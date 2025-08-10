You are Here
এডিসি এপিসির জিবে ফিরে গুলি চালায়
কেবিবিআই-তে আফ্রিকান ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেস (এডিসি), রাজ্যের অল প্রগ্রেসিভ কংগ্রেসের (এপিসি) চেয়ারম্যান আলহাজি আবুবকর কানা-জুরু, যিনি দলটিকে “অপ্রাসঙ্গিক” এবং “অপরিণত যুবকদের নেতৃত্বে” হিসাবে বর্ণনা করেছেন, তার মন্তব্যে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

কানা-জুরু শনিবার সদস্য কর্তৃক সার এবং খামার ইনপুট বিতরণ বিতরণ করার সময় মন্তব্য করেছিলেন, বাগুডো/সুরু ফেডারেল নির্বাচনী এলাকা, বেলো কা’ওজে, কাওজে টাউন, বাগুডু স্থানীয় সরকার অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করে।

রবিবার বার্নিন কেবিবিতে জারি করা এক বিবৃতিতে রাজ্যের এডিসির চেয়ারম্যান আলহাজি বালা সুফিয়ানু কেবল রাজ্যেই নয়, দেশব্যাপী ক্ষমতাসীন দলের পারফরম্যান্সের সাথে ক্রমবর্ধমান অসন্তুষ্টির মধ্যে এপিসির মন্তব্যকে “হতাশার” বলে বর্ণনা করেছেন।

তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন যে এপিসি সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত নীতিগুলির পরিণতিগুলি চমকপ্রদ ছিল এবং সমস্ত নাইজেরিয়ানকে জড়িয়ে রেখেছে।

“সামগ্রিকভাবে কেবিবিআই এবং নাইজেরিয়ার এপিসি প্রশাসনের অধীনে দারিদ্র্যের মাত্রা বেড়েছে, যখন কৃষকরা নিরাপত্তাহীনতা এবং বাজারের দুর্বল অ্যাক্সেসের মুখোমুখি হয়েছে, যুব বেকারত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বেসিক অবকাঠামোগত প্রকল্পগুলি স্থগিত হয়ে গেছে।

“এই বিষয়গুলি সমাধান করার পরিবর্তে, এপিসি অখণ্ডতা, অন্তর্ভুক্তি এবং দক্ষতার ভিত্তিতে কেবিআই এবং নাইজেরিয়ার জন্য একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দেওয়ার একমাত্র পক্ষকে আক্রমণ করার জন্য বেছে নিয়েছে,” তিনি বলেছিলেন।

যুব নেতৃত্বাধীন এডিসির এপিসি চেয়ারম্যানের বর্ণনার জবাবে সুফিয়ানু বলেছিলেন, দলটি তরুণ ও ভবিষ্যতের নেতাদের সক্ষমতা রক্ষা করেছে, তাই চতুর যুবকদের নতুন ভোরের সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত।

চেয়ারম্যান নাইজেরিয়ার historical তিহাসিক নজিরগুলি উদ্ধৃত করেছেন, যেখানে তরুণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নাইজেরিয়ানরা তাদের যৌবনের বয়সে প্রতিভাধর নেতৃত্ব প্রদর্শন করেছিলেন।

“আমাদের যুবকরা অতীতে এই দেশে নেতৃত্ব দিয়েছিল, প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধান, জেনারেল ইয়াকুবু গাওন, যিনি ৩১ বছর বয়সে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, জেনারেল মুর্তালা মোহাম্মদ ৩ 37 বছর বয়সী এবং জেনারেল মুহাম্মদু বুহারি ৪১ -এ।

“দৃষ্টিভঙ্গি, বয়স নয়, নেতৃত্বের সংজ্ঞা দেয় এবং তার যুব-চালিত কাঠামো যা শক্তি, উদ্ভাবন এবং সাহসকে প্রতিফলিত করে, যা বর্তমান পুনর্ব্যবহারযোগ্য রাজনীতিবিদদের চেয়ে রাষ্ট্রের আরও বেশি প্রয়োজন,” তিনি বলেছিলেন।

চেয়ারম্যান রাজ্যের জনগণকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে জবাবদিহিতা ছাড়াই রাজনীতির দিনগুলি “গণনা করা হয়েছে, এবং কেব্বির ভবিষ্যত যুবকদের অন্তর্ভুক্ত”।

