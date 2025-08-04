এডেলস্টেইন হ্যারিডি খসড়া প্রস্তাব শেয়ার করে, প্যানেল হেড হিসাবে তার ক্ষমতাচ্যুতিতে ভোট দেওয়ার কয়েক ঘন্টা আগে

নেসেটের বিদেশ বিষয়ক ও প্রতিরক্ষা কমিটির বহির্গামী চেয়ারম্যান ইউলি এডেলস্টেইন সোমবার সহকর্মী প্যানেল সদস্যদের তার প্রস্তাবিত আল্ট্রা-গোঁড়া সামরিক তালিকাভুক্তি বিলের একটি অনুলিপি পাঠিয়েছিলেন, নেসেট হাউস কমিটি তাকে প্রতিস্থাপনের বিষয়ে ভোট দেওয়ার ঠিক কয়েক ঘন্টা আগে।
প্রধানমন্ত্রী বেনজমিন নেতানিয়াহু হারেদি খসড়া ইস্যুতে একটি জোট সংকটের মুখোমুখি হয়েছেন, ইউনাইটেড তোরাহ ইহুদী ও শাস দলগুলি দাবী করে যে নেসেট পাস আইনটি বেশিরভাগ আল্ট্রা-অর্থোডক্স পুরুষকে সামরিক তালিকা বা অন্যান্য জাতীয় পরিষেবা এড়িয়ে চলতে সক্ষম করে, এই ধরনের অব্যাহতি অবৈধ গত বছরের রায় দেওয়ার পরে।
অতি-অর্থোডক্স সামরিক ছাড়ের বিষয়ে দীর্ঘায়িত দ্বন্দ্বের মধ্যে এডেলস্টেইনের বিল, যা তিনি তাঁর বুকের কাছাকাছি রেখেছিলেন, ড্রাইভারদের লাইসেন্স প্রত্যাহার এবং আন্তর্জাতিক ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞাসহ খসড়া ডজার্সের উপর তাত্ক্ষণিক নিষেধাজ্ঞার প্রয়োগের আহ্বান জানিয়েছিলেন।
জুনে হারেদি দলগুলির সাথে যে সমঝোতার উপর ভিত্তি করে একটি নিবন্ধের বিলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অস্বীকার করে আইনজীবি তাকে বহিষ্কার করেছিলেন, যার অধীনে বেশিরভাগ আল্ট্রা-অর্থোডক্স পুরুষরা আইডিএফ বা অন্যান্য জাতীয় চাকরি এড়াতে থাকবেন। অনেক অতি-অর্থোডক্স ইহুদিরা বিশ্বাস করে যে সামরিক সেবা তাদের জীবনযাত্রার সাথে বেমানান এবং আশঙ্কা করে যে যারা তালিকাভুক্ত করেন তারা ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠবেন।
এডেলস্টেইন সোমবার বিকেলে নেসেট হাউস কমিটির ভোটারকে শক্তিশালী সুরক্ষা প্যানেলের চেয়ারম্যান হিসাবে তার পরিবর্তে তাকে প্রতিস্থাপনের বিষয়ে সোমবার বিকেলে নেসেট হাউস কমিটির ভোটের আগে আইনজীবিদের কাছে বিতর্কিত আইন সম্পর্কিত প্রস্তাবিত সংশোধনীর একটি অনুলিপি উপস্থাপন করেছিলেন।
তার বিলের সংস্করণে সমস্ত হ্যারিদি পুরুষদের একটি আইডিএফ তালিকাভুক্তি কেন্দ্রে নিবন্ধকরণের জন্য রিপোর্ট করা এবং কোনও পরিষেবা স্থগিত হওয়ার আগে ফিটনেস পরীক্ষা করা উচিত। এই ধরনের স্থগিতাদেশ কেবল তাদেরই মঞ্জুর করা হবে যারা সপ্তাহে 45 ঘন্টা যিশিবায় বা 40 ঘন্টা কলেলে, বিবাহিত পুরুষদের জন্য যিশিভা।
প্রদত্ত যিশিবায় খসড়াটির জন্য মনোনীত পাঁচ শতাংশ যদি ডাকা হয় বা যিশিভা ডিন শিক্ষার্থীদের রিপোর্ট না করার নির্দেশ দেয় তবে যিশিবাকে এমন প্রতিষ্ঠানের তালিকা থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে যাদের শিক্ষার্থীরা স্থগিতাদেশ গ্রহণের যোগ্য। যে কোনও যিশিভা যে ফাঁকি উত্সাহ দেয় তা আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 46 এর অধীনে তার অবস্থান হারাবে, যা আর্থিক সমর্থকদের তাদের অনুদানের জন্য ট্যাক্স ক্রেডিট পেতে দেয়।
এডেলস্টেইনের খসড়া অনুসারে, বিলের পাসের পরে প্রথম বছরে 5,760 হেরেদিমকে তালিকাভুক্ত করতে হবে, দ্বিতীয় বছরে 6,840, তৃতীয় স্থানে 7,920, চতুর্থ স্থানে 9,000 এবং পঞ্চম স্থানে 9,500 এ দাঁড়িয়েছে। পঞ্চম বছরের পরে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর দ্বারা বিদেশ বিষয়ক ও প্রতিরক্ষা কমিটির অনুমোদনের মাধ্যমে কনসিস্ক্রিপ্টের সংখ্যা নির্ধারণ করা হবে তবে 9,500 এর নিচে নেমে যাবে না।
বিদেশে ভ্রমণের অধিকার, চালকরা ড্রাইভারদের লাইসেন্স হারাবে
খসড়া ডডগাররা ড্রাইভারদের লাইসেন্স প্রত্যাহার, বিদেশে উড়ন্ত নিষেধাজ্ঞা, সিভিল সার্ভিস চাকরির জন্য আবেদনের নিষেধাজ্ঞা, অ্যাপার্টমেন্ট কেনার জন্য সরকারী ভর্তুকি এবং গণপরিবহন, জাতীয় বীমা প্রদান এবং বিদ্যুতের বিলে ছাড় বাতিল করার জন্য কোনও সরকারী ভর্তুকি সহ নিষেধাজ্ঞার সাপেক্ষে হবে। খসড়া ডজার্সের জন্য ডে কেয়ার ভর্তুকিগুলি অর্ধেক কেটে যাবে।
যদি বার্ষিক নিবন্ধের লক্ষ্যগুলি পূরণ না করা হয়, তবে সমস্ত ডে কেয়ার ভর্তুকি বাতিল করা হবে এবং রাষ্ট্রীয় আবাসন সুবিধাগুলি এবং সম্পত্তি করের ছাড়গুলি অন্যান্য জরিমানার মধ্যেও বাতিল করা হবে। হারেদি সম্প্রদায় যদি একটানা তিন বছর ধরে তার কোটা পূরণ করতে ব্যর্থ হয় তবে সরকারকে একটি নতুন বিল জমা দিতে হবে।
আইনটি যিশিবদের উপর নিষেধাজ্ঞাগুলিও চাপিয়ে দেবে যা নিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, 95% এরও কম কিছু লক্ষ্যমাত্রার সরকারী তহবিলের একটি কাটকে ট্রিগার করে।
খসড়া বিলটি কমিটিতে কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছিল সোমবার বিকেলে হারেদী খসড়া ইস্যুতে জরুরি আলোচনার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল, 27 জুলাই প্রায় তিন মাসের অবকাশের পরেও। শীতকালীন অধিবেশনটির জন্য 19 অক্টোবর পুনর্নির্মাণের জন্য দেহটি পুনর্নির্মাণের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।
গত সপ্তাহে বিরোধী দল “যুদ্ধের সময় ফাঁকি আইনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, জিম্মিদের ফিরিয়ে আনার এবং গাজায় লড়াই শেষ করার জন্য তাত্ক্ষণিক চুক্তির অগ্রগতির” বিষয়ে আলোচনা করার জন্য প্রয়োজনীয় 25 টি স্বাক্ষর সংগ্রহ করার পরে বিশেষ অধিবেশনটি ডাকা হয়েছিল।
এমকে গাফনি: একজন ইহুদী এই বিলটি লিখেছেন বলে বিশ্বাস করা শক্ত
এমকে মোশে গাফনি, যিনি ইউনাইটেড তোরাহ ইহুদী পার্টির দেগেল হাটোরাহ দলটির সভাপতিত্ব করেন, তিনি বিলের সময় ও বিষয়বস্তু উভয়ের জন্য এডেলস্টাইনকে নিন্দা করেছিলেন, তবে এতে কোনও নির্দিষ্ট বিধান উল্লেখ করেননি।
ইউটিজে, এডেলস্টেইনের কমিটির সদস্যদের মতো নয়, সোমবারের প্রকাশের আগে বিলটি দেখেছিল এবং যুক্তি দিয়েছিল যে এটি দল এবং এর আধ্যাত্মিক নেতাদের “দাবীগুলি সন্তুষ্ট করে না”, জোটের সংকটকে উত্সাহিত করেছিল, কারণ ইউটিজে এবং সহকর্মী হারেদি পার্টি শাস সরকারকে নামিয়ে আনার হুমকি দিয়েছিল।
সোমবার এক বিবৃতিতে গাফনি ঘোষণা করেছিলেন, “ইউলি এডেলস্টাইন আজ আইনটি প্রকাশ করতে অস্বীকার করার তিন সপ্তাহ পরে আইনটি প্রকাশ করেছেন কারণ তিনি আশা করেছিলেন যে তিনি কমিটির চেয়ারম্যান থাকবেন – এবং কেবল আজই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাকে বরখাস্ত করা হচ্ছে।”
প্রস্তাবিত বিল সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, “এটি বিশ্বাস করা শক্ত যে একজন ইহুদি ব্যক্তি এই জাতীয় কিছু লিখেছেন।” “তাঁর সাথে সমস্ত কিছুই রাজনীতি, এর বাইরে কিছুই নয়।”
দেগেল হাটোরাহ হ’ল ইউনাইটেড তোরাহ ইহুদী পার্টির সমন্বয়ে দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে একটি, যা এর হাসিডিক উপাদানটির প্রতিনিধিত্ব করে।
পোল: বেশিরভাগ নন-হ্যারি ইহুদিরা খসড়া ডজগারদের উপর নিষেধাজ্ঞাগুলি চায়
গত মাসে ইস্রায়েল ডেমোক্রেসি ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত একটি জরিপে বলা হয়েছে, নন-হ্যারি ইস্রায়েলি ইহুদিদের পঁচাশি শতাংশ অতি-অর্থোডক্স খসড়া ডজগারদের উপর নিষেধাজ্ঞাগুলি আরোপিত করার এবং নিষেধাজ্ঞাগুলি চাপিয়ে দেওয়ার পক্ষে সমর্থন করে।
সমীক্ষা অনুসারে, ধর্মনিরপেক্ষ ইস্রায়েলিদের ৯৮.৫%, ৮ 86% traditional তিহ্যবাহী কিন্তু অর্থোডক্স নয় এবং ocal৫% অর্থোডক্স ইহুদিদের তালিকাভুক্ত করতে ব্যর্থ হ্যারেদিমকে অনুমোদনের পক্ষে সমর্থন করে।
লিকুড ভোটারদের পঁচাত্তর এবং অর্ধ শতাংশ, ধর্মীয় জায়নিজম ভোটারদের 76 76.৫%, নীল ও সাদা-জাতীয় unity ক্য ভোটারদের ৯৯%, শ্রম ভোটারদের ৯৯% ভোটার, ৯৯% ইয়েশ অ্যাটিড ভোটার এবং ১০০% মেরেটজ এবং ইস্রায়েল বেইটেনু ভোটারদের অ-হেথ-শি-রথের 30% হিসাবে সমর্থন করে।
সামগ্রিকভাবে, 69৯% ইস্রায়েলীয়রা নিষেধাজ্ঞার তাত্ক্ষণিক প্রয়োগকে সমর্থন করে, যার মধ্যে ৮ 86% ধর্মনিরপেক্ষ, traditional১% traditional১% প্রচলিত নন-গোঁড়া এবং ৪১% গোঁড়া উত্তরদাতাদের সহ। ধর্মীয় উত্তরদাতারা বিলম্বিত নিষেধাজ্ঞাগুলিকে সমর্থন করার উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি সম্ভাবনা রয়েছে।
হ্যারিডি খসড়া ডজার্স যে সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হতে পারে তার মধ্যে 61১.৫% নন-হ্যারেডিম সমর্থন ডডজার্স খসড়াতে ভোটিং অধিকার অস্বীকার করে, 65% চালকের লাইসেন্স আটকে রাখার পক্ষে,% ১% আর্থিক জরিমানা আরোপিত আর্থিক জরিমানা এবং% ৩% বিদেশে ভ্রমণ থেকে হ্যারিডিমকে প্রতিরোধে বিশ্বাস করে।
তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি উত্তরদাতারা হারেদী খসড়া ডজগারদের জন্য ডে কেয়ার ছাড় বাতিল করার আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং 75% বলেছেন যে তারা যিশিবদের জন্য রাষ্ট্রীয় তহবিল সম্পূর্ণরূপে বাতিল করার পক্ষে সমর্থন করে যাদের শিক্ষার্থীরা চালকরা।
আড়াই শতাংশ বিশ্বাস করেন যে যোদ্ধাদের একাডেমিক বৃত্তি এবং পাবলিক সেক্টরের চাকরি অস্বীকার করা উচিত, তবে যথাক্রমে ৮৫ এবং ৮ 86%বিশ্বাস করেন যে হ্যারিডি ইভডারদের রাজ্য-স্পনসরিত আবাসন নিলাম এবং পৌরসভার কর এবং পরিবহন ব্যয়ের মাধ্যমে বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে সহায়তা অস্বীকার করা উচিত।
লিকুড ভোটারদের মধ্যে, ৫২% সমর্থন প্রত্যাহারকারীদের ভোট দেওয়ার অধিকারকে সমর্থন করে, ৫১.৫% চালকের লাইসেন্সকে আটকাতে সহায়তা করে,% ০% আর্থিক জরিমানা/জরিমানার পক্ষে এবং বিদেশ ভ্রমণ থেকে বিরত রাখে।
লিকুড ভোটারদের পঞ্চান্ন শতাংশ দেড় শতাংশ ডে-কেয়ার ভর্তুকি বাতিল করার পক্ষে এবং 60০.৫% বিশ্বাস করেন যে এই জাতীয় উচ্ছেদকারীদের গবেষণায় করদাতাদের অর্থ গ্রহণ করা উচিত নয়। তেত্রিশ শতাংশ বিশ্বাস করেন যে হ্যারেদিম যারা পরিবেশন করেন না তাদের সম্পত্তি কর এবং গণপরিবহন ছাড় গ্রহণ করা উচিত নয় এবং% ৯% আবাসন নিলামের মাধ্যমে বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে তাদের সহায়তা অস্বীকার করার পক্ষে।