এনএনপিপি প্রত্যাখ্যান ঘারি / দুবিয়ান ফলাফল, ম্যানিপুলেশন অ্যালিগ্রেস

ক্ষমতাসীন নিউ নাইজেরিয়ান পিপলস পার্টি (এনএনপিপি) ঘারি/সসানওয়া রাজ্য বিধানসভায় শনিবারের পরিপূরক নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেছে।
ইন্ডিপেন্ডেন্ট ন্যাশনাল ইলেক্টোরাল কমিশন (আইএনইসি) এর আগে রবিবার সমস্ত প্রগতিশীল কংগ্রেস (এপিসি) প্রার্থী, ইয়াউ গারবা গওয়ারমাই, রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের বিজয়ী ঘোষণা করেছিল।
গওয়ারমাই তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এবং এনএনপিপি প্রার্থী, মুহাম্মদ ইউসুফ আলীকে পরাজিত করেছিলেন আদালতের রায় শেষে শূন্য আসনটি পুনরায় দাবি করার জন্য যে প্রাথমিক নির্বাচনকে অনির্বচনীয় ঘোষণা করেছে।
ফলাফলের বিষয়ে একটি সংবাদ সম্মেলনে সম্বোধন করে কানোতে এনএনপিপি চেয়ারম্যান, মাননীয়। হাশিম ডুঙ্গুরাওয়া জোর দিয়েছিলেন যে ঘারি/সসানওয়ার ফলাফল এনএনপিপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে হেরফের করা হয়েছিল।
ডুঙ্গুরাওয়া তাদের ব্যালটগুলি কাস্ট করতে ইচ্ছুক ভোটারদের অ্যাক্সেস অস্বীকার করার অভিযোগযুক্ত মামলাগুলি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি আইএনইসি -র ফলাফলগুলি হেরফের করার জন্য এপিসির সাথে সংযোগ স্থাপনের অভিযোগও করেছিলেন।
“এটি অগ্রহণযোগ্য, এমন একটি মামলা যেখানে এনএনপিপির পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য তারা ব্যাপকভাবে বেরিয়ে আসার পরে ভোটারদের ভোট দেওয়ার অধিকার অস্বীকার করা হয়েছিল।
“অতএব, দলটি সসানওয়া/ঘরির নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেছে, যা কানোতে আইএনইসি সদর দফতরে ঘোষণা করা হয়েছিল, পুরোপুরি দশ (১০) ভোটকেন্দ্র বাতিল করে যে আপিল আদালত বাতিল করে একটি নতুন নির্বাচনের আদেশ দিয়েছিল।
“জনগণ যেমন সচেতন, ঘারি স্থানীয় সরকারে, দশটি ভোটকেন্দ্রে নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালিত হয়েছিল; তবে আইএনইসি কর্মকর্তাদের সাথে জড়িত কিছু আনপ্যাট্রিয়টিক রাজনীতিবিদদের দ্বারা হেরফেরের এক উপায়ে এপিসি প্রার্থীর ঘোষণাপত্রকে বিজয়ী হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল।
“আদর্শ পরিস্থিতিতে, নির্বাচনের মধ্যে কলেশন সেন্টারে নির্বাচন ঘোষণা করা হবে বলে মনে করা হচ্ছে, তবে আইএনইসি রাজ্য রাজধানীতে তার সদর দফতরে এই ঘোষণা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা আনপ্যাট্রিয়টিক রাজনীতিবিদদের আইএনইসি -র সাথে সংযোগ স্থাপন এবং বাতিল করার জন্য জায়গা দিয়েছে।
“বিতর্কে সমস্ত পোলিং ইউনিট এবং আদালতে চ্যালেঞ্জ জানানো পুরানো নির্বাচনের ফলাফলগুলিতে ফিরে যান, এবং আদালত এনএনপিপির পক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়েছে; যেখানে এটি বলেছে যে নির্বাচনের পুনরায় রান চালানো উচিত, তাই আইএনইসিকে দশটি ভোটকেন্দ্রিক ইউনিটগুলিতে পুনরায় রান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।
“এই ইস্যুটি হ’ল আনপ্যাট্রিয়টিক ক্রিয়াকলাপ এবং ভোটারদের বঞ্চিত করার এবং তাদের ম্যান্ডেটটি চুরি করার সত্যিকারের শো; এটি আইএনইসি -র সর্বোচ্চ নির্বাচনী সংস্থার চিত্রকেও বদনাম করেছিল।
ডুঙ্গুরওয়া বলেছিলেন, “দল হিসাবে এনএনপিপি অন্যায়, পক্ষপাতিত্ব, নির্বাচনের হেরফেরের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবে যে কেউ মনে করে যে তিনি কানো রাজ্যের ভাল মানুষকে বঞ্চিত করতে ফেডারেল শক্তি ব্যবহার করতে পারেন।”