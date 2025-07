এডো সরকারী বাড়ির কর্মীরা বিনামূল্যে হেপাটাইটিস পরীক্ষা, ভ্যাকসিন পান

ওয়ার্ল্ড হেপাটাইটিস দিবসের স্মরণে, এডো স্টেট সরকারী হাউস ক্লিনিক বেনিনের সরকারী বাড়ির কর্মীদের জন্য বিনামূল্যে হেপাটাইটিস বি এবং সি স্ক্রিনিং এবং টিকা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে।

রাজ্য গভর্নর, ডাঃ প্রিসিয়াস ওগবোরুকে স্বাস্থ্য বিষয়গুলির বিষয়ে বিশেষ উপদেষ্টার তদারকি করা স্বাস্থ্য প্রচার বুধবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ করা হয়েছিল।

সরকারের মতে, রাজনৈতিক নিয়োগকারী এবং বেসামরিক কর্মচারীরা এই অনুশীলনে অংশ নিতে বিপুল সংখ্যায় পরিণত হয়েছিল।

ওগবোরু বলেছিলেন, “ভোটদানটি হৃদয়গ্রাহী ছিল। এটি দেখায় যে হেপাটাইটিসের চারপাশের কলঙ্ক ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে যাচ্ছে,”

সরকার বলেছে যে এই উদ্যোগ হেপাটাইটিস সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এবং প্রাথমিক সনাক্তকরণ এবং প্রতিরোধকে উত্সাহিত করার জন্য রাজ্যের প্রচারের একটি অংশ।

“আপনি যদি পরীক্ষা এবং টিকা দেওয়ার সুযোগটি মিস করেন তবে খুব বেশি দেরি হয় না। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রথম পদক্ষেপটি নিন your আপনার অবস্থানটি জানুন your আপনার লিভারকে রক্ষা করুন your আপনার জীবন রক্ষা করুন।

“হেপাটাইটিস একটি নীরব হুমকি। লিভার ইতিমধ্যে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ না হওয়া পর্যন্ত এটি প্রায়শই কোনও লক্ষণ দেখায় না But

এর আগে, প্রথম মহিলার কার্যালয়ের মাধ্যমে রাজ্য সরকার ব্যাপক স্বাস্থ্য সংস্কার, কৌশলগত নীতি এবং উদ্ভাবনী কর্মসূচির মাধ্যমে বাসিন্দাদের মঙ্গল বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি পুনরায় নিশ্চিত করে।

বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস উপলক্ষে, থিমযুক্ত ‘আসুন এটি ভেঙে ফেলুন’, সরকার সংক্রামক রোগগুলির আশেপাশের পৌরাণিক কাহিনীগুলি স্পষ্ট করে দেয় যা লিভারের প্রদাহ এবং ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে।

প্রথম মহিলার অফিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে হেপাটাইটিসের ধরণগুলি বোঝার প্রয়োজনীয়তা এবং শরীরের উপর এর প্রভাব কার্যকরভাবে এই রোগটি মোকাবেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

প্রথম মহিলা, এডেসিলি ওকপহোলো কিছু লক্ষণ তালিকাভুক্ত করেছেন এবং অবনতি রোধে দ্রুত চিকিত্সার যত্নের পরামর্শ দিয়েছিলেন, বলেছেন।

“হেপাটাইটিসের লক্ষণগুলি প্রথমে সূক্ষ্ম হতে পারে, এটি সনাক্ত করা চ্যালেঞ্জিং করে তোলে De ক্লান্তি, জন্ডিস, পেটে ব্যথা, ক্ষুধা হ্রাস এবং বমি বমি ভাব হ্রাস সাধারণ লক্ষণ যা উপেক্ষা করা উচিত নয়।

“আপনি যদি এই লক্ষণগুলির কোনওটি অনুভব করছেন তবে আমি আপনাকে তাত্ক্ষণিকভাবে চিকিত্সার যত্ন নিতে উত্সাহিত করি। প্রাথমিক সনাক্তকরণ এবং চিকিত্সা ফলাফলগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদী লিভারের ক্ষতি রোধ করতে পারে,” তিনি বলেছিলেন।

‎

‎