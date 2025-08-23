এডিফোগর, ওগোডি পরিবার, ওগোডি পরিবারগুলি গণিতের পাস করার ঘোষণা দিয়েছে, মিসেস জোয়ান এলো এডিফোগোর

ইসোকো উত্তর স্থানীয় সরকার অঞ্চলের এক্রোগবোজে, ওউহেলোগবো-এর আসওয়োড-এডাফিওঘোর পরিবার এবং কানান-ওওহের ওগোডি পরিবার তাদের প্রিয় মাতৃত্বের শান্তিপূর্ণ রূপান্তর ঘোষণা করেছে, মিসেস জোয়ান এলো এডাফিওঘোরকে “অনি আইজোয়ে” অনিগ্রে “নামে পরিচিত”।
পরিবারের মতে, মিসেস এডাফিওঘোর বুধবার, 20 আগস্ট, 2025, সকাল 7:00 টায় 92 বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন।
ডেল্টা স্টেট অফ ওয়ার্কস -এর প্রাক্তন স্থায়ী সচিব ইঞ্জিনিয়ার ফ্রেড আমওয়ে এডাফিওঘোর স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে পরিবার তার দীর্ঘ ও প্রভাবশালী জীবনের উপহারের জন্য God শ্বরের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিল।
“আমাদের কাছে এই বিস্ময়কর উপহারের জন্য সর্বশক্তিমান God শ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরা হৃদয় দিয়ে আমরা আনন্দের সাথে আমাদের মাতাল, মিসেস জোয়ান এলো এডাফিওঘোরের চিরন্তন রূপান্তর ঘোষণা করি।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “এই মুহুর্তে, আমরা যারা তাঁর জীবনকে এত গৌরবময় ও বিনীতভাবে পরিবার, বন্ধুবান্ধব, সহযোগীদের এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনুরোধ করেছেন তাদের এবং আমাদের সকলকে আপনার প্রার্থনায় আমাদের সকলকে স্মরণ করার জন্য অনুরোধ করার জন্য আমরা সকলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।”
পরিবার জানিয়েছে, জানাজার ব্যবস্থা পরবর্তী তারিখে ঘোষণা করা হবে।