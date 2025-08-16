You are Here
এনএনপিসিএল তেল উত্পাদন ব্যয়ে $ 4.5 বিলিয়ন ডলার লক্ষ্য করে


নাইজেরিয়ান ন্যাশনাল পেট্রোলিয়াম কোম্পানি লিমিটেড (এনএনপিসিএল) আন্তর্জাতিক ও দেশীয় তেল উত্পাদকদের সাথে উত্পাদন ব্যয়কে কমিয়ে দেওয়ার জন্য অংশীদার করছে, এই বছর ৩ বিলিয়ন ডলার সাশ্রয় এবং ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে ৪.৫ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত।

লেগোসে নাইজেরিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশনিস্টস (এনএপিই) এর পঞ্চাশতম বার্ষিকীতে বক্তব্য রাখেন, এনএনপিসিএল-এর উজান, উডোবং এনটিআইএর নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট ব্যয় কাটার কৌশলটির রূপরেখা প্রকাশ করেছেন।

তিনি বলেন, “আমরা ব্যয় কম করার জন্য পুনরায় ইঞ্জিনিয়ারিং অপারেশন।

নাইজেরিয়ার তেল উত্পাদন ব্যয়, প্রতি ব্যারেল প্রতি 20 ডলার থেকে 40 ডলার পর্যন্ত, বিশ্বব্যাপী সর্বোচ্চ, যা কর, শুল্ক, সুরক্ষা সমস্যা এবং মধ্যস্থতাকারী ফি দ্বারা পরিচালিত, নিম্ন বৈশ্বিক গড়ের তুলনায়।

এনটিআইএ জোর দিয়েছিল যে এই ব্যয়গুলি হ্রাস করা খাতটির মান বাড়ানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি ২০৩০ সালের মধ্যে ২০২7 সালের মধ্যে ৩০ বিলিয়ন ডলার তেল ও গ্যাস বিনিয়োগের জন্য ৩০ বিলিয়ন ডলার আকর্ষণ করার জন্য রাষ্ট্রপতি বোলা টিনুবুর লক্ষ্যও উল্লেখ করেছিলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য নিয়ে $ 60 বিলিয়ন ডলার।

এর মধ্যে দক্ষতা এবং প্রতিযোগিতা বাড়ানোর জন্য গভীর জল, অগভীর অফশোর, জমি এবং জলাভূমি ক্ষেত্রগুলি জুড়ে অপারেশনগুলি অনুকূলকরণ জড়িত।

