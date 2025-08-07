You are Here
এডি মারফি সবচেয়ে খারাপ চলচ্চিত্রের তালিকা থেকে ‘নরবিট’ রক্ষা করেছেন, তবে অন্য কিছু নয়
এডি মারফি
আমি কিছু পচা সিনেমা পেয়েছি …
তবে ‘নরবিটের’ তাদের একজনও নয় !!!

এডি মারফি চার্লি মারফি নরবিট মেইন গেটি এভারেট সংগ্রহের সংমিশ্রণ

এডি মারফি প্রকাশ্যে স্বীকার করা হচ্ছে যে তাঁর ফিল্মোগ্রাফির প্রতিটি সিনেমা দুর্দান্ত নয় … তবে যখন এটি তাঁর গিকি রোম-কম “নরবিট” এর কথা আসে তখন তিনি মনে করেন এটি নারডকোরে এটির জায়গাটি অর্জন করেছে !!!

হলিউড কিংবদন্তি সম্প্রতি কমপ্লেক্সের সাথে বসেছিলেন এবং পরিষ্কার হয়ে এসেছিলেন যে তাঁর চলচ্চিত্র ‘প্লুটো ন্যাশ’ এবং “হলি ম্যান” তাঁর সেরা কাজ ছিল না – তবে তিনি 2007 এর “নরবিট” এর সমালোচনার দিকে ফিরে গিয়েছিলেন।

এডি বলেছেন যে তিনি তাঁর সাথে ছবিটি লিখেছেন প্রয়াত ভাই/সহকর্মী অভিনেতা চার্লি মারফিএবং তারা দুজনেই অনুমোদিত হয়েছিল কীভাবে ছবিটি পরিণত হয়েছিল।

মেকআপ ট্রান্সফরমেশনগুলির জন্য অস্কার নাম পাওয়া সত্ত্বেও, “নরবিট” আটটি গোল্ডেন রাস্পবেরি অ্যাওয়ার্ডের জন্যও মনোনীত হয়েছিল – ওরফে দ্য রাজ্জিগুলি, যা প্রতি বছর শিল্পকে সবচেয়ে খারাপ অফার দেয় তা তুলে ধরে।

এডি বলেছেন যে তিনি সবেমাত্র “ড্রিমগার্লস”-আরও সম্মানজনক ভূমিকা-এর জন্য অস্কার মনোনয়ন পেয়েছিলেন এবং তিনি মনে করেন যে সমালোচকরা “নরবিট” সম্পর্কে খুব ভারী হাতে ছিলেন।

শ্রোতারা স্পষ্টতই সমালোচকদের সাথে একমত হননি – “নরবিটস” $ 60 মিলিয়ন বাজেটে 159 মিলিয়ন ডলার উপার্জনের জন্য আটকে গেছে। বিঙ্গো … ঠিক ব্লোহোলে !!!

তিনি চিনাটাউন জুড়ে ল্যাভিশ মিয়ামি বনাম কুং-ফু লড়াইয়ে চিত্রগ্রহণের বিকল্পের সাথে প্ররোচিত হওয়ার পরে “রাশ আওয়ার” ওভার “হলি ম্যান” বাছাইয়ের জন্যও অনুশোচনা করেছেন !!!

এডি সবেমাত্র “দ্য পিকআপ” শীর্ষক একটি নতুন চলচ্চিত্রের সাথে তাঁর জীবনবৃত্তান্তে যুক্ত করেছেন, সহ অভিনীত পিট ডেভিডসন



