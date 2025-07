এডাব্লুএস অনুসারে যুক্তি কীভাবে এআই মডেলগুলিকে আরও সত্য বলতে সহায়তা করতে পারে

এডাব্লুএস বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বায়রন কুক “স্বয়ংক্রিয় যুক্তি” এর জন্য কেস তৈরি করে। অ্যামাজন এডাব্লুএস

“যুক্তি” শব্দটি আজকের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির একটি পরিচিত রূপক, প্রায়শই ওপেনএআইয়ের ও 1 বা ডিপসেক এআই এর আর 1 এর মতো তথাকথিত যুক্তিযুক্ত এআই মডেলগুলির দ্বারা উত্পাদিত ভার্বোজ আউটপুটগুলি বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়।

অন্য ধরণের যুক্তি নিঃশব্দে সর্বাধিক উন্নত অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে শিকড় নিচ্ছে, সম্ভবত প্রকৃত যুক্তির কাছাকাছি।

সম্প্রতি, অ্যামাজন এডাব্লুএসের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বায়রন কুক “স্বয়ংক্রিয় যুক্তি” নামে পরিচিত, এটি “প্রতীকী এআই” বা আরও অযৌক্তিকভাবে, “আনুষ্ঠানিক যাচাইকরণ” নামেও পরিচিত।

এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রের মতো পুরানো অধ্যয়নের একটি ক্ষেত্র, এবং কুক বলেছিলেন, এটি একটি উত্তেজনাপূর্ণ নতুন হাইব্রিড গঠনের জন্য জেনারেটর এআইয়ের সাথে দ্রুত একীভূত হচ্ছে, কখনও কখনও “নিউরো-সিম্বলিক এআই” নামে অভিহিত হয় যা স্বয়ংক্রিয় যুক্তি এবং বৃহত ভাষার মডেলগুলির সেরা সংমিশ্রণ করে।

কুক স্বয়ংক্রিয় যুক্তি সম্পর্কে একটি আলোচনা দিয়েছে এডাব্লুএস আর্থিক পরিষেবা সিম্পোজিয়াম নিউ ইয়র্কে এই মে।

আপনি এটিকে যে নামটি বলুন না কেন, স্বয়ংক্রিয় যুক্তি এমন অ্যালগরিদমকে বোঝায় যা বিশ্ব সম্পর্কে বিবৃতি বা দৃ ser ়তার জন্য অনুসন্ধান করে যা যুক্তি ব্যবহার করে সত্য হিসাবে যাচাই করা যেতে পারে। ধারণাটি হ’ল সমস্ত জ্ঞানকে যুক্তিযুক্তভাবে দৃ serted ়ভাবে বলতে সক্ষম যে দ্বারা কঠোরভাবে সমর্থন করা হয়।

কুক যেমন বলেছিলেন, “যুক্তি একটি মডেল নেয় এবং এটি উত্পাদন করতে পারে এমন সমস্ত সম্ভাব্য ডেটা সম্পর্কে আমাদের নির্ভুলভাবে কথা বলতে দেয়” “

কুক একটি উদাহরণ হিসাবে কোডের একটি সংক্ষিপ্ত স্নিপেট দিয়েছেন যা দেখায় যে কীভাবে স্বয়ংক্রিয় যুক্তি সেই কঠোর বৈধতা অর্জন করে।

কুক তার শ্রোতাদের কাছে যেমন ব্যাখ্যা করেছিলেন, কম্পিউটার কোডের একটি অংশে একটি নির্দেশিকা লুপের পূর্বাভাস দেওয়া যেতে পারে – নিশ্চিতভাবে – এর বিবৃতিতে প্রতিষ্ঠিত শর্তের ভিত্তিতে কোনও পর্যায়ে দৌড়ানো বন্ধ করার জন্য। সুতরাং, প্রশ্ন, “এই লুপটি কি চিরতরে চলতে পারে?” যৌক্তিক বিশ্লেষণ দিয়ে উত্তর দেওয়া যেতে পারে।

কুকের উদাহরণে, দুটি ভেরিয়েবল, এক্স এবং ওয়াই, পূর্ণসংখ্যা; Y ধনাত্মক, এবং x y এর চেয়ে বেশি y

সাধারণ সত্য – যে অবশেষে এক্স ওয়াইয়ের চেয়ে ছোট হবে – কোড লুপটি নিজেই চালনা না করে যৌক্তিকভাবে অনুমান করা যায়। এটি সম্ভবত স্বয়ংক্রিয় যুক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, এটি একটি নীতি যা কুক বারবার ফিরে এসেছিল: স্বয়ংক্রিয় যুক্তি সম্পূর্ণ পরীক্ষা এবং ত্রুটির পরিবর্তে যুক্তিযুক্ত কিছু সম্পর্কে মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে।

“এটাই প্রতীকী এআই,” কুক বলেছিলেন। “আমরা ধাপে ধাপে যুক্তি খুঁজে পাই এবং প্রতিটি বিবৃতি সত্য তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা গাণিতিক যুক্তির ভিত্তি ব্যবহার করে যান্ত্রিকভাবে তাদের পরীক্ষা করতে পারি। এবং তারপরে স্বয়ংক্রিয় যুক্তি সেই ফর্মের যুক্তিগুলির জন্য অ্যালগরিদমিক অনুসন্ধান।”

এই ধরনের ধাপে ধাপে সমাধানগুলি 1950 এর দশকের শেষের দিকে এআইয়ের ভোরের দিকে ফিরে যায়, কুক বলেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, 1959 সালে, একটি শীর্ষস্থানীয় লাইন আইবিএম মেশিন, 704, সমস্ত উপপাদ্য প্রমাণ করার জন্য স্বয়ংক্রিয় যুক্তির একটি রূপ নিয়েছিল হোয়াইটহেড এবং রাসেলের বিখ্যাত প্রিন্সিপিয়া গণিত।

তবে তখন থেকে অনেক অগ্রগতি হয়েছে, কুক শ্রোতাদের বলেছিলেন। নতুন অ্যালগরিদমের মাধ্যমে “সরঞ্জামগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে আরও ভাল হতে চলেছে”।

এসএলএএস অনুসারে এডাব্লুএস পরিষেবা সরবরাহের গ্যারান্টি দেওয়ার বা নেটওয়ার্ক সুরক্ষা যাচাই করার মতো বাস্তব-বিশ্বের কাজগুলি অর্জনের জন্য কুক বলেছিলেন, এডাব্লুএস এখন এক দশক ধরে স্বয়ংক্রিয় যুক্তি ব্যবহার করে আসছে।

কোড লুপের মতো ধাপে ধাপে যৌক্তিকভাবে মূল্যায়ন করা যেতে পারে এমন কোনও সমস্যার অনুবাদ করা যা প্রয়োজন তা হ’ল।

উদাহরণস্বরূপ, নেটওয়ার্ক সুরক্ষায় প্রায়শই এমন বিবৃতি জড়িত থাকে যা একেবারে সত্য বা একেবারে মিথ্যা, ব্যাখ্যা করা কুক, যার অর্থ শর্তগুলি পূরণ করা হয় বা লঙ্ঘিত হয় কিনা তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারণের জন্য কোড লুপের মতো একইভাবে পরীক্ষা করা যেতে পারে।

“আপনি যখন প্রশ্নগুলি (এডাব্লুএস) গ্রাহকরা জিজ্ঞাসা করেন, তখন তারা ‘সকলের জন্য’ এবং ‘সর্বদা,’ এবং ‘কখনই’ এর মতো প্রচুর শব্দ ব্যবহার করেন,” কুক বলেছিলেন, “আমার ডেটা কি সর্বদা বিশ্রামে এবং ট্রানজিটে এনক্রিপ্ট করা হয়?”

“এগুলি সর্বজনীন বিবৃতি; এগুলি খুব বড় আকারের, যদি অবিচ্ছিন্ন সেট না হয় তবে এটি খুব বড় নয়,” কুক বলেছিলেন। কুক বলেন, “এ জাতীয় অবসন্নতাগুলি জানার জন্য কোনও নীতিমালা পরীক্ষা করা সম্ভব নয়।” “সমস্ত সম্ভাব্য অনুমোদনের অনুরোধগুলি লেখার জন্য 92,686 সংখ্যা গ্রহণ করতে পারে” – ব্যবহারিক নয়, অন্য কথায়, ” – ব্যবহারিক নয়।

স্বয়ংক্রিয় যুক্তি, AWS এর পরিচয় এবং অ্যাক্সেস ম্যানেজমেন্ট সরঞ্জাম ব্যবহার করে আইএএম বিশ্লেষকযা চার বছর ধরে বিনামূল্যে পাওয়া গেছে, “কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে একই সমস্যা সমাধান করতে পারে,” কুক বলেছিলেন। “এটি সম্পূর্ণ পরীক্ষার বিপরীতে যুক্তি এবং গাণিতিক যুক্তির মূল্য প্রস্তাব” “

কুক যুক্তি দিয়েছিলেন যে স্বয়ংক্রিয় যুক্তির শক্তিটির অর্থ এটি ক্রমবর্ধমানভাবে “কৃত্রিম সুপার-বুদ্ধি একটি রূপ” হবে।

“কিছু সময়ের জন্য, আমাদের কাছে কৃত্রিম সুপার-বুদ্ধি একটি রূপ ছিল, আপনি যদি চান তবে এটি কেবল জসনকে কথা বলেছিল,” কুক বলেছিলেন। তিনি বলেন, “ওপেন ম্যাথ অনুমানগুলি সমাধান করার জন্য” স্বয়ংক্রিয় যুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে, “যে স্টাফগুলি” শিরোনামগুলি ধরে রাখে, “তিনি বলেছিলেন।

“আমরা মিলিসেকেন্ড বা কয়েক সেকেন্ড বা কয়েক ঘন্টা সমাধান করছি যা মানুষ কখনই সমাধান করতে পারে না, যেমন, একশো জীবনকাল।”

Other uses at AWS include proving the correctness of open-source code developed by AWS and even “proving the correctness of AWS’s front door,” meaning evaluating whether to allow or disallow requests for access to AWS that come in from clients as frequently as two billion times a second.

কুক বলেছিলেন যে এই সমস্ত অ্যাপ্লিকেশন – এআইএম বিশ্লেষক, কোড প্রমাণীকরণ, এডাব্লুএস অ্যাক্সেস অনুমোদন এবং অন্যান্য অসংখ্য সরঞ্জাম এবং পরিষেবাদি – জেলকোভা নামক এডাব্লুএসে একটি অভ্যন্তরীণ স্বয়ংক্রিয় যুক্তি অবকাঠামো আঁকেন, যা নীতিগুলি গাণিতিক সূত্রে অনুবাদ করতে পারে।

কুক বলেছেন, স্বয়ংক্রিয় যুক্তি এবং জেলকোভা আর্থিক পরিষেবা শিল্প থেকে এসেছে।

বিনিয়োগ ব্যাংক এবং হেজ ফান্ডের উদ্ধৃতি দিয়ে কুক বলেছিলেন, “গোল্ডম্যান, ব্রিজ ওয়াটারের মতো লোকদের সাথে আমাদের সত্যিই দুর্দান্ত অংশীদারিত্ব ছিল।” প্রযুক্তিটি সেই ক্লায়েন্টদের দলগুলিকে “দ্রুত মোতায়েন করতে এবং আসলে প্রচুর অর্থ সাশ্রয় করতে সহায়তা করেছে।”

(জন কেইন, যিনি এডাব্লুএসের জন্য আর্থিক পরিষেবাগুলিতে বাজার উন্নয়নের প্রচেষ্টার প্রধান, তিনি সম্প্রতি আর্থিক ক্লায়েন্টদের জন্য স্বয়ংক্রিয় যুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে জেডডনেটের সাথে কথা বলেছেন।)

স্বয়ংক্রিয় যুক্তির ভবিষ্যত এটি জেনারেটর এআই দিয়ে মিশ্রিত করছে, এটি একটি সংশ্লেষণ যা নিউরো-সিম্বলিক হিসাবে পরিচিত।

সর্বাধিক প্রাথমিক স্তরে, প্রাকৃতিক ভাষার পদ থেকে এমন সূত্রে অনুবাদ করা সম্ভব যা জেলকোভা দ্বারা যুক্তি ব্যবহার করে কঠোরভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

এইভাবে, জেনার এআই কোনও অ-প্রযুক্তিগত ব্যক্তির পক্ষে তাদের লক্ষ্যকে অনানুষ্ঠানিক, প্রাকৃতিক ভাষার শর্তে ফ্রেম করার একটি উপায় হতে পারে এবং তারপরে স্বয়ংক্রিয় যুক্তি এটিকে গ্রহণ করে এবং এটিকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করে। অন্য কথায়, অ-লজিশিয়ানদের আনুষ্ঠানিক প্রমাণগুলিতে অ্যাক্সেস দেওয়ার জন্য দুটি শাখা একত্রিত করা যেতে পারে।

“আপনি আর্থিক পরিষেবাগুলির বিশেষজ্ঞ, ইমিগ্রেশন আইনে, স্বয়ংক্রিয় যুক্তিযুক্ত চেক সহ, আমরা একজন ব্যক্তিকে এটি এনকোড করার ক্ষমতা দিই এবং এখানে প্রাপ্ত নিয়মগুলি এখানে রয়েছে।”

হাইব্রিডের অন্য কারণ হ’ল জেনারেটর এআইয়ের সীমাবদ্ধতাগুলি যা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, বিশেষত যাকে হ্যালুসিনেশন বা কনফ্যাবুলেশন বলা হয়, বড় ভাষার মডেলগুলির (এলএলএম) মিথ্যা বক্তব্য উত্পাদন করার প্রবণতা, কখনও কখনও বুনোভাবে তাই।

“লোকেরা তাদের (এলএলএম) সম্পর্কে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে এবং এখন তারা বুঝতে শুরু করেছে যে ওহ, অপেক্ষা করুন, এর মধ্যে কিছু জিনিসের সীমাবদ্ধতা রয়েছে,” কুক বলেছিলেন। “আপনি এই বিষয়গুলিতে কেবল অসীম ডেটা জোর করতে পারবেন না এবং সেগুলি কেবল সর্বদা আরও ভাল হয়ে উঠবে।”

পণ্ডিতরা, বিশেষত বর্তমান জেনারেটর এআই পদ্ধতির সমালোচকরা, একটি হাইব্রিড নিউরো-প্রতীকী পদ্ধতির ধারণা দীর্ঘকাল ধরে আলোচনা করেছেন। প্রখ্যাত জেনারেল এআই স্কেপটিক গ্যারি মার্কাস পরামর্শ দিয়েছেন যে জেনার আইআই এর সত্যের ভিত্তিতে আনুষ্ঠানিক যুক্তির মতো কিছু প্রয়োজন।

এমনকি নামকরণ করা একটি উদ্যোগ-সমর্থিত স্টার্টআপ রয়েছে প্রতীকী যার মিশনের বিবৃতিটি বোঝায় যে এটি এলএলএমএসের সীমাবদ্ধতা হিসাবে যা দেখবে তা ছাড়িয়ে যাবে।

কুক হাইব্রিড পদ্ধতির একটি ব্যবহারিক উদাহরণ প্রস্তাব করেছিলেন: চ্যাট বটগুলির সত্যতা পরীক্ষা করা।

“একটি চ্যাট বটে আপনার কাছে প্রশ্ন ও উত্তর রয়েছে এবং আপনি জানতে চান, এটি কি সত্য?” কুক বলেছেন। স্বয়ংক্রিয় যুক্তি আপনাকে আনুষ্ঠানিক যুক্তি অনুযায়ী বিবৃতি মূল্যায়ন করতে দেয়।

একটি উদাহরণ বর্তমানে এডাব্লুএসের একটি অফার যা বর্তমানে পূর্বরূপে, এডাব্লুএস রে: ইনভেন্টে ঘোষিত, বলা হয় স্বয়ংক্রিয় যুক্তি চেক। প্রোগ্রামটি একটি চ্যাটবোটের প্রাকৃতিক ভাষার আউটপুট নিতে পারে এবং এটিকে আনুষ্ঠানিক যুক্তিতে রূপান্তর করতে পারে যা পরে যাচাই করা যেতে পারে।

কুক উদাহরণ হিসাবে একটি ব্যাংক loan ণ চ্যাটবটের সাথে চ্যাট ব্যবহার করেছেন। একজন ব্যক্তি তাদের loan ণের আবেদনের জন্য অনুমোদন পেতে কতক্ষণ সময় নেওয়া উচিত তা জিজ্ঞাসা করে। চ্যাটবট একাধিক বিবৃতি দিয়ে সাড়া দেয়, যেমন “অনুমোদনের 1 ব্যবসায়িক দিন”।

স্বয়ংক্রিয় যুক্তি বট থেকে এই উত্তরগুলি সত্য কিনা তা যাচাই করতে কাজ করে।

কুক ব্যাখ্যা করেছিলেন, “ব্যাকগ্রাউন্ডে, আমরা যা করছি তা হ’ল আমরা প্রাকৃতিক ভাষার পাঠ্য নিচ্ছি, আমরা এটিকে গাণিতিক যুক্তিতে ম্যাপ করছি, আমরা বিবৃতিগুলির সঠিকতা প্রমাণ করছি বা অস্বীকার করছি, এবং তারপরে আমরা সাক্ষীদের সরবরাহ করছি যাতে আপনি গ্রাহক হিসাবে, তর্কটির লগটি টানতে পারেন যে সম্পত্তিটি সত্য, তবে এটি একটি উপায়ে অডিট করা যেতে পারে।”

কুক বলেছিলেন যে স্বয়ংক্রিয় যুক্তি এজেন্ট এআইয়ের যুগে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। তিনি বলেন, “যেখানে পরিস্থিতি চলছে, আমরা এজেন্টদের সম্পর্কে আরও বেশি শুনছি; হাইপ বক্ররেখায়, এটি নতুন, নতুন প্রবেশের ধরণ।”

“আপনি যদি প্রাকৃতিক ভাষাটিকে এমন ক্রিয়ায় রূপান্তরিত করার অনুমতি দিতে চলেছেন যা আপনার পক্ষ থেকে আপনার পক্ষ থেকে একমুখী সিদ্ধান্ত নেয়, আপনার খ্যাতি সহ, আপনার ক্যারিয়ারের সাথে, আপনার কোডের সাথে, সেই সঠিকতাটি একেবারে সর্বজনীন হতে চলেছে। এজেন্ট এআইয়ের সাথে আমরা কেবল মরণশীলদের মূলত বিতরণ ব্যবস্থাগুলি লিখতে এবং কার্যকর করার অনুমতি দিচ্ছি।”

তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে এজেন্ট এআই সমান্তরালভাবে পরিচালিত অনেকগুলি এআই সিস্টেম নিয়ে গঠিত এবং এটি সমাধান করা উচিত যেভাবে স্বয়ংক্রিয় যুক্তি অন্যান্য বিতরণ করা সিস্টেমগুলি এডাব্লুএসে কাজ করে।

উদাহরণস্বরূপ, এডাব্লুএসের এস 3 স্টোরেজ সিস্টেমের ক্ষেত্রে, অভ্যন্তরীণ সরঞ্জাম জেলকোভা “বিতরণ করা সিস্টেম ডিজাইনের সঠিকতা প্রমাণ করতে” ব্যবহৃত হয়েছিল, “তিনি বলেছিলেন।

কুক ব্যাখ্যা করেছিলেন, “হুডের নীচে এস 3 (অ্যামাজনের অবজেক্ট স্টোরেজ) রয়েছে। “ধরে নিই যে সমস্ত মেশিন প্রোটোকলগুলি সঠিকভাবে কথা বলছে, তারপরে আপনি দৃ strong ় ধারাবাহিকতা পাবেন – সম্মিলিতভাবে, আমরা সঠিক ফলাফলটি পাব।”

তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে একই গ্রুপের ভোটদানের পদ্ধতির, ভিড়ের এক ধরণের জ্ঞান, এজেন্টদের ক্রিয়াকলাপ যাচাই করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

“এটি সেই ধরণের জিনিস যা আমরা খুব দ্রুত এবং খুব সহজেই স্বয়ংক্রিয় যুক্তির সাথে প্রদর্শন করতে পারি” ”

কুক আশাবাদ প্রকাশ করেছেন যে স্বয়ংক্রিয় যুক্তি এবং জেনার এআই এর সংযুক্তি অগ্রগতি অব্যাহত রাখবে।

“আমি বেঁচে থাকতে পেরে আনন্দিত এবং এই মুহূর্তে এই ক্ষেত্রে একজন অনুশীলনকারী হতে পেরে আমি আনন্দিত,” তিনি বলেছিলেন। “কারণ এই শাখাগুলি সত্যিই খুব দ্রুত এখন একসাথে ফিরে আসছে।”

যারা বিষয়টিকে আরও অন্বেষণ করতে ইচ্ছুক তারা শুরু করতে চাইতে পারেন 2021 থেকে স্বয়ংক্রিয় যুক্তিতে কুকের সূচনা ব্লগ পোস্ট।

