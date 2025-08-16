নাইজেরিয়া ফুটবল ফেডারেশন নাইজেরিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক, ‘চেয়ারম্যান’ খ্রিস্টান চুকওয়েমেকা চুকউউ এবং প্রিন্স পিটার ‘ডোডো মায়ানা’ রুফাইয়ের জন্য চূড়ান্ত জানাজা অনুষ্ঠানের সংগঠনের জন্য কিছু আর্থিক সহায়তা সরবরাহ করেছে।
৪৫ বছর আগে আফ্রিকা কাপ অফ নেশনস প্রতিযোগিতায় নাইজেরিয়া দলকে প্রথম বিজয়ের জন্য নাইজেরিয়া দলকে অধিনায়ক করে চুকউউ (এমএফআর) এই বছরের 12 এপ্রিল এনুগুতে মারা গিয়েছিলেন এবং শনিবার এক সপ্তাহব্যাপী উদযাপনের পরে শনিবার তার নিজের শহর ওবিইতে হস্তক্ষেপ করা হয়েছিল (যার মধ্যে শুক্রবার এনুগু-তে একটি উচ্চ-প্রচারিত অভিনবত্বের ম্যাচ অন্তর্ভুক্ত ছিল)।
আক্রমণ-মনের কেন্দ্রবিন্দু, যা তাঁর খেলার দিনগুলিতে ফিল্ড মার্শাল হিসাবেও পরিচিত, এরপরে তিউনিসিয়ার ২০০৪ সালের আফ্রিকা কাপ অফ নেশনস-এ ব্রোঞ্জ-মেডেল ফিনিশের জন্য সুপার ag গলসকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন এবং কেনিয়া এবং লেবাননের সিনিয়র মেন ন্যাশনাল টিমসকে একটি পেশাগত কেরিয়ারে কেবলমাত্র সুন্দর গেমটিতে উত্সর্গীকৃত কোচিং করেছিলেন।
নাইজেরিয়া ন্যাশনাল লিগের (এনএনএল) চেয়ারম্যান এবং এনএফএফের নির্বাহী কমিটির সদস্য, চিফ জর্জ আলুও এনএফএফের সভাপতি ইব্রাহিম মুসা গুসাউ (এমওএম) প্রতিনিধিত্বকারী প্রধান জর্জ আলুওর সাথে চুকউয়ের চূড়ান্ত আচারের মূল ইভেন্টগুলিতে এনএফএফও ভালভাবে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।
এনএফএফের প্রতিনিধি দলের মধ্যে ফেডারেশনের আইনী সেবা পরিচালক, ওকে ওবি এবং আনামব্রা স্টেট ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান, নাইজেরিয়ার প্রাক্তন আন্তর্জাতিক ডিফেন্ডার চিকেলু ইলোনিয়োসিও অন্তর্ভুক্ত ছিল।
মিঃ আলুওর দেওয়া একটি বার্তায় গুসাউ নাইজেরিয়ার প্রতি উত্সর্গের জন্য ‘চেয়ারম্যান’ এর প্রশংসা করেছিলেন এবং তার ব্যতিক্রমী নেতৃত্বের গুণাবলীর জন্য ‘চেয়ারম্যান’ প্রশংসা করেছিলেন।
বৃহস্পতিবার আয়োজিত এক শ্রদ্ধা নিবেদন করে, এনুগু রাজ্যের গভর্নর পিটার এমবা ১৯ 1977 সালের আফ্রিকা কাপের কাপ বিজয়ী চ্যাম্পিয়নস এনুগু রেঞ্জার্সের সাথে তার দুর্দান্ত কেরিয়ার জুড়ে যে নম্বরটি জার্সি পরেছিলেন, তার অবসর নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং ক্লাবের ১০৯ জন প্রাক্তন খেলোয়াড়ের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্যও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
তিনি আরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে এনুগু রাজ্য সরকার ফেডারেল সরকার এবং এনএফএফের সাথে চুকউয়ের উত্তরাধিকারের অমর করার দিকে সহযোগিতা করবে।
রুফাই (সোম), যুক্তিযুক্তভাবে নাইজেরিয়ার প্রতিনিধিত্বকারী সবচেয়ে ঝলমলে গোলরক্ষক এবং সুপার ag গলসের অধিনায়ক নাইজেরিয়ার প্রথম উপস্থিতিতে উপস্থিত ছিলেন ফিফা ওয়ার্ল্ড ৩১ বছর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাপ ফাইনাল, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আমুও-ওডোফিনে তার বাড়িতে এবং ফেস্টাক টাউনে ক্যাথলিক চার্চ অফ ভিজিটেশনে একটি জানাজার গণমাধ্যমে একটি জাগ্রত কর্মসূচির পরে শুক্রবার লাগোসে দাফন করা হবে।
আফ্রিকা কাপ অফ নেশনস-এ তিনটি অংশগ্রহণ থেকে স্বর্ণপদক এবং দুটি রৌপ্য পদক জিতেছে এবং ফিফা বিশ্বকাপের দুটি ফাইনালে খেলেছে এমন তিনটি ইভেন্টে একটি উচ্চ-শক্তিযুক্ত এনএফএফ প্রতিনিধি দলও উপস্থিত থাকবে।