এনএইচএল স্কাউট: স্ট্যানলি কাপ চ্যাম্পিয়নদের ডিফেন্ডিংয়ের বিরুদ্ধে শক্ত লিফ

“তারা এটির পিছনে ফিরে আসে এবং তারা আপনার পিছনে ফিরে আসে,” একজন প্রবীণ এনএইচএল স্কাউট বলেছিলেন যিনি নিয়মিত প্যান্থারদের দেখেন।

“আপনার সাফল্যের জন্য আপনার প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুই রয়েছে They তাদের সামনে গভীরতা রয়েছে They তাদের নিঃস্বার্থ খেলোয়াড় রয়েছে They তারা অবিশ্বাস্য আবেগের সাথে খেলেন They তারা পাকটি ভালভাবে সরিয়ে নিয়েছেন। তারা একটি দল হিসাবে খেলেন, তারা একটি দল হিসাবে সত্যিই কঠোর খেলেন এবং আপনি যদি তাদের বিরুদ্ধে কোনও সাফল্য অর্জন করতে চান তবে আপনাকে প্রতিক্রিয়া জানাতে হবে।”

প্যান্থাররা আটলান্টিক বিভাগের স্ট্যান্ডিংগুলিতে ম্যাপেল লিফসের পিছনে শেষ করেছে এবং এটি এখন গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি স্ট্যানলি কাপ প্লে অফসের আসন্ন রাউন্ডে হোম আইস সুবিধা দেয়। লিফগুলির হোম আইস রয়েছে-তবে হকি জগতের চারপাশে, তারা পরবর্তী মৌসুমের দ্বিতীয় রাউন্ডে প্যান্থারদের পরাজিত করার জন্য প্রয়োজনীয়ভাবে পছন্দসই হিসাবে বিবেচিত হয় না।

ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন প্যান্থাররা এখনই এনএইচএল -তে পরাজিত করার দল হতে পারে।

স্কাউট বলেছিলেন, “তারা ছোঁয়াটিকে এত ভালভাবে সরিয়ে নিয়েছে,” যিনি সুস্পষ্ট কারণে চিহ্নিত করা যায় না। “তারা 10 ফুট পাসের সুবিধা গ্রহণ করে They তারা সম্ভবত এটি কারও চেয়ে ভাল করে। তারা সর্বদা এই পাসটি পাওয়ার মতো অবস্থানে থাকে They তারা পাক এবং একে অপরকে সমর্থন করে And এবং তারা তাদের খেলা খেলতে এত আগ্রহী” “