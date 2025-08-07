এনএফএলপিএ নিষিদ্ধ নয় এমন গন্ধযুক্ত সল্ট ব্যবহার করে খেলোয়াড়দের নিশ্চিত করে

নিবন্ধ সামগ্রী
এনএফএল প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন বুধবার খেলোয়াড়দের কাছে নিশ্চিত করেছে যে গন্ধযুক্ত সল্ট সম্পর্কিত এনএফএল এর নতুন নীতি কেবল দলগুলিকে গেমের দিনগুলিতে খেলোয়াড়দের সরবরাহ করতে নিষেধ করেছে। ইউনিয়নটি স্পষ্ট করে বলেছে যে এই পদক্ষেপগুলি খেলোয়াড়দের তাদের ব্যবহার থেকে নিষেধাজ্ঞা দেয় না।
এনএফএলপিএ তার মেমোতে লিখেছিল, “এনএফএল প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন লিগ মঙ্গলবার জারি করা মেমো সম্পর্কে সচেতন,” এনএফএলপিএ তার মেমোতে লিখেছিল, যার একটি অনুলিপি ওয়াশিংটন পোস্ট পেয়েছিল। “মেমোটি প্রেরণের আগে আমাদের এই ক্লাব নীতি পরিবর্তনের বিষয়ে অবহিত করা হয়নি। স্পষ্ট করে বলতে গেলে এই নীতিটি খেলোয়াড়দের এই পদার্থগুলির ব্যবহার নিষিদ্ধ করে না, বরং এটি ক্লাবগুলিকে যে কোনও রূপে সরবরাহ বা সরবরাহ করতে বাধা দেয়। এনএফএল আমাদের কাছে এটি নিশ্চিত করেছে। আপনার যদি কোনও প্রশ্ন থাকে তবে দয়া করে আপনার প্লেয়ার ডিরেক্টরের কাছে পৌঁছান।”
এনএফএল মঙ্গলবার দলগুলিকে জানিয়েছে যে তারা খেলার দিনগুলিতে খেলোয়াড়দের অ্যামোনিয়া ক্যাপসুল বা কোনও ধরণের গন্ধযুক্ত লবণের সরবরাহ করতে নিষেধ। তবে, খেলোয়াড়দের ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা ইউনিয়নের সাথে আলোচনা করতে হবে।
দলগুলির কাছে লিগের মেমো, যার একটি অনুলিপি মঙ্গলবার প্রাপ্ত পোস্টটি উল্লেখ করেছে যে গত বছর খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন “বাণিজ্যিকভাবে উপলভ্য অ্যামোনিয়া ইনহাল্যান্টস (এআইএস) উত্পাদনকারী সংস্থাগুলিকে, পাশাপাশি গ্রাহকদের কাছে এআইএসের ক্রয় এবং ব্যবহার সম্পর্কে ভোক্তাদের কাছে এআইএস -এর সুরক্ষা বা কার্যকারিতা থেকে প্রাপ্ত প্রভাবের জন্য এটিও রয়েছে বলে প্রমাণিত বা কার্যকারিতা সম্পর্কেও রয়েছে। কিছু নিউরোলজিক লক্ষণ এবং লক্ষণগুলি মুখোশ করার সম্ভাবনা, কিছু সম্ভাব্য লক্ষণ সহ। “
এই এফডিএর সতর্কতাটি এনএফএল -এর মাথা, ঘাড় এবং স্পাইন কমিটিকে অ্যামোনিয়া ইনহাল্যান্টদের ব্যবহারের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞার সুপারিশ করার জন্য পরিচালিত করেছিল “এনএফএল -এ খেলার সময় যে কোনও উদ্দেশ্যে”, মেমো অনুসারে।
“এই তথ্যের আলোকে, 2025 এনএফএল মরসুমের জন্য কার্যকর, ক্লাবগুলি এনএফএল গেমসে যে কোনও আকারে অ্যামোনিয়া সরবরাহ বা সরবরাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে,” লীগ বলেছে। “স্পষ্টতার জন্য, ‘অ্যামোনিয়া’ বলতে অ্যামোনিয়া ক্যাপসুলস, ইনহেলার, একটি কাপে অ্যামোনিয়া এবং ‘গন্ধযুক্ত সল্ট’ এর যে কোনও রূপকে বোঝায়।”
এনএফএল দলগুলিকে বলেছিল যে নিষেধাজ্ঞাগুলি “সমস্ত ক্লাব কর্মীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (টিম চিকিত্সক, অ্যাথলেটিক প্রশিক্ষক, শক্তি এবং কন্ডিশনার কোচ এবং অন্যান্য কর্মীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়)” এবং “সমস্ত প্রাক -কার্যক্রম এবং হাফটাইম সহ সমস্ত এনএফএল গেমের সম্পূর্ণতার মাধ্যমে কার্যকর হবে এবং স্টাডিয়ামের লকারে প্রয়োগ করা হবে।”
সান ফ্রান্সিসকো 49 জনের শক্ত প্রান্তে জর্জ কিটল মঙ্গলবার দলের প্রশিক্ষণ শিবিরে এনএফএল নেটওয়ার্ক সেটে গিয়েছিলেন “একটি অভিযোগ প্রচার করতে”, তিনি বলেছিলেন।
কিটল বলেছিলেন, “আমাদের দলটি আজ একটি মেমো পেয়েছে যে গন্ধযুক্ত লবণের এবং অ্যামোনিয়া প্যাকেটগুলি এনএফএল -তে অবৈধ করা হয়েছিল,” কিটল আরও বলেন, তিনি প্রতিটি আক্রমণাত্মক ড্রাইভে সেগুলি ব্যবহার করেন, “এবং আমি সারাদিন বিরক্ত হয়ে পড়েছি।… আমি অবসর বিবেচনা করেছি।… তাই আমরা এখানে একটি মাঝের মাঠ বের করতে পেরেছি, কেউ আমাকে একটি ভাল ধারণা নিয়ে আসতে সহায়তা করে।”
ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিক তার ওয়েবসাইটে 2023 সালে লিখেছিল যে গন্ধযুক্ত লবণের বোতলজাত পাউডার বা প্যাকেট যা অ্যামোনিয়া এবং অন্যান্য রাসায়নিকের একটি বিশাল ডোজ ধারণ করে। ” তারা স্নায়ুতন্ত্রের কাছ থেকে একটি প্রতিক্রিয়া তৈরি করে যা প্রায়শই “স্ট্রেস রেসপন্স ‘বা’ ফাইট-বা-ফ্লাইট মোড ‘হিসাবে পরিচিত,” নিবন্ধটি বলেছিল, “অ্যাড্রেনালাইন এবং অন্যান্য হরমোনগুলির একটি ভিড় যা আপনার দেহকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে।”
নিবন্ধটি বলেছে যে গন্ধযুক্ত লবণের “শারীরিকভাবে আসক্তি নয়” এবং তাদের ব্যবহার “দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতির কারণ হতে পারে না” তবে সতর্ক করে দিয়েছিল: “যোগাযোগের ক্রীড়াগুলিতে আঘাতগুলি সাধারণ।
