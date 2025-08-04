এথেন্সের মেয়র গ্রীক রাজধানীতে অ্যান্টিসেমিটিক গ্রাফিতির উপর ইস্রায়েলি দূতকে নিয়ে ঝামেলা করে

অ্যাথেন্স, গ্রীস – এথেন্সের মেয়র রবিবার গ্রীসের ইস্রায়েলি রাষ্ট্রদূতের সাথে এই কথার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলেন, যিনি নগর কর্তৃপক্ষকে অ্যান্টিসেমিটিক গ্রাফিতিকে পরিষ্কার করার জন্য যথেষ্ট না করার অভিযোগ করেছিলেন।
রাষ্ট্রদূত নোয়াম কাটজ রবিবার প্রকাশিত মন্তব্যে ক্যাথিমেরিনি ডেইলি বলেছেন যে ইস্রায়েলি পর্যটকরা অ্যাথেন্সে “অস্বস্তিকর” বোধ করেছেন কারণ মেয়র হারিস ডুকাস “সংগঠিত সংখ্যালঘুদের” বিরুদ্ধে কাজ করেন না যারা ইহুদি বিরোধী গ্রাফিটিকে রেখেছিলেন।
ডুকাস এক্স -এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন: “আমরা সহিংসতা ও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে আমাদের দৃ strong ় বিরোধিতা প্রমাণ করেছি এবং যারা বেসামরিক লোকদের হত্যা করে তাদের কাছ থেকে আমরা গণতন্ত্রের পাঠ গ্রহণ করি না।”
সমাজতান্ত্রিক পাসোক পার্টির মেয়র যোগ করেছেন, “একটি গণতান্ত্রিক দেশের রাজধানী অ্যাথেন্স তার দর্শকদের পুরোপুরি সম্মান করে এবং তার নাগরিকদের মুক্ত মত প্রকাশের অধিকারকে সমর্থন করে।”
“এটি বিদ্রোহ করছে যে রাষ্ট্রদূত গ্রাফিতিতে মনোনিবেশ করেছেন (যা স্পষ্টভাবে মুছে ফেলা হয়েছে) যখন গাজায় অভূতপূর্ব গণহত্যা হচ্ছে,” ডুকাস যোগ করেছেন।
গ্রীস, পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ, বেশ কয়েকটি বামপন্থী নেতৃত্বাধীন প্যালেস্টাইনের সমর্থক বিক্ষোভ দেখেছেন। গ্রীক দ্বীপপুঞ্জের আশেপাশে ইস্রায়েলি পর্যটকদের বহনকারী একটি ক্রুজ জাহাজকে বেশ কয়েকটি বন্দরে বিক্ষোভ দ্বারা স্বাগত জানানো হয়েছিল।
অ্যাথেন্সের মেয়র হারিস ডুকাস এএফপির সাথে একটি সাক্ষাত্কারের সময় এথেন্সে তার অফিসে, টাউন হলে, ২৩ শে জানুয়ারী, ২০২৪ -এ একটি সাক্ষাত্কারের সময় বক্তব্য রাখেন। (অ্যাঞ্জেলোস টিজর্টজিনিস / এএফপি)
বেশ কয়েক দশক ধরে আরবপন্থী নীতি অনুসরণ করার সময়, গ্রীস ২০১০ সাল থেকে ইস্রায়েলের সাথে বিশেষত সুরক্ষা এবং শক্তি নিয়ে যোগসূত্র বাড়িয়েছে।
২০২৩ সালের অক্টোবরে গাজা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইস্রায়েলের উপর হামাস হামলার সাথে সাথে ইস্রায়েলির সংখ্যা ক্রমবর্ধমান গ্রীস পরিদর্শন করেছে এবং তার সম্পত্তি বাজারে বিনিয়োগ শুরু করেছে।
অ্যাথেন্সের মেয়রের মতে, ইস্রায়েলিদের সংখ্যা যারা গ্রীক বাসিন্দাদের সম্পত্তি কিনে পারমিট সুরক্ষিত করেছে তারা গত বছর 90 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
