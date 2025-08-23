এনএএনএস সতর্কতা অবলম্বন, এএসইউইউ, এএসইউইউর বিরুদ্ধে স্ট্রাইক, বলেছে এটি শিক্ষার্থীদের একাডেমিক ক্যালেন্ডারকে ব্যাহত করবে

জাতীয় নাইজেরিয়ান স্টুডেন্টস (এনএএন) এর ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন সতর্ক করে দিয়েছে যে একাডেমিক স্টাফ ইউনিয়ন অফ ইউনিভার্সিটিস (এএসইউইউ) এর আরেকটি ধর্মঘট দেশের শিক্ষা খাতকে নতুন করে অস্থিতিশীলতায় ফেলে দেবে।
শুক্রবার তার রাষ্ট্রপতি ওলুশোলা ওলাডোজা এবং জাতীয় জনসংযোগ কর্মকর্তা অ্যাডিয়েমি স্যামসন জারি করা এক বিবৃতিতে ন্যানস ফেডারেল সরকার এবং এএসইউইউ উভয়কেই শিল্প ব্যবস্থা না করে সংলাপের মাধ্যমে তাদের বিরোধগুলি সমাধান করার আহ্বান জানিয়েছেন।
সরকারের সাথে অমীমাংসিত মতবিরোধের পরে ধর্মঘট শুরু করার সাম্প্রতিক হুমকি নিয়ে ছাত্র সংগঠনটি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।
অ্যাসোসিয়েশন অনুসারে, প্রভাষকদের অভিযোগগুলির মধ্যে ২০০৯ এএসইউ-ফেডারেল সরকারী চুক্তির পুনর্নির্মাণ, বকেয়া বেতন বকেয়া নিষ্পত্তি, পদোন্নতি রোধ করা এবং অবসরপ্রাপ্ত একাডেমিক কর্মীদের কল্যাণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
এএসইউইউর দাবির বৈধতা স্বীকার করার সময়, ন্যানস জোর দিয়েছিলেন যে অন্য ধর্মঘট শুরু করা নাইজেরিয়ান শিক্ষার্থীদের জন্য মারাত্মক ধাক্কা সৃষ্টি করবে, যারা সর্বদা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়।
সমিতিটি আরও উল্লেখ করেছে: “রাষ্ট্রপতি বোলা আহমেদ তিনুবু জিসিএফআর এর অন্যতম বৃহত্তম সাফল্য হ’ল নাইজেরিয়া শিক্ষা loan ণ তহবিল (নেলফুন্ড) প্রতিষ্ঠা, যা ইতিমধ্যে উচ্চ শিক্ষার অ্যাক্সেসকে সহজ করতে শুরু করেছে, পাশাপাশি দু’বছরেরও বেশি সময় ধরে নিরবচ্ছিন্ন একাডেমিক ক্যালেন্ডার রক্ষণাবেক্ষণ করা উচিত। এই জিনগুলি অবশ্যই সমস্ত ব্যয়ে সুরক্ষিত থাকতে হবে।”
ন্যানস তাই ফেডারেল সরকারকে আন্তরিকতার সাথে এএসইউর উদ্বেগকে জরুরিভাবে মোকাবেলার জন্য আবেদন করেছিল, জোর দিয়ে যে নাইজেরিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির একাডেমিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করা জাতীয় অগ্রাধিকার হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।
এএসইউইউর পক্ষ থেকে, ন্যানস ইউনিয়নকে তার পরিকল্পিত ধর্মঘটকে তাকিয়ে এবং সরকারের সাথে আলোচনা অব্যাহত রেখে দেশপ্রেম প্রদর্শন করার আহ্বান জানিয়েছিল। “নাইজেরিয়ার শিক্ষার্থীরা তাদের একাডেমিক সাধনায় এড়ানো যায় না এমন বাধা এড়াতে পারে না,” সমিতি বলেছিল।