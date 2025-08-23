এনএইচএল আইআইএইচএফের অংশগ্রহণ ছাড়াই 2028 সালে বিশ্বকাপটি ধরে রাখতে চায়

এটি পরিকল্পনা করা হয়েছে যে আটটি দেশ টুর্নামেন্টে অংশ নেবে। ম্যাচগুলি উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপীয় শহরগুলিতে স্থান নিতে পারে। সেমি -ফাইনাল এবং ফাইনালগুলি উত্তর আমেরিকাতে অনুষ্ঠিত হবে।
সর্বশেষ বিশ্বকাপটি আজ ২০১ 2016 সালে অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাশিয়া, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, চেক প্রজাতন্ত্র, উত্তর আমেরিকার তরুণ তারকাদের দল এবং ইউরোপীয় জাতীয় দলের দল এতে অংশ নিয়েছিল।
এনএইচএল গত বছর বিশ্বকাপটি ধরে রাখতে চেয়েছিল, তবে বেশ কয়েকটি দেশের রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে এটি রাশিয়ানদের অংশগ্রহণ ছাড়াই কেবল চারটি দেশের একটি টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছিল।