখার জন্য। উল্লেখযোগ্যভাবে, চার্লি এর সাথে প্রতিক্রিয়া জানায় “আমি যে সাথে কাজ করতে পারি। “আমরা পরে দেখতে পাচ্ছি যে তিনি ম্যাক, ডি এবং ডেনিসের কাছ থেকে ক্ষোভের সৃষ্টি করে চুল অপসারণের একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ যুক্ত করেছেন।
গ্যাং যখন উপস্থিত হয় গোল্ডেন ব্যাচেলরতারা কেবল ফ্র্যাঙ্ককেই বিব্রত করেছে তা নয়, তারা নিজেদেরকে সিনস্টার মুভি ভিলেনদের মতোও উপস্থিত করেছে যারা টিম বার্টন ফিল্মের সেটটিতে মিশ্রিত করতে পারে। এটি একটি হাসিখুশি মোড়কে তৈরি করে, এই পর্বে গ্যাংটি প্রাথমিকভাবে পটভূমি চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও, তারা ফ্র্যাঙ্কের ভয় অনুসারে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করে।
এটি সর্বদা সানি সিজন 17 এর সমাপ্তির অর্থ 18 মরসুমের জন্য
এটা সবসময় রোদ সিজন 17 এর চূড়ান্ত পর্বটি এর প্যাসিংয়ে কিছুটা অদ্ভুত, এবং এটি প্রায় মনে হয় গল্পটির আরও কিছু বোঝানো হয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে, এটা সবসময় রোদ মরসুমে কেবল আটটি পর্ব রয়েছে, সুতরাং আমরা এখনই দেখতে যাচ্ছি। পরের মরসুমের জন্য কিছু কৌতূহলী সেট-আপ রয়েছে।
যেমনটি আমি আগেই বলেছি, ফ্র্যাঙ্কের সমাপ্তি বরং আন্তরিক বলে মনে হচ্ছে, এটি একটি সুর যা তাঁর চরিত্রের জন্য বেশ অবাক করে। সাথে তার টিভি পুনর্মিলন ট্যাক্সি স্টার ক্যারল কেন, লিন মেরি স্টুয়ার্টের জন্য সমাপনী শ্রদ্ধা সহ, এটিকে একটি বিশেষ সংবেদনশীল পর্ব হিসাবে তৈরি করেছেন, তবে এটি হ’ল ফিলাডেলফিয়ায় এটি সর্বদা রোদসুতরাং একটি ধরা থাকতে পারে।
আমি কৌতূহলী যদি পর্বটি 12 এর “ডেনিস ‘ডাবল লাইফ” এর সাথে কিছুটা মিল থাকে তবে এটি প্রকাশিত হয়েছে যে ডেনিসের একটি শিশু রয়েছে। তিনি তার সন্তানের সাথে থাকার জন্য একটি অপ্রত্যাশিত সংবেদনশীল নোটে সেই পর্বের সমাপ্তি ছেড়ে চলে যান, তবে 13 মরসুমে প্রায় অবিলম্বে ফিরে আসেন।
আমি দেখতে পেলাম ফ্র্যাঙ্ক এবং সামান্থা এখনও বিয়ে করছেন এটা সবসময় রোদ 18 মরসুমের প্রিমিয়ার, কেবল গ্যাংয়ের পক্ষে এটি নষ্ট করার এবং স্বাভাবিকতায় ফিরে আসার জন্য কিছু উপায় খুঁজে বের করার জন্য। এটাও সম্ভব যে ফ্র্যাঙ্কের মনে মনে দীর্ঘমেয়াদী, ছদ্মবেশী প্লট রয়েছে যেমন সামান্থাকে তার হাঁস-মুরগির অর্থের জন্য ব্যবহার করা।
এটা সবসময় রোদ সিজন 17 এর থিমগুলি কর্পোরেট বিশ্বে প্যাডির পাবকে কেন্দ্র করে ছিল এবং তার সম্পদ সম্পর্কে বিশদগুলি নজরে না যাওয়া উচিত নয়। হতে পারে সামান্থার অর্থ আন্তর্জাতিক ধানের ভোটাধিকারের মূল চাবিকাঠি।
এটি সর্বদা লিন মেরি স্টুয়ার্টের প্রতি সানের শ্রদ্ধা জানায়
পর্বটি দীর্ঘকালীন শ্রদ্ধা নিবেদন করে একটি বরং স্বল্প নোটে শেষ হয় এটা সবসময় রোদ অতিথি-তারকা লিন মেরি স্টুয়ার্ট, যিনি 2025 সালের ফেব্রুয়ারিতে মারা গেছেন।
একটি অসাধারণ, হাসিখুশি অতিথি তারকা ছাড়াও এটা সবসময় রোদলিন মেরি স্টুয়ার্টের সাথে সম্পর্কিত শিরোনামগুলির সাথে একটি বহু দশকের ক্যারিয়ার ছিল প্রি-উই হেরম্যানআইকনিক শো পছন্দ এম*এ*এস*এইচ, এবং সিনেমা মত চলমান মানুষ। গ্রেটদের একজনকে শান্তিতে বিশ্রাম দিন।
