You are Here
News

এডো সিভিল সোসাইটি কোয়ালিশন আউচি রোড দুর্ঘটনায় ডাঙ্গোট সিমেন্টকে দোষারোপ করেছে

এডো সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনস (সিইসিএসও) কোয়ালিশন এডো রাজ্যের ইটসাকো পশ্চিম স্থানীয় সরকার অঞ্চল আউচির ওমেগা ফায়ার মন্ত্রকের নিকটবর্তী আউচি-ওকপেলা-ওকেন রোডের পাশের সাম্প্রতিক মারাত্মক দুর্ঘটনায় ডাংোটের দায়বদ্ধতার সিমেন্টকে বিলুপ্ত করেছে।

মঙ্গলবার প্রকাশিত একটি তদন্তকারী প্রতিবেদনে এবং এর সভাপতি কমরেড জেমস ওসাহনের স্বাক্ষরিত জোট বলেছে যে পুলিশ নিশ্চিতকরণের সমর্থিত তার অনুসন্ধানগুলি দেখিয়েছে যে তৃতীয় পক্ষের সিমেন্ট ট্রাক-কোনও ড্যাঙ্গোট সিমেন্ট সিএনজি ট্রাক নয়-এই দুর্ঘটনায় জড়িত ছিল।

সিসিএসও জনসাধারণকে অনলাইনে প্রচারিত বিভ্রান্তিকর প্রতিবেদনগুলি উপেক্ষা করার আহ্বান জানিয়ে উল্লেখ করে যে ট্র্যাজেডির ক্ষতিগ্রস্থদের প্রতি জবাবদিহিতা এবং শ্রদ্ধা নিশ্চিত করার জন্য সঠিক তথ্য অপরিহার্য।

“দুর্ঘটনার দৃশ্যের পরিদর্শন এবং সুরক্ষা কর্মীদের সাথে পরামর্শের মধ্যে একটি সাবধানতার সাথে তদন্তের পরে, আমরা অনুমোদিতভাবে নিশ্চিত করতে পারি যে দুর্ঘটনাটি ডাঙ্গোট সিমেন্ট সিএনজি ট্রাকের কারণে ঘটেছিল না। প্রমাণগুলি অপ্রতিরোধ্যভাবে দেখায় যে একটি তৃতীয় পক্ষের ট্রাক, সিমেন্টের সাথে বোঝা,” সন্দেহভাজন ব্রেক ব্যর্থতার সাথে একটি op ালের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে এবং গাড়ি চালানোর আগে একটি oigh ালুতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল।

তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে ডাঙ্গোট ট্রাকটি যখন ভুল ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাওয়ার পরে পাশের দিকে আঘাত করা হয়েছিল তখন এটি পরিস্থিতিতে দুর্ভাগ্যজনক শিকার হয়ে ওঠে, যার ফলে শেষ পর্যন্ত ডাঙ্গোটের যানবাহনটি আগুন ধরিয়ে দেয়।

জোটটি এডো রাজ্য পুলিশ কমান্ডের সরকারী বিবৃতি দিয়ে তার অবস্থানকে আরও জোরদার করেছে। পুলিশ জনসংযোগ কর্মকর্তা, সিএসপি মূসা ইয়ামু এর আগে নিশ্চিত করেছিলেন যে তিনটি গাড়ি দুর্ঘটনার সাথে জড়িত ছিল-দুটি ট্রাক এবং একটি মার্সিডিজ-বেঞ্জ জিএলকে।

তাঁর মতে, জিএলকে -র তিনটি দখলদারকে হাসপাতালে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল যেখানে তাদের মৃতদেহের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছিল, এবং আগুনে ধরা পড়া ডাঙ্গোট ট্রাকটি পরে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছিল।

সেকসো উল্লেখ করেছেন যে এই পরিষ্কার পুলিশ নিশ্চিতকরণ অনলাইনে চাপ দেওয়া মিথ্যা বিবরণকে অবৈধ করে তোলে, কিছু দলকে ইচ্ছাকৃতভাবে “কাদা দিয়ে ড্যাঙ্গোটের নাম টেনে আনার চেষ্টা করে” অভিযোগ করে।

“এই স্মিয়ার প্রচারটি হ্যাচেট কাজ ছাড়া কিছুই নয়। আমরা সচেতন যে কিছু ছায়াময় আগ্রহগুলি ডাঙ্গোট সিমেন্টের ক্রমবর্ধমান পদক্ষেপের সাথে অস্বস্তি বোধ করে, বিশেষত নিরাপদ, ক্লিনার সিএনজি ট্রাকগুলির ক্ষেত্রে এখন নাইজেরিয়ান রাস্তায় মোতায়েন করা হয়েছে। এই ব্যক্তিরা প্রতিটি ট্র্যাজেডিকে এই সংস্থাটিকে ম্লান করার সুযোগ হিসাবে দখল করে না। তবে সত্যতা অবলম্বন করে না”

কোয়ালিশন জোর দিয়েছিল যে এডোতে নাগরিক সমাজ ব্যবসা এবং সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের অস্ত্রের সাথে অলসভাবে বসে থাকবে না, সতর্ক করে দিয়েছিল যে ট্র্যাজেডির মুহুর্তগুলিতে ভুল তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া কেবল জনসাধারণের ক্রোধকেই জ্বালানী দেয় এবং সিস্টেমিক সড়ক সুরক্ষা ল্যাপগুলি থেকে মনোযোগ দেয় যা সত্যই জরুরি সমাধানের প্রয়োজন হয়।

“আমাদের অবশ্যই বেপরোয়া বর্ণনাকে রাস্তা সুরক্ষা, যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ এবং তৃতীয় পক্ষের পরিবহন অপারেটরদের শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণের মূল বিষয়গুলিকে ছাপিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। আউচিতে যা ঘটেছিল তা করুণ, তবে ভুল দলকে দোষ দেওয়া হারানো জীবনকে ফিরিয়ে আনবে না বা ভবিষ্যতের দুর্ঘটনার প্রতিরোধ করবে না,” সেকসো ঘোষণা করেছিলেন।

এই গোষ্ঠীটি নিহতদের পরিবারের সাথেও প্রচারিত হয়েছিল এবং ব্রেক ব্যর্থতা এবং দুর্বল যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণের কারণে দুর্ঘটনা হ্রাস করার জন্য হোলেজ যানবাহন মানকে কঠোর প্রয়োগ সহ দ্রুত ট্র্যাক সড়ক সুরক্ষা সংস্কারের জন্য সরকারী সংস্থাগুলিকে অনুরোধ করেছিল।

স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার প্রতি তার প্রতিশ্রুতি পুনরায় নিশ্চিত করে সিসিএসও বলেছিলেন যে ক্ষতিগ্রস্থরা ন্যায়বিচার গ্রহণ করে এবং সঠিক তথ্য জনসাধারণের কাছে পৌঁছায় তা নিশ্চিত করার জন্য এটি মামলাটি পর্যবেক্ষণ করতে থাকবে।

“আমরা সত্যের সাথে দাঁড়িয়েছি, এবং সত্যটি সহজ: ডাঙ্গোট সিমেন্ট এই দুর্ঘটনার কারণ ঘটেনি। অন্যথায় প্রস্তাবিত যে কোনও প্রতিবেদন মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর এবং স্বল্প উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত। আমরা নাইজেরিয়ানদের এই জাতীয় জাল সংবাদ উপেক্ষা করার জন্য অনুরোধ করছি এবং রাস্তাঘাট সুরক্ষা সংস্কারের দাবিতে মনোনিবেশ করার জন্য মনোনিবেশ করেছি। আমাদের জোট আমাদের সম্প্রদায়ের অবিচ্ছেদ্যতার জন্য সত্য কথা বলা এবং রক্ষার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে,” ওসাহন শেষ পর্যন্ত।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।