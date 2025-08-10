You are Here
এডিনবার্গের আর্থারের আসনে দমকলকর্মীরা বড় গর্স ব্লেজকে মোকাবেলা করে
News

এডিনবার্গের আর্থারের আসনে দমকলকর্মীরা বড় গর্স ব্লেজকে মোকাবেলা করে

কেটি স্কট

বিবিসি স্কটল্যান্ড নিউজ

আর্থারের আসনে আগুন জ্বলতে থাকায় শিখাগুলি ধরে রাখে

ফায়ার ফাইটাররা এডিনবার্গের কেন্দ্রে আর্থারের আসনে একটি বিশাল গর্স ফায়ার মোকাবেলা করছে।

নগরীর হলিরুড পার্কের পাহাড় জুড়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে দেখা গেছে এবং পুলিশ লোককে অঞ্চল থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানিয়েছে।

স্কটিশ ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ সার্ভিস জানিয়েছে যে অ্যালার্মটি উত্থাপনের পরে প্রায় ১: ০৫ এ চারটি সরঞ্জাম ও বিশেষজ্ঞ সংস্থান ঘটনাস্থলে প্রেরণ করা হয়েছিল।

একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

ইস্টার রোড স্টেডিয়ামটি ছাড়ার সময় হাইবারনিয়ান ভি কিলমার্নক ম্যাচের সমর্থকদের উইলোব্রে, ডডিংস্টন এবং হলিরুড অঞ্চলগুলি এড়াতে বলা হয়েছিল।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে আগুন ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে লোকেরা আর্থারের আসন ছেড়ে যেতে দেখা গেছে এবং হলিওরুড পার্কের একটি বিশাল অংশ পথচারীদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ক্যারেন ক্লাফ প্রচুর ধূসর ধোঁয়া নির্গত করে একটি পাহাড় জুড়ে একটি আগুন ছড়িয়ে পড়ে কারেন ক্লাফ

এডিনবার্গে আর্থারের আসন জুড়ে একটি বিশাল আগুন ছড়িয়ে পড়তে দেখা গেছে

ল্যান্ডমার্কটি এডিনবার্গের historic তিহাসিক ওল্ড টাউনের কাছে এবং শহরের দৃশ্য উপভোগ করতে পাহাড়ে আরোহণ করা পর্যটক এবং স্থানীয়দের জন্য একটি জনপ্রিয় ক্রিয়াকলাপ।

স্কটিশ ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ সার্ভিস বলেছে: “জনসাধারণের সদস্যরা এই আগুন সম্পর্কে আমাদের অপারেশন কন্ট্রোল রুমকে আর সতর্ক করার দরকার নেই, কারণ আমরা এই ঘটনায় বেশ কয়েকটি কল পাচ্ছি।”

নিক ব্রাইস একটি নেভি পাফা জ্যাকেট পরে এবং সাদা সাদা চুল এবং একটি দাড়ি রয়েছে। পটভূমিতে ধোঁয়া বিলো।

নিক ব্রাইস আর্থারের আসনে নেমে যাওয়ার পথে আগুন ছড়িয়ে ছিটিয়েছিল

ব্রাইটন থেকে আসা নিক ব্রাইস বলেছিলেন যে পাহাড়ের নীচে যাওয়ার পথে শিখা ছড়িয়ে পড়লে তিনি ভয় পেয়েছিলেন।

তিনি বিবিসি স্কটল্যান্ড নিউজকে বলেছেন: “আমরা এই ছোট্ট ধোঁয়াটি দেখতে পেলাম দূরের পাশের রিজে এবং এটি আরও বড় এবং আরও বড় হয়েছে।

“হঠাৎ করেই আমরা দেখতে পেলাম যে এই শিখাগুলি আসতে শুরু করেছে এবং লোকেরা এটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে তা লক্ষ্য করে।

“ধোঁয়াটি সত্যিই তৈরি হতে শুরু করে এবং তারপরে এই শিখাগুলি রিজটি cover াকতে শুরু করে এবং আমরা বুঝতে পারি যে বাতাসটি আমাদের দিকে ডানদিকে উড়িয়ে দিচ্ছে।

“আমাদের দ্রুত রাস্তায় নামতে হয়েছিল কারণ এটি পুরো অঞ্চল জুড়ে আসতে চলেছে।”

মিঃ ব্রাইস, যিনি এডিনবার্গ ফেস্টিভাল ফ্রঞ্জে পারফর্ম করছেন, তিনি বলেছিলেন যে তিনি এখনও পাহাড়ের উপরে যাচ্ছেন এবং তাদের ঘুরে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি আরও যোগ করেছেন: “এখন পুরো পাহাড়ের পাশের শিখায় covered াকা রয়েছে এবং আমরা যে পথে চলেছি সেদিকে ধোঁয়া নেমে আসছে।”

স্টিভেন রব ধূসর ধোঁয়ায় আগুনে একটি পাহাড়ে ঘাসের এক প্যাচ স্টিভেন রব

পাহাড়ের উপর দিয়ে আগুন ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে আর্থারের আসনে দমকলকর্মীদের ডেকে আনা হয়েছিল

এডিনবার্গ উত্সবগুলি পুরোদমে শুরু করে বছরের এক ব্যস্ততম সপ্তাহান্তে শহর জুড়ে ধোঁয়া বিলিং করছে।

ওসিসও খেলেছে মারেফিল্ডে বিক্রি হওয়া কনসার্ট শুক্র ও শনিবার দুটি রাত ধরে প্রায় 140,000 ভক্তকে। ব্যান্ডটি মঙ্গলবার তৃতীয় তারিখ খেলতে ফিরে আসবে।

স্কটিশ ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ সার্ভিস এ বছর বেশ কয়েকটি দাবানলের সতর্কতা জারি করেছে, দেশটি বিশেষত উষ্ণ এবং শুকনো গ্রীষ্ম দেখে।

সমস্ত স্কটল্যান্ড মে মাসে অভিজ্ঞ জলের ঘাটতিস্কটিশ ওয়াটার সতর্কতা সহ 1964 সাল থেকে ড্রেস্টেস্টের শুরু থেকে শুরু করে।

এডিনবার্গ ব্লেজ একটি সাম্প্রতিক সময় অনুসরণ করে পার্বত্য অঞ্চলে দাবানল“সবচেয়ে বড় স্কটল্যান্ড এখন দেখা গেছে” হিসাবে বিবেচিত।

ফেব্রুয়ারী 2019 এ কয়েক ডজন দমকলকর্মী রাতের মধ্যে লড়াই করেছিল একটি নিভে যাওয়ার জন্য আর্থারের আসনে বড় গর্স ফায়ার

ব্লেজ স্যালসবারি ক্রাগগুলিতে প্রায় 800 বর্গমিটার গর্সকে জড়িয়ে ধরে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts