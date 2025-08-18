এডিসি আইএনইসিকে শনিবারের উপ-নির্বাচনের অভিযোগযুক্ত অনিয়ম তদন্ত করতে বলেছে

আফ্রিকান ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেস (এডিসি) শনিবারের উপ-নির্বাচনের সময় প্রত্যক্ষ করা অনিয়মের তদন্তের জন্য স্বাধীন জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে (আইএনইসি) আহ্বান জানিয়েছিল।
এডিসির জাতীয় প্রচার সচিব, বোলাজি আবদুল্লাহি রবিবার আবুজাতে জারি করা এক বিবৃতিতে এ কথা বলেছেন।
মিঃ আবদুল্লাহি কমিশনকেও যে কোনও আধিকারিককে আপস করেছেন এবং দেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়াতে জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অনুমোদনের জন্য কমিশনকে অনুরোধ করেছিলেন।
তিনি অভিযোগ করেছেন যে উপ-নির্বাচনগুলি অনিয়মিততার দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল, যার মধ্যে রিপোর্ট করা সহিংসতা, ভোট কেনা, হেরফের এবং অন্যান্য প্রশাসনিক ল্যাপস সহ।
“একটি রাজ্যে, একটি ভোট ক্রেতা জনগণের ইচ্ছা সংগ্রহ ও দূষিত করার উদ্দেশ্যে N25.9 মিলিয়ন দিয়ে ধরা পড়েছিল।
“অন্যটিতে, নির্বাচনী কর্মকর্তারা নিজেরাই একই রকম প্ররোচনায় জড়িত ছিলেন।
“এটি দ্রুত আমাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়ার রাজনৈতিক সংস্কৃতি হয়ে উঠছে,” তিনি বলেছিলেন।
মিঃ আবদুল্লাহি কিছু পোলিং ইউনিটে বিমোডাল ভোটার স্বীকৃতি ব্যবস্থা (বিভিএ) এর ব্যর্থতা সম্পর্কেও উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন।
“নাইজেরিয়ানরা এমন নির্বাচনের প্রাপ্য যা প্রতিটি নাগরিকের অন্তর্নিহিত আত্মবিশ্বাস এবং বিশ্বের অন্যান্য অংশের শ্রদ্ধার আদেশ দেয়।”
আরও পড়ুন: পিডিপি জিগওয়া উপ-নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে
মিঃ আবদুল্লাহি বলেছিলেন যে আইএনইসি থেকে অজুহাত থেকে অনুমতি দেওয়া উচিত নয়, উল্লেখ করে যে উপ-নির্বাচনগুলি ২০২27 সালের সাধারণ নির্বাচনে কী ঘটতে পারে তার প্রতিনিধিত্ব ছিল।
তিনি অবশ্য নাইজেরিয়ানদের উপ-নির্বাচনে পারফরম্যান্সের মাধ্যমে দলটির বিচার না করার আহ্বান জানিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, এডিসি অনুশীলনের সময় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা বেশিরভাগ পদে প্রার্থী না।
এডিসির মুখপাত্র নাগরিক সমাজের সংগঠন, মিডিয়া, বিশ্বাসের নেতৃবৃন্দ, নাইজেরিয়ান এবং সমস্ত স্টেকহোল্ডারকে ব্যালটের পবিত্রতা রক্ষায় united ক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
(এটি)