এনআইএমসি ডায়াস্পোরা নিন প্ল্যাটফর্মের আপগ্রেড সম্পূর্ণ করে

ন্যাশনাল আইডেন্টিটি ম্যানেজমেন্ট কমিশন (এনআইএমসি) বলেছে যে কার্যকর পরিষেবা সরবরাহের জন্য এটি তার ডায়াস্পোরা জাতীয় পরিচয় নম্বর (এনআইএন) প্ল্যাটফর্মটি সফলভাবে আপগ্রেড করেছে।
এটি সোমবার লাগোসে কর্পোরেট যোগাযোগের প্রধান, এনআইএমসি, ডাঃ কায়োড অ্যাডেগোকের স্বাক্ষরিত একটি বিবৃতিতে রয়েছে।
অ্যাডেগোক বলেছিলেন যে আপগ্রেড করা প্ল্যাটফর্মটি ডায়াস্পোরায় এনআইএন তালিকাভুক্তির মসৃণ ব্যবস্থাপনার জন্যও ছিল।
তিনি বলেছিলেন যে প্ল্যাটফর্মটি, অন্যান্য অনেক সুবিধার মধ্যে, ডায়াস্পোরায় নাইজেরিয়ানদের জন্য একটি বিরামবিহীন, দৃ ust ়, আরও সুরক্ষিত, দক্ষ এবং কার্যকর এনআইএন পরিষেবা সরবরাহ সরবরাহ করবে।
তাঁর মতে, এনআইএমসি ডায়াস্পোরার ফ্রন্ট-এন্ড পার্টনার্স (এফইপিএস) নতুন সিস্টেমের প্রয়োগ এবং কার্যকর পরিচালনার বিষয়ে পূর্বশর্ত জ্ঞান দিয়ে সজ্জিত করার জন্য নিবিড় প্রশিক্ষণের সাথে আপগ্রেড সিস্টেমে চালিত হয়েছে।
অ্যাডেগোক অবশ্য উল্লেখ করেছেন যে সমস্ত ডায়াস্পোরা এফইপিগুলি পরবর্তী 48 ঘন্টার মধ্যে আপগ্রেড প্ল্যাটফর্মে তাদের এনআইএন তালিকাভুক্তির লাইসেন্সগুলি অর্জন এবং সক্রিয় করার প্রয়োজন ছিল।
তিনি বলেছিলেন যে ডায়াস্পোরার আবেদনকারীরা অনুগত এফইপিগুলি থেকে তালিকাভুক্তি পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস করতে পারে।
“প্ল্যাটফর্মের আপগ্রেড প্রক্রিয়াটি যে কোনও অসুবিধার জন্য কমিশন ক্ষমা চেয়েছে এবং ডায়াস্পোরার তালিকাভুক্তি সম্পর্কিত সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য একটি উত্সর্গীকৃত পরিষেবা দল গঠন করেছে।
“ডায়াস্পোরার আবেদনকারীদের এনআইএন তালিকাভুক্তির সাথে সমস্যাগুলি অনুভব করা উচিত দয়া করে কমিশনে পৌঁছাতে হবে [email protected] সময় মতো সমাধানের জন্য, ”তিনি বলেছিলেন।
অ্যাডেগোক বলেছিলেন যে আবেদনকারীরা এনআইএমসি ওয়েবসাইট www.nimc.gov.ng এ নিকটতম তালিকাভুক্তি কেন্দ্রগুলি সনাক্ত করতে এবং তালিকাভুক্তির জন্য এগিয়ে যেতে পারে।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে নাইজেরিয়ার সমস্ত কেন্দ্র জুড়ে এনআইএন তালিকাভুক্তি চলছে।
“বাড়িতে বা প্রবাসে নাইজেরিয়ানরা পোর্টালের মাধ্যমে তাদের এনআইএন ডেটাও সংশোধন করতে পারে।
“নিন হোল্ডাররা তাত্ক্ষণিকভাবে তাদের নিনগুলি যাচাই করার জন্য আইওএস বা গুগল প্লে স্টোরে এনআইএমসি নিনাথ অ্যাপটি ডাউনলোড করার জন্য সমানভাবে নির্দেশিত।
“ধারকরা তাদের তথ্য কে দেখেন, তাদের ডেটা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে এবং বিরামবিহীন যাচাইকরণ এবং প্রমাণীকরণ পরিষেবাগুলি উপভোগ করতে পারেন তাও অনুমোদন করতে পারেন,” অ্যাডেগোক ব্যাখ্যা করেছিলেন।