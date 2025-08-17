এডিসি দরিদ্র বাই-নির্বাচনের ফলাফলগুলিতে প্রতিক্রিয়া জানায়, বলেছেন যে পারফরম্যান্স কোয়ালিশনের শক্তি সংজ্ঞায়িত করে না

আফ্রিকান ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেস (এডিসি) জানিয়েছে যে ১৩ ই আগস্ট শনিবার ১৩ টি রাজ্য এবং ১ election টি নির্বাচনী এলাকা জুড়ে অনুষ্ঠিত উপ-নির্বাচনের ফলাফলগুলি জোটের শক্তি সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে না।
থানিউজগুরু ডটকম (টিএনজি) জানিয়েছে যে দলের জাতীয় প্রচার সম্পাদক, মল্লাম বোলাজি আবদুল্লাহি রবিবার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এ কথা বলেছেন।
এডিসি উপ-নির্বাচনের আচরণের বিষয়ে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, দাবি করে যে এই নির্বাচনগুলি সহিংসতা, ভোট কেনা, হেরফের এবং অন্যান্য প্রশাসনিক ইস্যুগুলির ব্যাপকভাবে রিপোর্ট করা হয়েছে।
দলটি দৃ serted ়ভাবে জানিয়েছে যে এই নির্বাচন প্রক্রিয়াটি রাষ্ট্রপতি বোলা টিনুবু এবং ক্ষমতাসীন সমস্ত প্রগতিশীল কংগ্রেসের (এপিসি) অধীনে নাইজেরিয়ার নির্বাচনী অখণ্ডতার পতনকে তুলে ধরেছে।
আবদুল্লাহির মতে, এডিসি উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা বেশিরভাগ পদে প্রার্থীদের মাঠে নামেনি, সুতরাং, ২০২27 সালের নির্বাচনে যাওয়া দলের প্রভাব বিচার করার জন্য ফলাফলটি ব্যবহার করা যাবে না।
“নাইজেরিয়ানরা গতকাল নির্বাচনের ক্ষেত্রে যা প্রত্যক্ষ করেছে তা আরও একটি অনুস্মারক যে বর্তমান প্রশাসনের অধীনে, গণতন্ত্র নিজেই অর্থনীতি এবং আমাদের জাতীয় সুরক্ষার মতোই রাষ্ট্রপতি বোলা আহমেদ টিনুবু এবং এপিসির অধীনে হ্রাস পাচ্ছে।
“যখন নির্বাচনগুলি ব্যাপক সহিংসতার দ্বারা বিস্মিত হয়, যখন ব্যালটগুলি প্রকাশ্যে এবং সাহসীভাবে অর্থের বিনিময়ে বিনিময় হয়, যখন বিরোধী প্রার্থীদের ব্যাখ্যা ছাড়াই বাদ দেওয়া হয়, এবং যখন গণতন্ত্রকে সুরক্ষার জন্য অর্পিত খুব প্রতিষ্ঠানগুলি জটিল হয়ে যায়, তখন সাধারণ নাইজেরিয়ান ভোটের অর্থ বন্ধ করে দেয়।
“কিছু রাজ্যে রাইফেল, ছুরি এবং কাটলেস সজ্জিত প্রায় 300 টি ঠগ নির্বাচনের দিনে গ্রেপ্তার হয়েছিল। এই গণতন্ত্র কি – বা দস্যুদের ভোটদানের ছদ্মবেশে ছদ্মবেশ ধারণ করে?
“কিছু রাজ্যে, ব্যালট বক্স ছিনতাইয়ের কারণে এবং ভোটারদের উন্মুক্ত ভয় দেখানোর কারণে পুরো পোলিং ইউনিট বাতিল করা হয়েছিল। নাগরিকরা যদি হামলার ভয় ছাড়াই নির্বাচনে যেতে না পারে তবে রাজ্য এবং এর জনগণের মধ্যে সবচেয়ে মৌলিক চুক্তি ইতিমধ্যে ভেঙে গেছে।
“একটি রাজ্যে, একটি ভোট-ক্রয়কারী জনগণের ইচ্ছা সংগ্রহ ও দুর্নীতিগ্রস্থ করার উদ্দেশ্যে N25.9 মিলিয়ন দ্বারা ধরা পড়েছিল। অন্য ক্ষেত্রে, নির্বাচন কর্মকর্তারা নিজেরাই একই রকম প্ররোচনায় জড়িত ছিলেন। এটি আর বিচ্ছিন্ন অপব্যবহার নয়; এটি এপিসির অধীনে আমাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়ার রাজনৈতিক সংস্কৃতি হয়ে উঠছে।
“এত বছর পরে, কিছু রাজ্যে বিমোডাল ভোটার স্বীকৃতি ব্যবস্থা (বিভিএ) এর ব্যর্থতা আবারও কমিশনের দক্ষতা, আন্তরিকতা এবং জটিলতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। নাইজেরিয়ানরা এমন নির্বাচনের প্রাপ্য যা বিশ্বের প্রতিটি নাগরিকের অন্তর্নিহিত আত্মবিশ্বাস এবং শ্রদ্ধার আদেশ দেয়।
“আমাদের সকলকে যে বড় চিত্রটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে তা হ’ল আরও ভাল বা খারাপের জন্য, এই উপ-নির্বাচনগুলি ২০২27 সালের জন্য পোশাকের রিহার্সালের সুস্পষ্ট ইঙ্গিতকে উপস্থাপন করে। যদি সহিংসতা, ভোট কেনা, প্রার্থীর ভয় দেখানো এবং বর্জন, এবং সুরক্ষা বাহিনী এবং আপোস করা নির্বাচনী কর্মকর্তাদের মধ্যে জোটবদ্ধতা নতুন স্বাভাবিক হয়ে উঠলে নাইজেরিয়ান এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিজেরাই তাদের আবদ্ধ করতে হবে।
“এডিসি তাই রাষ্ট্রপতি বোলা আহমেদ তিনুবুকে তার পক্ষপাতদুষ্ট আগ্রহের above র্ধ্বে উঠার আহ্বান জানিয়েছে এবং একবারের জন্য, নাইজেরিয়ানরা তাদের ভোটকে অবাধ ও নিরাপদে ভোট দিতে পারে তা নিশ্চিত করে সত্যিকারের নেতৃত্ব প্রদর্শন করে। রাষ্ট্রপতির অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হবে যে কোনও সরকার বৈধতা দাবি করতে পারে না যদি নাগরিকদের এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে প্রতারণামূলক হিসাবে বিবেচনা করে এমন নির্বাচনের সভাপতিত্ব করে।”