এডি হর্ন বলেছেন ‘খুব ভাল সুযোগ’ জ্যাক পল অ্যান্টনি জোশুয়ার পরবর্তী প্রতিপক্ষ
এডি হর্ন বলেছেন ‘খুব ভাল সুযোগ’ জ্যাক পল অ্যান্টনি জোশুয়ার পরবর্তী প্রতিপক্ষ

অ্যান্টনি জোশুয়া
‘খুব ভাল সুযোগ’ জ্যাক পল পরের
প্রবর্তক এডি হর্ন বলেছেন

জ্যাক পল এবং অ্যান্টনি জোশুয়া লড়াই করার জন্য সত্যিকারের ডিল আলোচনায় রয়েছে … এবং এজে’র দীর্ঘকালীন প্রচারক, এডি হর্নবলে যে এটি “পরের বছরের প্রথম দিকে!”

ম্যাচরুম বক্সিং বস – যিনি এক দশকেরও বেশি সময় ধরে জোশুয়ার পাশাপাশি কাজ করেছেন – যোগ দিয়েছেন ব্যাবক টিএমজেড স্পোর্টস “টিভি শো (রাত্রে প্রচারিত এফএস 1) … এবং শুনে আমাদের হতবাক হয়ে গেল।

“আমি কেবল নিজেকেই ভেবেছিলাম, এটি জ্যাক পল শিরোনাম তৈরি করছে He


“এবং আমি মনে করি আপনি এটি দেখতে পাচ্ছেন খুব ভাল সুযোগ আছে!”

জ্যাক পল অ্যান্টনি জোশুয়ার সাথে পোস্ট করছেন

না হতে পারে, পাঁচ বছরে নয় … পরবর্তী! এবং, যদি কেউ জানতে পারে তবে এটি এডি, এজে’র প্রতিনিধি, যিনি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন।

২৮ বছর বয়সী সমস্যা চাইল্ড, ১২-১ (K টি কেও সহ) এবং উল্লেখযোগ্যভাবে ছোট কি 35 বছর বয়সী, 6’6 “, 260 পাউন্ডের প্রাক্তন হেভিওয়েট চ্যাম্প এবং অলিম্পিক স্বর্ণপদককে পরাজিত করার সুযোগ রয়েছে?

জ্যাক পল অ্যান্টনি জোশুয়া

এডি কোনও উপায় বলে না।

“এটি জ্যাক পল লড়াই নয় মাইক টাইসন … এটি এজে, দুঃখিত, জ্যাক পল অন্যতম বিপজ্জনক যোদ্ধাদের সাথে লড়াই করছেন, পাউন্ডের জন্য পাউন্ড, খেলাধুলায়। “

জ্যাক পল বক্সিং

জ্যাক স্পষ্টভাবে আলাদাভাবে অনুভব করে।

“আমি মনে করি এটি বুনো বিপজ্জনক। আমি মনে করি জ্যাক পল একজন পাগল। তবে কোনও কারণে তিনি বিশ্বাস করেন যে তিনি অ্যান্টনি জোশুয়াকে পরাস্ত করতে পারেন।”

এবং, এহ বলেছেন “(জ্যাক) তার সেরা এবং সবচেয়ে বিপজ্জনক 100% এ এজে পাবে, তাই, শুভকামনা!”

সেই পল এবং টাইসন সম্পর্কে কথা বলছি লড়াইআপনি এটি পছন্দ করেন বা ঘৃণা করেন না কেন, এটি অনস্বীকার্যভাবে একটি বিশাল ঘটনা ছিল … এবং বিশ্বব্যাপী 108 মিলিয়ন দর্শকের সাথে, এটি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে দেখা লড়াই।

অ্যান্টনি জোশুয়া গেটি

হর্ন অনুসারে শীর্ষে রাজত্ব স্বল্পস্থায়ী হতে পারে।

“(জোশুয়া বনাম পল) অন্যতম বৃহত্তম হবে, আপনি জানেন, প্রতি-দর্শনীয় লড়াইগুলি, সবচেয়ে বড়। আমার অর্থ, এটি একেবারে বিশাল হবে” “

নীচের লাইন – মনে হচ্ছে এজে এবং জ্যাক শীঘ্রই একটি রিং ভাগ করবে এমন দুর্দান্ত সুযোগ আছে।

“শোনো, আপনি যদি অ্যান্টনি জোশুয়া আপনাকে বক্সিং ওয়ার্ল্ড থেকে বাষ্পীভূত করতে চান তবে আমরা বেশ স্বেচ্ছায় এটি করব” “

