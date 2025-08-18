এনএএফ বেসামরিক ক্ষতি প্রশমিতকরণে অফিসারদের প্রশিক্ষণ দেয়

নাইজেরিয়ান এয়ার ফোর্স (এনএএফ) এয়ার অপারেশন কোর্সে পাঁচ দিনের বেসামরিক ক্ষতি প্রশমিতকরণ (সিএইচএম) এ প্রথম ব্যাচকে এয়ার মিশনের সময় জামানত ক্ষতি হ্রাস করার লক্ষ্যে কর্মকর্তাদের প্রথম ব্যাচকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে।
১৫ ই আগস্ট এয়ার ওয়ারফেয়ার অ্যান্ড ডক্ট্রাইন সেন্টার (এডাব্লুডিসি), আবুজা, পাইলট, ড্রোন অপারেটর, অস্ত্র বিশেষজ্ঞ, আইনী অফিসার এবং জনসংযোগ বিশেষজ্ঞ এবং জনসংযোগ বিশেষজ্ঞের সাথে শেষ হওয়া এই প্রশিক্ষণটি।
কোর্সটি জোর দিয়েছিল যে সংঘাতের ক্ষেত্রে বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার জন্য একটি সমন্বিত এবং বহু-শাখা-প্রশাখা পদ্ধতির প্রয়োজন।
জনসংযোগ ও তথ্যের এনএএফের পরিচালক, এয়ার কমোডোর এহিমেন এজোডাম রবিবার এক বিবৃতিতে এই উন্নয়ন প্রকাশ করেছেন।
তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে এয়ার স্টাফের চিফ (সিএএস) দ্বারা পরিচালিত এয়ার মার্শাল হাসান আবুবকর পরিচালিত এই কর্মসূচিটি সিভিল-সামরিক সম্পর্ক শাখার মাধ্যমে সমন্বিত, বেসামরিক সুরক্ষা এনএএফ অপারেশনে সংহত করার প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে গঠিত।
সংঘাত, সুরক্ষা এবং উন্নয়ন কনসাল্ট লিমিটেডের অংশীদারিতে আয়োজিত সিএইচএম কোর্সটি 11 আগস্ট থেকে 5 সেপ্টেম্বর, 2025 এর মধ্যে প্রায় 30 জন কর্মকর্তার তিনটি ব্যাচে চালানোর জন্য কাঠামোগত রয়েছে।
প্রথম পর্বের সময়, অফিসাররা নাইজেরিয়ার বিমান পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কারণ এটি আন্তর্জাতিক মানবিক আইন (আইএইচএল) সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ পেয়েছিল।
তারা বেসামরিক দুর্ঘটনাগুলি হ্রাস করার জন্য ব্যস্ততা, অর্ডানেন্স নির্বাচন পদ্ধতি, লক্ষ্য সনাক্তকরণ কৌশলগুলি, নো-স্ট্রাইক তালিকাগুলি এবং সংবেদনশীল লক্ষ্য অনুমোদনের এবং পর্যালোচনা (স্টার) প্রক্রিয়া হ্রাস করার নিয়মগুলিও অধ্যয়ন করেছিল।
অপারেশনাল চাপের অধীনে সংবেদনশীল লক্ষ্যগুলি পরিচালনা করার জন্য ব্যবহারিক সেশনগুলি আচ্ছাদিত পদ্ধতিগুলি।
এয়ার মার্শাল আবুবকর প্রশিক্ষণটিকে বেসামরিক ক্ষতি প্রশমিতকরণ এবং প্রতিক্রিয়া অ্যাকশন প্ল্যান (সিএইচএমআর-এপি) এর সাথে যুক্ত করেছিলেন, যা এনএএফ বছরের শুরুতে চালু হয়েছিল।
“আমার মেয়াদের প্রথম থেকেই, আমি স্পষ্ট করে দিয়েছিলাম যে বেসামরিক লোকদের রক্ষা করা কেবল একটি নৈতিক দায়িত্ব নয়, এটি একটি পেশাদার আবশ্যকীয়,” কেস জানিয়েছে।
তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে এয়ার প্রচারের তীব্রতা সত্ত্বেও অ্যাকশন প্ল্যানটি ইতিমধ্যে সাম্প্রতিক ক্রিয়াকলাপগুলিতে জামানত ক্ষতি হ্রাস করেছে।
“আমরা পার্থক্যটি দেখেছি যে ইচ্ছাকৃত পরিকল্পনা, রিয়েল-টাইম বুদ্ধি এবং কঠোর টার্গেট প্রোটোকলগুলি তৈরি করতে পারে।
“এই প্রশিক্ষণটি সেই পাঠগুলি আরও এগিয়ে নিয়ে যায়, আমাদের অফিসারদের এমনকি সবচেয়ে জটিল অপারেশনাল পরিবেশে নির্দোষ জীবন রক্ষার জন্য সরঞ্জাম, রায় এবং মানসিকতা দেয়,” তিনি যোগ করেন।
সমাপনী অনুষ্ঠানে, এয়ার ভাইস মার্শাল এডওয়ার্ড গ্যাবকোয়েট, যিনি নাগরিক-সামরিক সম্পর্কের প্রধানকে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, সংঘাতের সময় বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার কৌশলগত মূল্যকে জোর দিয়েছিলেন।
“যখন সম্প্রদায়গুলি দেখেন যে আমরা তাদের সুরক্ষিত রাখতে অসাধারণ ব্যবস্থা গ্রহণ করি, তখন আমরা আস্থা তৈরি করি।
“এই বিশ্বাস একটি শক্তি গুণক; এটি গোয়েন্দা ভাগ করে নেওয়া শক্তিশালী করে এবং প্রতিকূল অভিনেতাদের বিচ্ছিন্ন করে।
“বেসামরিক নাগরিকদের রক্ষা করা কেবল সঠিক কাজ নয়, এটি করা স্মার্ট জিনিস,” তিনি বলেছিলেন।