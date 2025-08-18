এনএনপিপি কি এডিসির জন্য কাঠামো ধসে যাবে? ওগুন গবার প্রার্থী প্রতিক্রিয়া জানায়

২০২৩ সালের নির্বাচনে নিউ নাইজেরিয়া পিপলস পার্টির (এনএনপিপি) গভর্নরশিপ প্রার্থী ওলুফেমি আজাদি প্রকাশ করেছেন যে দলটি অন্যান্য বিরোধী দলগুলির সাথে যে কোনও সহযোগিতার জন্য উন্মুক্ত, যাদের উদ্দেশ্যগুলি তাদের সাথে একত্রিত হয়েছে।
ওগুন-বংশোদ্ভূত রাজনীতিবিদ লিজি.এনজি-র সাথে একচেটিয়া সাক্ষাত্কারে ব্যাখ্যা করেছিলেন যে এনএনপিপি একটি যুবসমাজ এবং প্রগতিশীল দল, তিনি উল্লেখ করেছেন যে যে কোনও বিরোধিতার জন্য দলের কাঠামো ভেঙে ফেলা উচিত একটি ভাল নাইজেরিয়ার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একত্রিত হতে হবে।
সম্প্রতি, প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট আতিকু আবুবকর, ২০২৩ লেবার পার্টির রাষ্ট্রপতি প্রার্থী, পিটার ওবি, নদীর প্রাক্তন গভর্নর এবং কাদুনার প্রাক্তন গভর্নর, রোটিমি আমাইচি এবং নাসির এল-রুফাই সহ বিরোধী নেতারা ২০২27 সাধারণ নির্বাচনের আগে জোট আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। বিরোধী নেতারা আফ্রিকান ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসকে (এডিসি) এর রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।
সম্প্রতি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ওলুসেগুন ওবাসানজো পরিদর্শন করা এনএনপিপি প্রতিনিধিদের অংশ থাকা অজাদী উল্লেখ করেছিলেন যে প্রবীণ রাষ্ট্রপতিদের প্রভাব কাঙ্ক্ষিত স্থিতিশীল এবং সমৃদ্ধ নাইজেরিয়ায় ক্ষুন্ন করা যায় না।
তিনি বলেছিলেন:
“হ্যাঁ, আমি অ্যাবোকুতায় তাঁর বাসভবনে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ওলুসেগুন ওবাসানজোকে পরিদর্শন করেছি এমন প্রতিনিধি দলের অংশ ছিল। এই সফরটি ছিল সৌজন্য আহ্বান এবং জাতীয় উন্নয়ন, গণতান্ত্রিক একীকরণ এবং প্রশাসনে যুবকদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে জড়িত থাকার মুহুর্ত।
“বাবা ওবাসানজো একজন রাষ্ট্রপতি রয়েছেন যার অভিজ্ঞতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি নাইজেরিয়ার অগ্রগতির জন্য অমূল্য। আমরা দেশকে প্রভাবিত করে এমন সমালোচনামূলক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি – বিশেষত প্রগতিশীলদের মধ্যে unity ক্যের গুরুত্ব এবং নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ক্ষমতা, অখণ্ডতা এবং দেশপ্রেমকে অগ্রাধিকার দেয় এমন একটি প্রজন্মের শিফটের প্রয়োজনীয়তা।”
বর্তমান নাইজেরিয়ার রাজনীতিতে বর্তমান রাজনৈতিক প্রান্তিককরণ এবং পুনরায় স্বীকৃতি সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে এনএনপিপি -র সর্দার দলটি সারিবদ্ধ করার সম্ভাবনাগুলি অস্বীকার করেনি এবং এটি হওয়ার জন্য শর্ত দেয়।
তিনি বলেছিলেন:
“এই মুহুর্তে, এনএনপিপি-র কোনও জোটে এর কাঠামো ভেঙে ফেলার কোনও আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেই। তবে, একটি প্রগতিশীল এবং যুব-চালিত দল হিসাবে আমরা সর্বদা জোটের জন্য উন্মুক্ত যা একটি উন্নত নাইজেরিয়ার জন্য আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একত্রিত হয়-এটি ন্যায়বিচার, ইক্যুইটি, যোগ্যতা এবং জনগণের মধ্যে নির্মিত সরকারের উপর নির্মিত।
“প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ওবাসানজো যে কোনও রাজনৈতিক প্রান্তিকতায় যে ভূমিকা পালন করেন তা স্থিতিশীল এবং সমৃদ্ধ নাইজেরিয়ার জন্য তাঁর সুপরিচিত আকাঙ্ক্ষার দ্বারা পরিচালিত হয়। আমরা এটি সম্মান করি। তবে এনএনপিপি-র ক্ষেত্রে আমরা মনোনিবেশিত এবং স্বতন্ত্র রয়েছি যদি না কোনও জোট স্পষ্টভাবে আমাদের সংস্কারবাদী এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক এজেন্ডাকে সমর্থন করে না।”
