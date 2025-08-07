এডি রেডমায়েনের দ্য ডে অফ দ্য জ্যাকাল টুইস্ট যা সমস্ত কিছু পরিবর্তন করে

গত বছর এর মুক্তির পরে, জ্যাকালের দিন গুপ্তচর থ্রিলার ভক্তদের মধ্যে একটি বিশাল হিট হয়ে উঠেছে, তবে এটির একটি বিশাল পার্থক্য রয়েছে যা এটি এর উত্স উপাদান থেকে পৃথক করে। এডি রেডমায়েন নেতৃত্ব দেন জ্যাকালের দিনজ্যাকাল চরিত্রে অভিনয় করেছেন, লশানা লিঞ্চের পাশাপাশি বিয়ানকা পুলম্যানের চরিত্রে অভিনয় করেছেন, একটি মূল চরিত্র।
বিয়ানকা পুলম্যানের সংযোজন যে পরিবর্তনগুলির মধ্যে একটি জ্যাকালের দিন 1971 এর বই এবং 1973 সালে চলচ্চিত্রকে তৈরি করে, যদিও এটি কেবল পার্থক্য নয়। যে দেওয়া জ্যাকালের দিন দ্বিতীয় মরসুমে ফিরে আসবেন, শোয়ের স্রষ্টা জ্যাকালের গল্পটিকে পুরোপুরি পরিবর্তন করে আরও অনেক বেশি পরিবর্তন করতে বেছে নিয়েছেন।
এডি রেডমায়েনের জ্যাকাল হ’ল একমাত্র সংস্করণ যা তাকে অনুসরণ করে লক্ষ্য ও তদন্তকারীকে সফলভাবে হত্যা করে
জ্যাকাল অন্য দিন (বা অন্য মরসুম) লড়াই করার জন্য বেঁচে ছিল
সবচেয়ে বড় পরিবর্তন জ্যাকালের দিন (2024) শিরোনামের চরিত্রের গল্পটি তৈরি করা বেশ সহজ যে তিনি শেষটি থেকে বেঁচে আছেন। জ্যাকালের দিনএর সিজন 1 সমাপ্তি জ্যাকাল এস্কেপ ক্যাপচারকে দেখেছে এবং তিনি প্রক্রিয়াটিতে বিয়ানকা পুলম্যানকে হত্যা করেছেন, তাকে এটি করার জন্য চরিত্রের একমাত্র সংস্করণ হিসাবে পরিণত করেছেন।
ফ্রেডেরিক ফোর্সিথের ১৯ 1971১ সালের উপন্যাসে, দ্য জ্যাকালকে চার্লস ডি গলকে কিল করার জন্য একটি ফরাসি দূর-ডান দল ভাড়া নিয়েছে এবং ক্লড লেবেল দ্বারা ট্র্যাক করা হয়েছে। অবশেষে, লেবেল জ্যাকালকে ধরে ফেলেন এবং মিশনটি শেষ করার আগে তাকে গুলি করেছিলেন। 1973 সালের সিনেমাটিও একইভাবে শেষ হয়।
এটি টিভি সিরিজের জন্য একটি বিশাল পরিবর্তন, তবে এটি একটি প্রয়োজনীয় কারণ এটি শোকে 2 মরসুমের সাথে এগিয়ে যেতে দেয়। ঘাতকের অনুমিত ভাল চরিত্র এবং বিজয়ের মৃত্যুও উভয় চরিত্রের নৈতিক অস্পষ্টতার সাথে এই সিরিজটিকে আকর্ষণীয় উপায়ে জড়িয়ে ফেলতে দেয়।
এডি রেডমায়েনের জ্যাকাল চরিত্রের অন্যান্য সংস্করণগুলির চেয়ে বেশি দক্ষ
রেডমায়েনের চরিত্রটি গল্পের একটি উন্নত একবিংশ শতাব্দীর সংস্করণে ফিট করে
এর একটি অংশ যা এডি রেডমায়েনের জ্যাকালের সংস্করণটি সফল হতে দেয় যেখানে চরিত্রের পূর্ববর্তী সংস্করণগুলি হত্যা করা হয়েছে তা হ’ল শোটি তাকে কিছু আধুনিক আপডেটও দেয়। শোটি একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তির সুবিধা গ্রহণ করে, যা গল্পটিকে একটি আধুনিক প্রসঙ্গে আনার জন্য প্রয়োজনীয় আপডেট।
বোধগম্যভাবে, জ্যাকাল এই প্রযুক্তিটি ব্যবহারে আরও দক্ষ, তবে তিনি বিয়ানকা এবং তার দলকে আরও সৃজনশীল উপায়ে এড়ানোর ক্ষেত্রেও আরও ভাল। বিশেষত যখন এটি তাঁর ছদ্মবেশে আসে, তখন তার আধুনিক প্রযুক্তি, মেকআপ এবং প্রোস্টেটিক্সের ব্যবহার তার আগের পুনরাবৃত্তিগুলি বাদ দিয়ে 2024 এর জ্যাকাল সেট করে।
জ্যাকালের দিনএর প্রধান চরিত্রের আপডেট হওয়া সংস্করণ এমন একটি গুপ্তচর তৈরি করে যা পূর্ববর্তী সংস্করণগুলির চেয়ে বেশি বিস্তৃত এবং জটিল বোধ করে। জ্যাকালের ১৯ 1970০ এর দশকের সংস্করণগুলি একটি সাধারণ শীতল যুদ্ধ-যুগের গুপ্তচরগুলির মতো অনুভূত হয়, তবে রেডমায়েনের 2024 জ্যাকাল অনেক বেশি অপ্রত্যাশিত এবং সতেজ বোধ করে এবং সম্ভবত এটিই নতুন সমাপ্তির কাজ করে।
