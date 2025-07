এডো গভর্নরশিপ বিরোধ: সুপ্রিম কোর্ট ন্যায়বিচার করেনি, বলেছেন ইগোডালো

এডো রাজ্যের সর্বশেষ গভর্নরশিপ নির্বাচনের পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (পিডিপি) প্রার্থী, এডো ইগোডালো (এসএএন) বলেছেন, তিনি নিশ্চিত হন না যে তিনি যে আপিল করেছেন তার রায়তে সুপ্রিম কোর্ট তার রায়তে ন্যায়বিচার করেছে।

ইগোডালো সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন, সোমবার সিনেটর ওকপহোলোকে অল প্রগ্রেসিভ কংগ্রেসের (এপিসি) এর ঘোষণাপত্রটি 21 শে সেপ্টেম্বর, 2024 -এ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ন্যাশনাল ইলেক্টোরাল কমিশন (আইএনইসি) দ্বারা অনুষ্ঠিত নির্বাচনের বিজয়ী হিসাবে।

বৃহস্পতিবার সর্বসম্মত রায়তে সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ সদস্যের প্যানেল ইগোডালো এবং পিডিপির আপিল খারিজ করে দেয় এবং ২৯ শে মে আপিল আদালতের রায়কে নিশ্চিত করে ওকপহোলোর বিজয়কে সমর্থন করে।

রায়টির প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ইগোডালো এক বিবৃতিতে বলেছিলেন: “আজ এডো রাজ্যের আমার প্রিয় লোকেরা সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে।

“যদিও আমি এর রায়টির চূড়ান্ততা গ্রহণ করি, তবে যা সরবরাহ করা হয়েছিল তা ন্যায়বিচারের পরিমাণ বলে আমি ভান করি না এবং করতে পারি না।

“২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে যা ঘটেছিল তা কোনও প্রতিযোগিতা ছিল না। এটি একটি ডাকাতি ছিল। সমন্বিত।

“যদিও আমি কোনও বিচারিক উচ্চারণকে বাধা দেব না এবং বাধা দিতে পারি না, যতই ত্রুটিযুক্ত হোক না কেন, আমি কখনই ক্ষমতার সত্য কথা বলতে ভয় কখনই ভয় করব না।

“আপনার মতো আমিও বিশ্বাসঘাতকতার গভীর অনুভূতি বোধ করি। কেবল যারা এই প্রক্রিয়াটিকে দুর্ব্যবহার করেছেন তাদের দ্বারা নয়, তবে আমাদের গণতন্ত্র রক্ষার জন্য আমরা যে প্রতিষ্ঠানের উপর বিশ্বাস রেখেছিলাম তাদের দ্বারা।

“আপনি আশায় বেরিয়ে এসেছেন। আপনি দক্ষতার পক্ষে, অগ্রগতির জন্য, সমৃদ্ধির জন্য ভোট দিয়েছিলেন And

“আমি আপনার ব্যথা অনুভব করি। আমি আপনার ক্রোধ ভাগ করে নিই। এবং আমি আপনার সাহস কখনও ভুলব না।

“এই মুহুর্তে প্রত্যেক যুবককে নতুন এডোর জন্ম দেখেছিল, প্রত্যেক প্রবীণকে যারা আমাদের রাষ্ট্রকে আবার উত্থিত দেখতে চেয়েছিল, তাদের কাছে, যে সমস্ত মহিলা ও পুরুষকে প্রার্থনা করেছে, প্রচার করেছে এবং ভোট দিয়েছিল, আমরা অফিসে জিততে পারি না, তবে আমরা আরও বড় কিছু জিতেছি।

“আমরা একে অপরকে খুঁজে পেয়েছি। আমরা আমাদের সম্মিলিত শক্তি আবিষ্কার করেছি। যদিও এই বেদনাদায়ক অধ্যায়টি আজ বন্ধ হয়ে গেছে, আমাদের সুন্দর গল্পটি শেষ হয় না। আমাদের প্রিয় রাষ্ট্রের আত্মাকে পুনরায় দাবি করার সংগ্রাম অব্যাহত রয়েছে।

“হ্যাঁ, অন্ধকার দিনগুলি এগিয়ে থাকতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে, এই অবৈধতার ওজন সুপ্রিম কোর্টের হলগুলির বাইরেও প্রতিধ্বনিত হবে। আমি আশঙ্কা করি যে এডো নেতৃত্বের অভাবে, নীতিমালার দারিদ্র্য এবং তার লোকদের প্রতিদিনের দুর্ভোগে এটি অনুভব করবে।

“তবে আমরা ভয়ঙ্কর বা ভাঙা মানুষ নই We আমরা আহত হতে পারি But তবে সমস্ত ক্ষত নিরাময় করে।

“সুতরাং এটি আমাদের ব্রত হতে দিন We আমরা পিছু হটব না We আমাদের নিঃশব্দ করা হবে না And এবং আমরা কখনই ভুলব না।

“যারা এখন ক্ষমতাকে অবিচ্ছিন্ন রাখেন, তাদের কাছে নম্রতার সাথে নেতৃত্ব দেন। বিবেকের সাথে পরিচালনা করুন। ইতিহাস আদালতগুলি যা না পারে তা দেখে। এবং একদিন, এটি তার রায় প্রদান করবে।”