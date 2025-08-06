এড শিরান নতুন মিউজিক ভিডিওর জন্য হ্যারি পটার ডপেলগ্যাঙ্গারের সাথে পুনরায় মিলিত হয়

এই জুটি প্রথমে “লেগো হাউস” এর ভিডিওতে একসাথে কাজ করেছিল, “হ্যারি পটার” তারকা বলে মনে করে তাদের সুবিধার সাথে তাদের সাদৃশ্যটি ব্যবহার করে শেরান খেলছে।
হ্যালিফ্যাক্স-সিঞ্জারের নতুন সংগীত উদযাপন করার জন্য, তিনি তার সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ক্লিপ ভাগ করে নিয়েছিলেন, এটি প্রকাশ করে যে গানটি বৃহস্পতিবার, August আগস্ট প্রকাশিত হবে এবং তাকে “আরও কিছুটা” বলা হয়।
তিনি ক্লিপটির ক্যাপশন দিয়েছিলেন: “14 বছর পরে আমি এবং @রুপার্টগ্রিন্ট পুনরায় মিলিত হয়েছে। গানটি লেখার পরে আমার এই বন্য ধারণা ছিল, এবং কৃতজ্ঞতার সাথে রূপ্ট এটির জন্য প্রস্তুত ছিলেন।
“এটি খুব উত্সাহী, মজাদার, তবে রাগান্বিত গানের জন্য একেবারে বোনার্স ভিডিও। মনে করুন এটি খেলা থেকে অনেক লোকের ফেভ গান হবে।
ঘোষণার দিকে এগিয়ে যাওয়ার দিনগুলিতে, রুপার্ট আপাতদৃষ্টিতে হ্যাক করেছিলেন এডের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট, এবং তাদের আসন্ন পুনর্মিলন টিজিং ফটো পোস্ট করছিল।
রুপার্ট “লেগো হাউস” তে একই হুডি পরেছিলেন এবং এটি “কিছুটা মোর” এর ভিডিওটি তাদের আগের সহযোগিতায় চিত্রিত গল্পটির ফলোআপ হবে বলে মনে হয়।
টেকওভারটি এত বেশি বাজানো হয়েছিল যে এমনকি এডের অফিসিয়াল এক্স অ্যাকাউন্টটি “হ্যাক” সম্পর্কে একটি বিবৃতি ভাগ করে নিয়েছিল এবং বলেছিল: “আমাদের সচেতন করা হয়েছে যে এডের সামাজিক
মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলি একটি অজানা পক্ষ দ্বারা অ্যাক্সেস করা হয়েছে। অপ্রকাশিত সংগীত তার প্রোফাইলগুলিতে পোস্ট করা হয়েছে।
“আমরা অ্যাকাউন্টগুলি সুরক্ষিত করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছি, এবং এটি আরও সন্ধান করে আমরা আগ্রহের ব্যক্তির একটি বিকৃত ছবি পেতে সক্ষম হয়েছি যিনি কমলা রঙের হুডি পরেছেন বলে মনে হয় (দয়া করে রেফারেন্সের জন্য পরবর্তী স্লাইডটি দেখুন)। ছবিটি দেখে মনে হচ্ছে এটি ২০১১ সালের দিকে নেওয়া হয়েছিল।
ইডিএইচকিউর একটি সরকারী বিবৃতি। pic.twitter.com/m0awz9byxw
– এড শিরান এইচকিউ (@এডশিরান) জুলাই 31, 2025
“প্রাসঙ্গিক আধিকারিকরা এখন লঙ্ঘন এবং আমাদের অনুসন্ধানগুলি সম্পর্কে সচেতন। তবে আমরা গানটি ধরে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি কারণ এটি মোট ব্যানার। এডএইচকিউ”
“দ্য লেগো হাউস” মিউজিক ভিডিওতে গ্রিন্টকে আপাতদৃষ্টিতে শিরানকে চিত্রিত করা হয়েছে, এবং গানের গানের কথা লিখতে দেখানো হয়েছে, ট্যুর বাসে লম্বা হওয়া এবং এমনকি একটি উল্লাসিত ভিড়ের মঞ্চে যেতে দেখানো হয়েছে।
যাইহোক, এটি প্রকাশিত হয়েছে যে তিনি আসলে এড খেলছেন না এবং বাস্তবে, শিরান এবং সুরক্ষার একটি আবেশযুক্ত অনুরাগী তিনি মঞ্চে যাওয়ার পরপরই তাকে মাটিতে নিয়ে গেছেন।
আমরা আগে যে ক্লিপগুলি দেখেছি সেগুলি এখন এই প্রসঙ্গে দেখানো হয়েছে, গ্রিন্টের চরিত্রটি নিজেই সংগীতশিল্পীর বিপরীতে একজন স্টলকার হিসাবে প্রকাশ করে এবং ভিডিওটি দু’জন একে অপরের সাথে দৌড়ানোর সাথে শেষ হয় কারণ রূপ্টটি ভেন্যু থেকে সরানো হচ্ছে এবং এড পারফর্ম করার পথে রয়েছে।
“কিছুটা মোর” ভিডিওতে এটি গ্রিন্টকে কারাগার হিসাবে দেখা যাচ্ছে তা দেখায় এবং আমাদের এমন ধারণা দেয় যে আমরা তার নতুন স্বাধীনতার সাথে তিনি কী করতে যাচ্ছেন তা আমরা দেখতে পাব।
এডের ইনস্টাগ্রামস্টোরিগুলিতে ভাগ করা চিত্রগুলির মধ্যে একটি দ্বারা বিচার করে, দেখে মনে হচ্ছে গ্রিন্ট তার পুরানো কৌশলগুলির উপর নির্ভর করতে পারে … আমাদের অবশ্যই নিশ্চিতভাবে খুঁজে বের করার জন্য সম্পূর্ণ সংগীত ভিডিওটি প্রকাশের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।
* এই নিবন্ধটি মূলত প্রকাশিত হয়েছিল অতিরিক্ত। আই।