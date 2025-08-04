You are Here
এনএইচএস ইংল্যান্ড পাউজিতে রোগীদের অপারেশনের অপেক্ষায় রাখতে বলেছিল
News

এনএইচএস ইংল্যান্ড পাউজিতে রোগীদের অপারেশনের অপেক্ষায় রাখতে বলেছিল

এমিলিয়া বেলি

ওয়েস্টমিনস্টার সংবাদদাতা, বিবিসি ওয়েলস নিউজ

মেল ওয়ালেস মেল ওয়ালেস একটি 59 বছর বয়সী মহিলা যা কাঁধের দৈর্ঘ্যের স্বর্ণকেশী চুল। তিনি একটি হলুদ মোটরবাইকটি অ্যাস্ট্রাইডে বসে আছেন এবং হ্যান্ডেলবারগুলি ধরে আছেন। মেল একটি চামড়ার জ্যাকেট এবং তার ঘাড়ে একটি হালকা স্কার্ফ পরেছে। তার ডানদিকে বেশ কয়েকটি মোটরবাইক রয়েছে এবং তিনি মনে করছেন একটি গাড়ি পার্কে তার পিছনে কাঠের বেড়া রয়েছে, যা ঝোপের এক সারি সামনে রয়েছেমেল ওয়ালেস

মেল ওয়ালেস একজন আগ্রহী মোটরবাইক রাইডার ছিলেন তবে এখন, তিনি হিপ প্রতিস্থাপনের জন্য অপেক্ষা করার সাথে সাথে তিনি নিজের মোজা রাখার জন্য লড়াই করছেন

ওয়েলসের এনএইচএস রোগীদের যাদের ইংল্যান্ডে হাঁটু এবং নিতম্বের অপারেশনগুলির প্রয়োজন হয় তাদের দীর্ঘকালীন বিলম্বের মুখোমুখি হওয়ার পরে একটি স্বাস্থ্য বোর্ড ইংলিশ হাসপাতালগুলিকে ওয়েলসের দীর্ঘ অপেক্ষার সময়গুলি অনুলিপি করতে বলেছিল।

পাভিস হেলথ বোর্ড এই পরিবর্তনটি ঘোষণা করেছে কারণ এটি সীমান্তের উপর কত দ্রুত অপারেশন চালানো হচ্ছে তার ব্যয় বহন করতে পারে না, তবে রোগীরা বলেছেন যে তাদের অবহিত করা হয়নি।

হাওয়ে, পাভিসের 59 বছর বয়সী মেল ওয়ালেসকে প্রাথমিকভাবে বলা হয়েছিল যে তিনি তার নিতম্বের প্রতিস্থাপনের জন্য 12 মাসের জন্য অপেক্ষা করবেন, তবে এখন ইতিমধ্যে 59 সপ্তাহ অপেক্ষা করার পরে আরও 45-সপ্তাহের অপেক্ষা করার মুখোমুখি।

স্বাস্থ্য বোর্ডের চিফ এক্সিকিউটিভ হেইলি থমাস বলেছেন, এই অঞ্চলের লোকদের “ওয়েলসের অন্য কোথাও বাসিন্দা হিসাবে একই সময়সীমার মধ্যে চিকিত্সা করা উচিত”।

পূর্বে রোগীদের কীভাবে চিকিত্সা করা হয়েছিল তাতে কোনও পার্থক্য ছিল না তবে 1 জুলাই থেকে স্বাস্থ্য বোর্ড জিজ্ঞাসা করেছে যে হেরফোর্ড, শ্রিউসবারি, টেলফোর্ড এবং ওসওয়েস্ট্রি হাসপাতালে তার রোগীদের জন্য যে কোনও পরিকল্পিত চিকিত্সা গড় এনএইচএস ওয়েলসের অপেক্ষার সময়গুলির উপর ভিত্তি করে।

প্রায় 40% পাভিস টিচিং হেলথ বোর্ডের (পিটিএইচবি) বাজেটের নিজস্ব সীমানার বাইরে পরিষেবাগুলিতে ব্যয় করা হয় – এটির নিজস্ব জেলা জেনারেল হাসপাতাল নেই।

সর্বশেষ পরিসংখ্যানগুলি দেখায় যে ইংল্যান্ডের মাত্র 158 এর তুলনায় ওয়েলসে পরিকল্পিত চিকিত্সার জন্য দুই বছর বা তার বেশি 10,254 অপেক্ষা ছিল।

ওয়েলশ সরকার বলেছে যে এটি “অপেক্ষার সময়গুলি হ্রাস করতে এবং ওয়েলসের প্রত্যেককে – পাওজির মধ্যে থাকা প্রত্যেককে নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়ে গেছে – চিকিত্সার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত এবং সময়োপযোগী অ্যাক্সেস রয়েছে”।

ইংল্যান্ডে সংক্ষিপ্ত অপেক্ষার সময়গুলির সাথে, পাভিস হেলথ বোর্ড অপারেশন এবং অন্যান্য পরিকল্পিত যত্নের মতো ছানি শল্যচিকিত্সা এবং ডায়াগনস্টিক পরীক্ষার মতো গতির কারণে বিলগুলি প্রদান করতে পারে না।

তার বার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে, এনএইচএস ওয়েলস ওয়েটিং টাইমস প্রয়োগ করা £ 16.4 মিলিয়ন সাশ্রয় করবে – ওয়েলশ সরকার বলেছে যে এটি অবশ্যই কমপক্ষে 26 মিলিয়ন ডলার সাশ্রয় করতে হবে এবং স্বাস্থ্য বোর্ডের অর্থ, কৌশল এবং গুরুতর উদ্বেগের সমাধানের পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ করেছে।

এর অর্থ পাভিসের লোকেরা কিছু পদ্ধতির জন্য দু’বছরের অপেক্ষা করে, তবে এটি শিশু এবং ক্যান্সারে আক্রান্ত বিভিন্ন উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ রোগীদের বাদ দেয়।

মেল ওয়ালেস তার বাগানে একটি নুড়ি বিভাগে দাঁড়িয়ে আছেন। তার পিছনে গাছ, গাছপালা এবং ঝোপঝাড় রয়েছে এবং সুদূর পটভূমিতে ঘূর্ণায়মান পাহাড় এবং গাছগুলি দৃশ্যমান সহ গ্রামীণ ওয়েলসের একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য রয়েছে। মেল একটি ফিরোজা এবং সবুজ প্যাটার্নযুক্ত ভাসমান শীর্ষে রয়েছে যা বুকে একটি বোতাম রয়েছে। তার নীচে সবুজ টি-শার্টে রয়েছে এবং একটি মাইক্রোফোনটি তার ল্যাপেলে ক্লিপড দেখা যায়। তার কাঁধের দৈর্ঘ্যের স্বর্ণকেশী চুল রয়েছে এবং ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছেন। এটি একটি মাথা তার কাঁধের গুলি।

মেল ওয়ালেস বলেছেন যে “আমার চেয়ে অনেক খারাপ লোকেরা ভোগাচ্ছে”

মিসেস ওয়ালেস তার কুকুর হাঁটা, বাগান করা, জিমে গিয়ে এবং তার মোটরবাইক চালানো উপভোগ করতেন তবে এখন গাড়ি থেকে উঠতে বা তার মোজা লাগানোর জন্য লড়াই করে।

তিনি দৃশ্যাবলী এবং জীবনযাত্রার জন্য ২০২১ সালে হিয়ারফোর্ডশায়ার থেকে ল্যান্ড্রিনডোড ওয়েলসের কাছে তার বাড়িতে চলে এসেছিলেন, তবে ওয়েলশ এনএইচএসের সাথে তার অভিজ্ঞতা তাকে “ইচ্ছা আমি এখানে সরানো হয়নি” তৈরি করেছেন।

নিয়ম পরিবর্তনের আগে শুরু হওয়া অপারেশনের জন্য অপেক্ষা করা সত্ত্বেও, মিসেস ওয়ালেস বলেছিলেন, “লোকেরাও এটি তাদের প্রভাবিত করতে চলেছে তা জানাতে কোনও চিঠি পাঠাতেও বিরক্ত করা যায় না”।

তিনি নীতিটি উল্টে যেতে চান তবে এর মধ্যে, তালিকায় থাকা লোকদের দেওয়া অপেক্ষার সময়গুলি সম্মানিত করা উচিত।

স্টিফেন ইভান্স তার বাগানে বাইরে বসে আছেন, তিনি শীর্ষ বোতামটি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে একটি সাদা এবং ক্রিম চেক শার্ট পরেছেন এবং একটি মাইক্রোফোনটি তার ল্যাপেলের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। তার পিছনে যা একটি শেড এবং কিছু বেড়া শেষ বলে মনে হয় এবং পটভূমিতে গাছ এবং গুল্ম রয়েছে।

স্টিফেন ইভান্স বলেছেন যে তিনি অনুভব করছেন যে তিনি এবং তাঁর পদে থাকা অন্যরা “এর সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করছেন”

বিলথ ওয়েলসের স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তা স্টিফেন ইভান্স, 66 66 66 66 বছর বয়সী ডাবল হাঁটু প্রতিস্থাপনের জন্য নির্ধারিত ছিল এবং মে মাসে বলেছিলেন যে হেরফোর্ডে তাঁর প্রথম অভিযানটি “আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে” হবে।

তিনি যখন হাসপাতালে অনুসরণ করার জন্য ফোন করেছিলেন, তখন তাকে বলা হয়েছিল যে তাঁর অপেক্ষা কমপক্ষে আরও এক বছর হবে এবং বলেছিল যে স্বাস্থ্য বোর্ড বা ওয়েলশ এনএইচএসের কোনও যোগাযোগ নেই।

“যখন এই জাতীয় সিদ্ধান্তের কারণে আপনার জীবন আটকে রাখা হয়, তখন আপনি সত্যের প্রাপ্য, কিছু অজুহাত নয়,” তিনি বলেছিলেন।

“আমি এখানে বাস করতে বেছে নিই, তবে আমি এখনও ইংল্যান্ডের সীমান্ত পেরিয়ে বসবাসকারী ব্যক্তি হিসাবে একই ধরণের চিকিত্সা চিকিত্সার অধিকারী।”

টালগার্থের জন সিল্ক, 92, একজন নিয়মিত গল্ফার ছিলেন এবং অস্টিওআর্থারাইটিস খুব খারাপ না হওয়া পর্যন্ত জিমে গিয়েছিলেন।

“আমার এখন সামনের দরজা থেকে পথ ধরে হাঁটতে এবং গাড়িতে গাড়ি চালানো একটি দুঃস্বপ্ন,” তিনি বলেছিলেন।

তিনি জুনে হেরফোর্ডে অপারেশন করবেন এবং প্রস্তুতিতে দু’বার হাসপাতালে গিয়েছিলেন।

যখন তিনি ফোন করেছিলেন যে কেন তার হাঁটুর প্রতিস্থাপনটি বিলম্বিত হয়েছে তা জিজ্ঞাসা করার জন্য, তখন তাকে “ক্ষমা প্রার্থনা” সচিব তাকে জানিয়েছিলেন যে বাজেট কাটার কারণে তাকে আরও এক বছর অপেক্ষা করতে হবে।

অন্যদের মতো তিনিও এনএইচএস ওয়েলসের কাছ থেকে কিছু শুনেন নি। “আমি চাই যে তারা যা করছে তার সাথে তাদের মুখোমুখি।

“তারা অপ্রয়োজনীয় ব্যথা এবং যন্ত্রণা সৃষ্টি করছে। আমি মনে করি না যে এটি রাজনীতির ধারণা, তাই না?”

স্বাস্থ্য বোর্ডের চিফ এক্সিকিউটিভ এমএস থমাস বলেছেন: “আমরা বুঝতে পারি যে আমরা যেভাবে পরিকল্পনা করা যত্ন পরিষেবাগুলি কমিশন করেছি তাতে আমরা যে পরিবর্তনগুলি করেছি তা রোগীদের এবং তাদের পরিবারের জন্য হতাশাব্যঞ্জক এবং হতাশাব্যঞ্জক হবে।

“আমরা আমাদের উপায়ের মধ্যে বাস করা জরুরী। আমরা কাউন্টির কিছু অংশে আমাদের দ্রুত অ্যাক্সেস যত্নের জন্য অর্থ ব্যয় করতে পারি না।

“পরিবর্তে, আমাদের একটি আরও সুন্দর পদ্ধতি গ্রহণ করা দরকার যা প্রত্যেকের জন্য প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলি রক্ষা করে।”

ব্রেকন, র‌্যাডনর এবং সিডাব্লুএম তাও, ডেভিড চ্যাডউইকের জন্য লিবারেল ডেমোক্র্যাট সাংসদ বলেছেন, তিনি অপেক্ষার তালিকা হ্রাস করার এবং লোকদের কাজে ফিরিয়ে দেওয়া এই সিদ্ধান্তটি বুঝতে পারেন না যে কার্ডিফ এবং ওয়েস্টমিনস্টারে শ্রম সরকারের অগ্রাধিকার ছিল।

“এটি যথেষ্ট ভাল নয় এবং এ কারণেই ওয়েলশ সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে যে এটি পাওসকে স্বাস্থ্য বোর্ডকে এই লোকদের দ্রুত প্রক্রিয়া করার জন্য পর্যাপ্ত তহবিল শেখায়,” তিনি বলেছিলেন।

ওয়াই ভ্যালি এনএইচএস ট্রাস্টও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, ব্যবস্থাপনা পরিচালক জেন আইভেস একটি বোর্ড সভায় বলেছিলেন যে নক-অন প্রভাবগুলির কারণে সেখানে 10,000 অ্যাপয়েন্টমেন্ট বা বৈকল্পিক পদ্ধতি প্রভাবিত হবে।

“এটি অর্থের প্রস্তাবের জন্য খুব খারাপ মূল্য এবং রোগীদের উপর প্রকৃত প্রভাব রয়েছে,” তিনি বলেছিলেন।

এদিকে গত সপ্তাহে পিটিএইচবি -র একটি বৈঠকও শুনেছিল শ্রিউসবারি এবং টেলফোর্ড হাসপাতাল এনএইচএস ট্রাস্ট এখনও নীতিটি বাস্তবায়নে ফেলেনি কারণ আলোচনার অব্যাহত থাকার কারণে “ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি নিয়ে” অব্যাহত রয়েছে।

শ্রপশায়ার এবং কমিউনিটি এনএইচএস ট্রাস্ট বলেছে যে তারা “ক্লিনিকাল প্রয়োজনের ভিত্তিতে রোগীর যত্নকে অগ্রাধিকার দিতে থাকবে”।

