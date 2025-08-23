এডিসি কোয়ালিশন নাইজেরিয়ানদের প্রতারণা করে, দত্ত আহমেদ বলেছেন

প্রাক্তন লেবার পার্টি (এলপি) সহ-রাষ্ট্রপতি প্রার্থী, ডাঃ দত্তা বাবা-আহমেদআফ্রিকান ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসের (এডিসি) প্ল্যাটফর্মে ভেসে বিরোধী জোটকে বরখাস্ত করেছে, বলেছে যে এর প্রবর্তকরা দেশকে উদ্ধার করতে সক্ষম হওয়ার মিথ্যা দাবিতে নাইজেরিয়ানদের প্রতারণা করছে।
২০২৩ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে পিটার ওবীর চলমান সাথী ছিলেন বাবা-আহমেদ টেলিভিশনে কথা বলার সময় এই মন্তব্য করেছিলেন।
তিনি বলেন, “তারা আমাদের প্রতারণা করছে,” জোটের দোষ দিয়ে যা প্রাক্তন সিনেটের রাষ্ট্রপতি ডেভিড মার্ক, প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট আতিকু আবুবকর, কাদুনার প্রাক্তন রাজ্যপাল নাসির এল-রুফাই, প্রাক্তন নদীর রাজ্য গভর্নর রোটিমি আমাইচি এবং প্রাক্তন ওসুনের গভর্নর রাউফ অ্যারাগবেসোলা সহ বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের প্যারেড করেছেন।
যদিও ওবিআই ২০২27 সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রকাশ্যে আগ্রহের ইঙ্গিত দিয়েছে এবং জোটের সদস্যদের সাথে পরিচয় দিতে দেখা গেছে, বাবা-আহমেদ বলেছিলেন যে তিনি প্রাক্তন আনামব্রা গভর্নরকে লেবার পার্টিতে থাকতে এবং এর পতাকা উড়ানোর জন্য পছন্দ করেছেন।
“আমি লেবার পার্টিতে আছি। আমি একজন পিটার ওবি লোক। আমি এখনও চাই পিটার ওবি লেবার পার্টিতে ফিরে এসে ২০২27 সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুন,” তিনি বলেছিলেন।
তিনি আবার ওবির চলমান সাথী হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন কিনা জানতে চাইলে বাবা-আহমেদ জবাব দিয়েছিলেন: “যদি নাইজেরিয়া এখনও আশেপাশে থাকে এবং অনুসরণ করার মতো একটি নির্বাচনী ব্যবস্থা থাকে। নাইজেরিয়ার প্রতি আমার ভালবাসা অবিচ্ছিন্ন, এবং আমি নাইজেরিয়া পুনরুদ্ধার করার জন্য সমমনা ব্যক্তিদের সাথে যথাযথভাবে সহযোগিতা করব।”
তাঁর মতে, কেবলমাত্র দু’জন ব্যক্তি রয়েছেন তিনি ডেপুটাইজিং বিবেচনা করবেন। “প্রথমটি কিছু বলেনি। দ্বিতীয়টি পিটার ওবি। আমি পিটার ওবীর সাথে সর্বদা থাকি যতক্ষণ না তিনি সিদ্ধান্ত না নেন,” তিনি বলেছিলেন।
বাবা-আহমেদ এবং ওবিআই লেবার পার্টির টিকিটে ২০২৩ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, অল প্রগ্রেসিভ কংগ্রেসের (এপিসি) রাষ্ট্রপতি বোলা আহমেদ তিনুবু এবং পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (পিডিপি) প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট আতিকু আবুবকরের পিছনে তৃতীয় স্থানে এসেছিলেন।