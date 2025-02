এডুয়ার্ডো ভেরস্টেগুই: এর নতুন পার্টি কোন রাজনৈতিক দর্শন অনুসরণ করে?

এডুয়ার্ডো ভেরস্টেগুই তিনি একজন মেক্সিকান অভিনেতা এবং প্রযোজক, যিনি সম্প্রতি মেক্সিকান রাজনীতিতে আগ্রহী। আসলে, তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশ নিতে চেয়েছিলেন, যেখানে ক্লাউডিয়া শেইনবাউম পার্দো জিতেছিলেন, তবে জাতীয় নির্বাচনী ইনস্টিটিউট (আইএনই) এর স্বাধীন প্রার্থিতা অস্বীকার করেছে এবং লড়াই করতে পারে না।

গতকাল, ভেরস্টেগুই তার এক্স অ্যাকাউন্ট থেকে নিশ্চিত করেছেন তিনি Ine তিনি “জীবন, পরিবার ও স্বাধীনতা” রক্ষাকারী সকলের জন্য তাঁর সদ্য নির্মিত রাজনৈতিক দল গঠনের প্রক্রিয়াটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন দিয়েছিলেন।

“এই ২৪ শে ফেব্রুয়ারি, আমাদের জাতীয় পতাকার দিন, আমাদের পরিচয়, ইতিহাস এবং সার্বভৌমত্বের প্রতীক, আনুষ্ঠানিকভাবে একটি দুর্দান্ত মিশন শুরু করে: রাজনৈতিক দল ভিভা মেক্সিকো আন্দোলনের নির্মাণ”লিখেছেন।

কোন দর্শন ভেরস্টেগুইয়ের খেলা অনুসরণ করে?

তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, কয়েক বছর ধরে, কয়েক মিলিয়ন মেক্সিকান অপেক্ষা করেছে “একটি রাজনৈতিক বিকল্প যা খাঁটিভাবে তার মূল্যবোধ এবং আকাঙ্ক্ষাকে উপস্থাপন করে”।

অভিনেতার মতে, ভিভা মেক্সিকো মুভমেন্ট ফাউন্ডেশন কেবল একটি দল হওয়ার বাইরে, তবে এটি “একটি জাতীয় বাহিনীকে জাগরণের প্রতিনিধিত্ব করে যা আমাদের সংস্কৃতি এবং শিকড়কে দৃ ly ়ভাবে রক্ষা করবে”।

সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য নতুন আন্দোলনে যোগদানের জন্য ভেরস্টেগুই তার অনুসারীদের তলব করেছিলেন “যারা দৃ firm ় নীতি নিয়ে একটি জাতির জন্য কাজ করতে ইচ্ছুক তারা”।

প্রযোজকের মতে স্বাধীনতার শব্দএই একটি “বিকল্প যা দেশের জন্য একটি নতুন কোর্স চিহ্নিত করবে” এর একীকরণের দিকে “প্রথম পদক্ষেপ”।

তিনি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলির গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য নির্বাচনী সংস্থাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন যা নাগরিকদের দেশের রাজনৈতিক জীবনে সংগঠিত ও অংশ নিতে দেয়।

“সময় এসেছে! আমাদের লোকদের জন্য, আমাদের জন্মভূমি এবং আমাদের স্বাধীনতার জন্য!”তিনি বলেছিলেন।

২১ শে ফেব্রুয়ারি, এডুয়ার্ডো ভেরস্টেগুইকে মেরিল্যান্ডে রক্ষণশীল রাজনৈতিক সম্মেলন (সিপিএসি) উদযাপনের সময় নাৎসি শুভেচ্ছা জানানোর ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছিল।

2024 এর ফেডারেল নির্বাচনে, অভিনেতা সম্পর্কিত আল্ট্রা -রাইট He had to leave the race for the presidency after obtaining just 14% of the firms necessary to formalize his independent candidacy.

