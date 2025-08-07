‘এটি হাইপোক্রিস্টির জন্য উচ্চ মৌসুম’: ইন্ডিয়ানা জিওপি -র গডফাদার ট্রাম্পের পুনর্নির্মাণের ধাক্কা স্ল্যাম করে

ইন্ডিয়ানাপোলিস – প্রাক্তন গভর্নর মিচ ড্যানিয়েলস বলেছিলেন যে তিনি ইন্ডিয়ায় পুনরায় বিতরণের জন্য “বিন্দু” দেখেননি, ঠিক তেমন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স হাউস নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিযোগিতায় একটি প্রান্তের জন্য রিপাবলিকানদের চাপ দিয়েছিলেন।
“এটি কেবল ভুল হবে,” ড্যানিয়েলস পলিটিকোকে বলেছিলেন। “সেখানকার লোকেরা তাদের পছন্দসই ব্যক্তিকে বাছাই করার অধিকার রয়েছে।”
ভ্যানস বৃহস্পতিবার আইনজীবিদের পুনরায় বিতরণ করতে বলার জন্য হুসিয়ার রাজ্যে ভ্রমণ করেছিলেন – সম্ভাব্যভাবে জিওপি -র জন্য 10 টি নতুন আসন তৈরি করতে সহায়তা করেছিলেন – ২০২26 মিডটার্মসের আগে। এই সফরটি এসেছে যখন হোয়াইট হাউস টেক্সাসে রিপাবলিকানদের চাপ অব্যাহত রেখেছে সেখানে একটি নতুন কংগ্রেসনাল মানচিত্র কার্যকর করতে যা লোন স্টার স্টেটে পাঁচটি নতুন জিওপি আসন তৈরি করবে। টেক্সাস ডেমোক্র্যাটরা এই সপ্তাহে কোরাম এড়াতে এবং রাজ্য আইনসভার ব্যবসা বন্ধ করতে তাদের রাজ্য পালিয়ে গেছে।
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পুনর্নির্মাণের ধাক্কা দেওয়ার জন্য ড্যানিয়েলসের তীব্র সমালোচনা ছিল এবং বলেছিলেন যে রাষ্ট্রপতি “সবেমাত্র চুপ করে থাকতে পারতেন।”
ড্যানিয়েলস সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন, “সেভাবে ছড়িয়ে দিয়ে তিনি এটিকে এই পক্ষপাতদুষ্ট র্যাংলে পরিণত করেছেন যা আমরা এখন দেখি,” ড্যানিয়েলস সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন।
তবুও, ড্যানিয়েলস ডেমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে কয়েক বছর ধরে রিপাবলিকানদের বিরুদ্ধে পুনরায় বিতরণ করার ইতিহাস থাকার অভিযোগ করেছিলেন।
তিনি আরও যোগ করেছেন, “এটি ভন্ডামির জন্য উচ্চ মৌসুম,” ডেমোক্র্যাটরাও উল্লেখ করেছেন।
গভর্নর মাইক ব্রাউন পুনরায় বিতরণ করার জন্য একটি বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেননি; ড্যানিয়েলস উল্লেখ করেছিলেন যে ইন্ডিয়ানা ইতিমধ্যে একটি রিপাবলিকান দুর্গ, ইন্ডিয়ানার নয়টি আসন ধারণ করেছে।
ড্যানিয়েলস বলেছিলেন, “আমার ধারণাটি হ’ল আপনাকে অন্য কোনওভাবে বের করার জন্য লাইনগুলি নির্যাতন করতে হবে।” “এটি এতটা পক্ষপাতদুষ্ট হবে যে আমি আশা করব যে তারা এ থেকে বিরত থাকবে।”
যদি পুনর্নির্মাণের ঘটনা ঘটে থাকে তবে ড্যানিয়েলস বলেছিলেন, “আদর্শটি এমন জেলা হওয়া উচিত যা ভৌগলিক ধারণা তৈরি করে” এবং “যথাসম্ভব কয়েকটি এখতিয়ারীয় রেখাগুলি অতিক্রম করে।”
ব্রাউন যদি বিশেষ অধিবেশনটির জন্য আহ্বান জানায়, ইন্ডিয়ানা ডেমোক্র্যাটদের সীমিত লিভারেজ হবে, কারণ তাদের রিপাবলিকান সহযোগীরা আইনসভায় একটি সুপারমজোরিটি রাখে। ড্যানিয়েলস বলেছিলেন যে তিনি এই বিষয়টিতে হাউস স্পিকার টড হিউস্টনের সাথে যোগাযোগ করেননি।
ড্যানিয়েলস আইনসভায় রিপাবলিকান সুপারমজোরিটিসের অন্যতম স্থপতি ছিলেন এবং একটি লিখেছিলেন ওয়াশিংটন পোস্টে অপ-এড গত বছর “একদলীয় নিয়ম” বিলাপ করে।
“একসময় প্রভাবশালী দলের রাজনৈতিক ব্যবধানকে অতিরঞ্জিত করে এমন জেরম্যান্ডারিং আর কোনও কারণের বিষয় নয়; সামাজিক ক্লাস্টারিং এবং এই অন্যান্য কারণগুলি প্রায়শই রাজনৈতিক কর্তাদের চেয়ে বেশি কার্যকর কাজ করেছে,” তিনি লিখেছেন। “আজ অনেক বিচার বিভাগে, সত্যিকারের প্রতিযোগিতামূলক ভোটারদের উত্পাদন করতে একজনকে গেরিম্যান্ডারকে বিপরীত করতে, ভৌগলিককে মিশ্রিত করতে এবং সমস্ত ধরণের আইনী সীমানা লাইন অতিক্রম করতে হবে।”
পলিটিকোকে দেওয়া তার সাক্ষাত্কারে ড্যানিয়েলস বলেছিলেন যে গেরিম্যান্ডারিংয়ের অর্থ হ’ল “আপনি যে ভারসাম্যপূর্ণ, প্রতিযোগিতামূলক জেলাগুলি আমাদের বিশ্বাস করি যেগুলি একটি স্বাস্থ্যকর রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্য তৈরি করবে তা আপনি পান না।”