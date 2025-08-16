এডোমেক্সে উত্তরণে বৃদ্ধি, পাবলিক ট্রান্সপোর্টের হার কত বাড়বে?

তিনি মেক্সিকো রাজ্যে বর্ধিত উত্তরণ (এডোমেক্স) এটি সাম্প্রতিক দিনগুলিতে কথোপকথনের একটি বিষয়; পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ড্রাইভাররা এই হার বাড়ানোর দাবি করলেও ব্যবহারকারীরা তাদের অসন্তুষ্টি দেখায় এবং ড্রাইভারদের সুরক্ষা এবং প্রশিক্ষণে উন্নতি করতে হবে।
দ্য রাজ্য ড্রাইভার এবং গতিশীলতা (এসিএমই) চযিনি আনুষ্ঠানিকভাবে মেক্সিকো রাজ্যের সরকারকে চারটি পেসোর হারে সামঞ্জস্য করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।
এটি লক্ষ করা উচিত যে এখনও কোনও সরকারী ঘোষণা নেই, তবে, রিকার্ডো দেলগাদো, এডোমেক্সের গতিশীলতার আন্ডার সেক্রেটারি, তিনি সম্প্রতি অগ্রসর হয়েছেন যে এই বৃদ্ধি প্রযোজ্য হবে, যদিও এটি দুটি থেকে তিনটি মেক্সিকান পেসোর মধ্যে হতে পারে।
এডোমেক্সে উত্তরণটি কত বাড়বে?
এডোমেক্সে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট প্যাসেজের বর্তমান ব্যয়টি 12 পেসো, তাই নতুন সহ ক্যারিয়ার দ্বারা দাবি করা হারএটি 16 পেসো পর্যন্ত বাড়বে।
আসলে, নতুন হারের একটি সম্ভাব্য সারণী ইতিমধ্যে সঞ্চালিত:
- 0 থেকে 5 কিলোমিটার: 15 পেসো।
- 6 থেকে 7 কিমি: 15.50 পেসো।
- 8 থেকে 9 কিমি: 16 পেসো।
- 10 থেকে 11 কিমি: 16.50 পেসো।
- 12 থেকে 13 কিমি: 17 পেসো।
- 14 থেকে 15 কিমি: 17.50 পেসো।
- 16 থেকে 17 কিমি: 18 পেসো।
- 18 থেকে 19 কিমি: 18.50 পেসো।
- 20 থেকে 21 কিমি: 19 পেসো।
মেক্সিকান পাবলিক ট্রান্সপোর্টে হারের সর্বশেষ হার ছিল জানুয়ারী 1, 2020প্রথম কিলোমিটারে যখন ন্যূনতম সংগ্রহ 10 থেকে 12 পেসো ভ্রমণ করেছিল, তবে দূরত্ব অনুযায়ী ব্যয় বৃদ্ধি পায়।
নতুন পরিবহন হারের বিপরীতে
এসিএমই পাবলিক ট্রান্সপোর্টে হারের আপডেট চালানোর সময়, প্রস্তাবগুলি ব্যবহারকারীরা প্রত্যাখ্যান করছেন। সংগঠন এডোমেক্স টেরে নেই এটি অভিযোগ করেছে যে এই বৃদ্ধির ফলে পরিষেবাটিতে স্পষ্ট উন্নতি ঘটেনি।
আসলে, দলটি একটি গণ বিক্ষোভকে ডেকেছিল পরের আগস্ট 17 টোলুকার কেন্দ্রে, উত্তরণে বৃদ্ধির অনুমোদন বন্ধ করতে রাজ্য সরকারকে চাপ দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে।
তিনি বিলাসিতা হিসাবে চার্জ করেন এবং তৃতীয় হিসাবে কাজ করেন ”, সংস্থার একটি বার্তা পড়ে।
তা সত্ত্বেও, রাজ্য সরকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ঘোষণা দেয়নি। একমাত্র জিনিস যা জানা যায় তা হ’ল গতিশীলতা মন্ত্রকের ইতিমধ্যে একটি ছিল অধ্যয়ন হারের আপডেটের জন্য প্রাথমিক।
