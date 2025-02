এডাব্লু ইতিহাসের শীর্ষ চারটি বৃহত্তম গেট

প্রচারটি সম্প্রতি গ্র্যান্ড স্ল্যাম 2025 ইভেন্টের সাথে অস্ট্রেলিয়ায় আত্মপ্রকাশ করেছে

প্রো রেসলিংয়ের ক্ষেত্রে ডাব্লুডব্লিউই অবিসংবাদিত নেতা হলেও জ্যাকসনভিল-ভিত্তিক এইউইউকে অন্যতম বৃহত্তম প্রো রেসলিং সংস্থা হিসাবে বিবেচনা করা হয়, ডাব্লুডাব্লুইয়ের পরে দ্বিতীয়।

2019 সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে, প্রচারটি এমন অনেক দুর্দান্ত শো সরবরাহ করেছে যা মনমুগ্ধ ভক্তরা। প্রো রেসলিং ওয়ার্ল্ডের একাধিক বড় নাম হয় প্রতিযোগিতা করেছে বা বর্তমানে প্রচারের সাথে স্বাক্ষর করেছে। নামগুলির মধ্যে রয়েছে কোডি রোডস, টনি স্টর্ম, জোন মক্সলি, সিএম পাঙ্ক, ব্রায়ান ড্যানিয়েলসন, কেনি ওমেগা এবং আরও অনেক কিছু।

ডাব্লুডব্লিউইয়ের মতো, এইডাব্লুও সারা বছর ধরে একাধিক পিপিভি এবং ইভেন্টগুলি হোস্ট করে। যাইহোক, কিছু ইভেন্ট রয়েছে যা ভক্তদের প্রত্যাশাগুলি অতিক্রম করে এবং রোমাঞ্চকর ম্যাচগুলি সরবরাহ করে। এখানে আমরা এমন চারটি ইভেন্টের দিকে নজর দেব যা প্রচারের ইতিহাসের বৃহত্তম গেট হওয়ার রেকর্ড ধারণ করে।

4 .. নিষিদ্ধ দরজা 2023 (টরন্টো) – $ 1.2 মিলিয়ন

নিষিদ্ধ ডোর পিপিভি একটি সহযোগী ইভেন্ট, যৌথভাবে সমস্ত এলিট রেসলিং (এইডাব্লু) এবং নিউ জাপান প্রো-রেসলিং (এনজেপিডাব্লু) দ্বারা উপস্থাপিত। নিষিদ্ধ দরজার 2023 সংস্করণটি ছিল দ্বিতীয় বার্ষিক নিষিদ্ধ দরজা পিপিভি যা 25 জুন, 2023 সালে কানাডার অন্টারিওর টরন্টোর স্কটিয়াব্যাঙ্ক অঙ্গনে প্রকাশিত হয়েছিল।

পিপিভির মূল ইভেন্টে ব্রায়ান ড্যানিয়েলসন এবং কাজুচিকা ওকাদার মধ্যে একক সংঘর্ষের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। দুটি তারকা ছাড়াও ইভেন্টটিতে মোট তেরটি ম্যাচ বৈশিষ্ট্যযুক্ত। ইভেন্টটি প্রায় ১.২ মিলিয়ন ডলার নিয়ে তালিকার চার নম্বরে বসে।

3। গ্র্যান্ড স্ল্যাম অস্ট্রেলিয়া 2025 – $ 1.3 মিলিয়ন

“কালজয়ী” টনি ঝড় শোয়ের মূল ইভেন্টে মারিয়া মে এডাব্লু উইমেন ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য লড়াই করেছিল। শোটি প্রচারমূলক ইতিহাসের তৃতীয় বৃহত্তম গেট হয়ে ওঠে কারণ প্রায় ১.৩ মিলিয়ন ডলারের একটি গেট আঁকেন।

2। সমস্ত 2024 – $ 6.5 মিলিয়ন

2024 অল ইন, ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে লন্ডনে বা কেবল সমস্ত লন্ডনে প্রচারিত পিপিভির দ্বিতীয় সংস্করণ যা ইংল্যান্ডের লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে 25 আগস্ট, 2024 এ প্রকাশিত হয়েছিল। শোতে মোট বারোটি ম্যাচ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়েছিল।

ব্রায়ান ড্যানিয়েলসন আইডাব্লু ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপের হয়ে সুইভ স্ট্রিকল্যান্ডের সাথে লড়াই করে পিপিভির মূল ইভেন্ট ছিল। শোটি বর্তমানে প্রচারমূলক ইতিহাসের দ্বিতীয় স্থানে বসে প্রায় .5 6.5 মিলিয়ন ডলারের একটি গেট তৈরি করেছে।

1। সমস্ত 2023 – $ 10 মিলিয়ন

অল ইন -এর 2023 সংস্করণটি ছিল পিপিভির প্রথম সংস্করণ যা ইংল্যান্ডের লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে আগস্ট 27, 2023 এ প্রকাশিত হয়েছিল। ইভেন্টটি যুক্তরাজ্যে প্রচারের আত্মপ্রকাশ ছিল, এটি উত্তর আমেরিকার বাইরে অনুষ্ঠিত প্রথম আইডাব্লু’র পিপিভি ইভেন্টও ছিল।

মোট 10 মিলিয়ন ডলারের গেট সহ, ইভেন্টটি সমস্ত এলিট রেসলিংয়ের ইতিহাসের বৃহত্তম গেট। Similar to the second edition the 2023 All In show featured the AEW World Championship match in the main event where MJF defeated Adam Cole to retain the title.

