এডো ফার্স্ট লেডি ফার্মাসিস্টদের মাদকের অপব্যবহার মোকাবেলায় সহায়তা করার আহ্বান জানিয়েছেন

সমন্বয়কারী, এডো স্টেটের ফার্স্ট লেডি এর অফিস, এডেসিলি আনানির নৈতিক মানকে ধরে রাখতে এবং মাদকের অপব্যবহার রোধে সহায়তা করার জন্য সারা দেশে ফার্মাসিস্টদের চার্জ করেছে।
বেনিন সিটির জিআরএর সিও ইভেন্ট সেন্টারে নাইজেরিয়ার অ্যাসোসিয়েশন এবং নাইজেরিয়ার প্রশাসনিক ফার্মাসিস্টদের (এএইচএপিএন) দ্বারা আয়োজিত একটি ককটেল ইভেন্টের সময় অনানী এই আহ্বান জানিয়েছিলেন।
“আমরা একজন প্রগতিশীল মানুষ এবং বোর্ডে আমাদের নতুন প্রশাসনের সাথে, আমাদের রাজ্য বৃদ্ধি এবং বিকাশের জন্য প্রস্তুত।
“আমাদের গভর্নর প্রতিটি ক্ষেত্রে অগ্রগতি চালানোর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এবং আমরা দুর্দান্ত জিনিস অর্জনের জন্য আপনার সাথে অংশীদারিত্বের প্রত্যাশায় রয়েছি,” তিনি বলেছিলেন।
“আমি আপনাকে অনুরোধ করছি নিম্নমানের বা মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধের বিক্রয় রোধে ফার্মাসিউটিক্যালগুলির পর্যবেক্ষণকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য।
“নিম্নমানের ওষুধের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে, ফার্মাসিস্টরা একটি স্বাস্থ্যকর এবং আরও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে সহায়তা করতে পারে,” তিনি বলেছিলেন।
অনানী এই সমিতিকে আরও আহ্বান জানিয়েছিলেন যে মাদক সেবনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং স্বাস্থ্য শিক্ষার প্রচারের জন্য বিশেষত তরুণদের মধ্যে সরকারী সংস্থাগুলির সাথে সহযোগিতা করার জন্য।
তিনি গভর্নর সোমবার ওকপহোলোর প্রশাসনের শাইন এজেন্ডার অধীনে স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহের উন্নতির জন্য রাজ্য সরকারের উত্সর্গের পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন, যা স্বাস্থ্যসেবাকে শীর্ষস্থানীয় অগ্রাধিকার হিসাবে তালিকাভুক্ত করে।
তিনি বলেন, “রাজ্য ফার্মাসিস্টদের সাথে কাজ করতে প্রস্তুত যাতে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা প্রতিটি সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছায়,” তিনি বলেছিলেন।
এএইচএপিএন চেয়ারম্যান, এলেচি ওআইএম, এডো রাজ্য সরকারকে তার উষ্ণ আতিথেয়তার জন্য প্রশংসা করে এবং উল্লেখ করেছে যে এই প্রথম সমিতিটি রাজ্যে তার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
তিনি সদ্য নির্মিত রামাত পার্ক ফ্লাইওভার সহ প্রশাসনের অবকাঠামোগত পদক্ষেপের প্রশংসাও করেছিলেন।
এডো ড্রাগ ড্রাগ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড হেলথ কমোডিটি এজেন্সির নির্বাহী সচিব কেনি ওকোজি তাঁর মন্তব্যে সরকারে মহিলা প্রতিনিধিত্বের জন্য অনানির উকিলকে প্রশংসা করেছেন।
তাঁর মতে, ১৫ জনেরও বেশি মহিলা বর্তমানে এমডিএর প্রধান হিসাবে আটজন সহ রাজনৈতিক নিয়োগ পেয়েছেন।