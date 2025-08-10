এডিনবার্গ ফায়ার লাইভ: সিটি জুড়ে মাইলের জন্য ধোঁয়া সহ শিখায় আর্থারের আসন

এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি, ফায়ার সার্ভিস বলে
স্কটিশ ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ সার্ভিস অনুসারে এখনও পর্যন্ত কোনও কেসুলেটিসের খবর পাওয়া যায়নি।
তারা এক বিবৃতিতে বলেছিলেন: “এই সময়ে কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি এবং ক্রুরা ঘটনাস্থলে রয়েছেন।”
তারা কোভাম10 আগস্ট 2025 21:00
দমকলকর্মীরা ব্লেজকে মোকাবেলা করার সাথে সাথে চারটি ফায়ার ট্রাক দৃশ্যে প্রেরণ করা হয়েছে
স্কটিশ ফায়ার সার্ভিস নিশ্চিত করেছে যে আগুনের ঘটনাস্থলে ফায়ার ফায়ার ট্রাকগুলি আগুনের ঘটনাস্থলে প্রেরণ করা হয়েছে কারণ দমকলকর্মীরা জ্বলজ্বল করে।
স্কটিশ ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ সার্ভিসের একজন মুখপাত্র বলেছেন: “এডিনবার্গের আর্থারের সিটে ওপেনের আগুনের খবর নিয়ে রবিবার, ১০ আগস্ট রবিবার বিকেল ৪.০০ টায় আমাদের সতর্ক করা হয়েছিল।
“অপারেশনস কন্ট্রোল চারটি ফায়ার অ্যাপ্লায়েন্সেস এবং বিশেষজ্ঞের সংস্থানকে একত্রিত করেছে যেখানে দমকলকর্মীরা গর্সের একটি বৃহত অঞ্চলকে প্রভাবিত করে আগুন নিভানোর জন্য কাজ করছে।”
তারা কোভাম10 আগস্ট 2025 20:40
এডিনবার্গ বিশেষত এই মাসে ব্যস্ত
এডিনবার্গ বিশেষত এই মাসে ব্যস্ত থাকায় দর্শকরা সিটিতে এসেছেন যেমন ফ্রঞ্জের মতো বার্ষিক উত্সবগুলির জন্য।
ওসিস ভক্তরাও গত সপ্তাহান্তে স্কটিশ রাজধানীতে নেমেছিলেন যখন ব্যান্ডটি মারেফিল্ড স্টেডিয়ামে দুটি রাতের শোতে রেখেছিল।
তারা কোভাম10 আগস্ট 2025 20:20
এই গ্রীষ্মে স্কটল্যান্ডের কয়েক দিনের দাবানলের ভোগার পরে জ্বলজ্বল আসে
এই গ্রীষ্মে স্কটল্যান্ড কয়েক দিনের দাবানল ভোগ করার পরে জ্বলজ্বল আসে।
এর আগে জুলাইয়ে, দেশের উত্তরের কিছু অংশ দাবানলের ধাক্কায় একটি “বিশাল আকারে” আঘাত পেয়েছিল যা বেশ কয়েক দিন ধরে পুড়ে গেছে, পুলিশ তদন্তের অনুরোধ জানিয়েছিল।
তারা কোভাম10 আগস্ট 2025 19:58
রিপোর্ট অনুসারে লোকেরা ‘পাহাড়ের মুখের নিচে দৌড়াদৌড়ি’ দেখেছিল
প্রতিবেদনে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে আর্থারের আসনে আগুন ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে লোকেরা এই অঞ্চল থেকে পালাতে দেখা গেছে।
একজন প্রত্যক্ষদর্শী এডিনবার্গ লাইভকে বলেছেন: “আর্থারের আসনে একটি বড় দাবানল রয়েছে যা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।
“লোকেরা এ থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য পাহাড়ের মুখের নিচে ছুটে চলেছে এবং ধোঁয়া সত্যিই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।”
তারা কোভাম10 আগস্ট 2025 19:45
আর্থারের আসনে আগুনের ফলে এডিনবার্গ জুড়ে ধোঁয়া দেখা যায়
আর্থারের আসনে বিশাল দাবানল ছড়িয়ে পড়ার পরে এডিনবার্গ জুড়ে ধোঁয়া দেখা যায়।
বিকেল চারটার পরেই পুলিশ এবং জরুরি পরিষেবাগুলি ডেকে আনা হয়েছিল এবং এই অঞ্চলটি এড়ানোর জন্য লোকদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
তারা কোভাম10 আগস্ট 2025 19:41
স্কটল্যান্ডের ফায়ার সার্ভিস থেকে সম্পূর্ণ বিবৃতি
স্কটিশ ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ সার্ভিস আজ সন্ধ্যা 5 টার ঠিক পরে জারি করা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে: “এডিনবার্গের হলিওরড পার্কের আর্থারের আসনে ওপেনের আগুনে ক্রুরা উপস্থিত রয়েছেন।
“জনসাধারণের সদস্যদের আর এই আগুন সম্পর্কে আমাদের অপারেশন কন্ট্রোল রুমকে সতর্ক করার দরকার নেই, কারণ আমরা এই ঘটনায় বেশ কয়েকটি কল পাচ্ছি।”
তারা কোভাম10 আগস্ট 2025 19:40
এডিনবার্গের প্রিয় আর্থারের আসনে বিশাল দাবানল ভেঙে যায়
এডিনবার্গের প্রিয় ল্যান্ডমার্ক আর্থারের আসনে একটি বিশাল দাবানল ভেঙে গেছে।
বিকেল চারটার পরেই পুলিশ এবং জরুরি পরিষেবাগুলি ডেকে আনা হয়েছিল এবং এই অঞ্চলটি এড়ানোর জন্য লোকদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
তারা কোভাম10 আগস্ট 2025 19:37