এডিসি 2027 নির্বাচনের জন্য মেয়াদোত্তীর্ণ কৌশলগুলি পুনঃস্থাপন

নাইজেরিয়ার বিমান মন্ত্রী, ফেস্টাস কীমো আফ্রিকান ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসকে (এডিসি) কে নাইজেরিয়ানদেরকে পুরানো কৌশল নিয়ে বিভ্রান্তিকর বলে অভিযুক্ত করেছে।
তাঁর মতে, দলের সাম্প্রতিক সমালোচনাগুলি ২০২27 সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে প্রাসঙ্গিকতা অর্জনের ব্যর্থ প্রচেষ্টা।
চ্যানেল টেলিভিশনের রাজনৈতিক কর্মসূচি, রবিবার রাজনীতিতে একটি সাক্ষাত্কারের সময় কথা বলার সময় রবিবার কীমো এই মন্তব্য করেছিলেন।
তিনি বিরোধী জোটের কৌশলগুলি নতুন কিছু হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন, অর্থনৈতিক ও আর্থিক অপরাধ কমিশনের (ইএফসিসি) আইনজীবী হিসাবে তাঁর কার্যকালের সময় তার বিরুদ্ধে মামলা করার সময় তিনি যে প্রতারণামূলক প্রকল্পগুলির সাথে তুলনা করেছিলেন তার সাথে তুলনা করেছিলেন।
“তারা আমাদের খুব ভাল করে চেনে এবং আমরা তাদের খুব ভাল করেই জানি They তারা আমাদের কাছে অপরিচিত নয়,” কেমো প্রোগ্রামটিতে বলেছিলেন।
“এবং এই কৌশলগুলির মধ্যে কয়েকটি তারা ব্যবহার করছে যাকে বলা হয় 419। এটিই আমি ইএফসিসি প্রসিকিউটর হিসাবে লোকদের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য ব্যবহার করেছি। তারা যে ফর্ম্যাটটি ব্যবহার করছেন তা মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে।
“নাইজেরিয়ানরা ইতিমধ্যে সেই ফর্ম্যাটটি জানে So সুতরাং আপনি এগুলি প্রতারণার জন্য এটি ব্যবহার করতে পারবেন না।”
মন্ত্রী বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলি উদ্ধৃত করার এবং বর্তমান সরকারের একটি নেতিবাচক চিত্র আঁকতে পরিসংখ্যান স্ফীত করার জন্য এডিসির পদ্ধতির বিশেষভাবে সমালোচনা করেছিলেন।
তিনি আরও যোগ করেন, “পরিসংখ্যানগুলি ছড়িয়ে দেওয়া, বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলি বাছাই করা এবং তাদেরকে সাধারণীকরণের জন্য ব্যবহার করা,”