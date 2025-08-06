এনএফএল, ইএসপিএন দুটি বিস্তৃত নন-বাইন্ডিং চুক্তিতে সম্মত

ওয়াল্ট ডিজনি কোম্পানির রজার আইজারের সিইও বলেছেন, “আজকের এই ঘোষণাটি বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় স্পোর্টস মিডিয়া ব্র্যান্ড এবং আমেরিকার সর্বাধিক জনপ্রিয় খেলাধুলার জন্য এনএফএল ভক্তদের জন্য আরও বেশি আকর্ষণীয় অভিজ্ঞতা প্রদানের পথ প্রশস্ত করেছে,” একটি বিবৃতি প্রকাশিত ইএসপিএন এর লিলি ব্লাম দ্বারা।
তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন, “কমিশনার (রজার গুডেল) এবং এনএফএল অসামান্য মিডিয়া সম্পদ তৈরি করেছে এবং এই লেনদেনগুলি ভোক্তাদের পছন্দকে যুক্ত করবে, দর্শকদের আরও বৃহত্তর সুবিধা এবং গুণমান সরবরাহ করবে এবং ডিজনির স্ট্রিমিং ইকোসিস্টেমের প্রস্থ এবং মূল্য প্রস্তাবকে প্রসারিত করবে।”
ইএসপিএন এর স্ট্রিমিং ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে – একাধিক স্ট্রিমিং অ্যাপ্লিকেশন যেমন ইএসপিএন ওয়াচ, ইএসপিএন+, হুলু এবং ডিজনি+ এর মাধ্যমে – চুক্তিগুলি সাধারণ কেবল এবং স্যাটেলাইট বিকল্পের পাশাপাশি একাধিক ফর্ম্যাটে উপলব্ধ এনএফএল এবং এনএফএল নেটওয়ার্কের জন্য একচেটিয়া প্রচুর সামগ্রী সরবরাহ করা উচিত। বিবৃতিতে তারা “ইএসপিএন-এর আসন্ন প্রত্যক্ষ থেকে গ্রাহক পরিষেবা” বলে একটি অতিরিক্ত প্ল্যাটফর্মও উদ্ধৃত করেছে।
ইউটিউব টিভি এখনও এয়ার এনএফএল সানডে টিকিট এবং এবিসি/ইএসপিএন/ডিজনি/এনএফএল নেটওয়ার্ক, ফক্স, সিবিএস/প্যারামাউন্ট/নিকেলোডিয়ন, এনবিসি/ময়ূর, অ্যামাজন এবং নেটফ্লিক্সের অধিকারের মালিকানা রয়েছে, ইএসপিএন তাদের জন্য রেডজোন ব্র্যান্ডের জন্য বিস্তৃত অধিকার পেয়েছে এবং তাদের প্যাকশনকে ডিস্ট্রিবিউট করবে “রেডজোন ব্র্যান্ডের জন্য” এনএফএল রেডজোন চ্যানেলকে “বেতনভিত্তিকগুলি বিতরণ করবে”
যদিও ইএসপিএন ব্র্যান্ড এবং টিভি বিতরণ অধিকারের বিস্তৃত অধিকার পেয়েছে, এনএফএল এনএফএল রেডজোনের মালিকানা, পরিচালনা এবং উত্পাদন করতে থাকবে এবং এটি ডিজিটালি বিতরণের অধিকারগুলি ধরে রাখবে। ইএসপিএন এর প্ল্যাটফর্মগুলি এখন প্রতি মরসুমে অতিরিক্ত তিনটি এনএফএল গেমস (সমস্ত এনএফএল নেটওয়ার্কে প্রচারিত) লাইসেন্স দেবে এবং চারটি গেমস এনএফএল নেটওয়ার্কে স্থানান্তরিত করার সাথে এর সামগ্রিক এনএফএল গেমের সময়সূচীটি সামঞ্জস্য করবে।
লিগটি এনএফএল ফিল্মস, এনএফএল+, এনএফএল ডটকম, এনএফএল পডকাস্ট নেটওয়ার্ক, এনএফএল ফাস্ট চ্যানেল এবং সমস্ত 32 টি দলের অফিসিয়াল সাইটগুলির মতো তার রক্ষিত মিডিয়া ব্যবসায়ের মালিকানা এবং পরিচালনা চালিয়ে যাবে। দুটি পক্ষের ফ্যান্টাসি অ্যাপ্লিকেশন, এনএফএল ফ্যান্টাসি ফুটবল এবং ইএসপিএন ফ্যান্টাসি ফুটবল একীভূত করবে, “এনএফএল এর অফিসিয়াল ফ্যান্টাসি মরসুম দীর্ঘ খেলা এবং একটি সেরা-শ্রেণীর ডিজিটাল অভিজ্ঞতা তৈরি করা।”
যদিও এনএফএল ভক্তদের জন্য একটি চকচকে নতুন উপস্থিত হিসাবে জড়িত দলগুলি দ্বারা বেশিরভাগ সংবাদ উপস্থাপন করা হচ্ছে, চুক্তিগুলির জন্য কিছু অনুভূত নেতিবাচক রয়েছে। যদিও আইগার লেনদেন সংযোজনগুলিকে “ভোক্তাদের পছন্দকে” বলে ডাকে, বাস্তবে এটি একচেটিয়া এক ধাপ কাছাকাছি। এই মুহুর্তে, বিদ্যমান চুক্তিগুলি বেশ কয়েকটি বিভিন্ন স্ট্রিমার এবং টেলিভিশন চ্যানেলগুলি থেকে এনএফএল সহজেই উপলব্ধ রাখে, তবে যখন এই চুক্তিগুলির মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, তখন এনএফএল 10% অংশের সাথে অন্য নেটওয়ার্কগুলিতে গেমগুলি ডোল আউট করতে কতটা আগ্রহী হবে?
প্রোফুটবলটালকের মাইক ফ্লোরিও তার স্বাভাবিক ক্যান্ডর অফার ইএসপিএন এর রিপোর্টিং দায়িত্ব সম্পর্কে আরও একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় তৈরি করতে। যখন এই গ্রীষ্মে আমরা এই গ্রীষ্মে এনএফএল নিউজ সার্কিটটি ভেঙে দেখেছি এমন মালিকানা সহযোগিতা মামলার মতো বিষয়গুলি, ইএসপিএন তার সংখ্যালঘু মালিকের প্রতি কতটা সমালোচিত হবে?
শেষ পর্যন্ত, লেনদেনগুলি এখনও দলগুলির সুনির্দিষ্ট চুক্তির আলোচনার সাপেক্ষে, বিভিন্ন অনুমোদন (এনএফএল দলের মালিক এবং ফেডারেল নিয়ন্ত্রকদের সহ) এবং প্রথাগত সমাপনী শর্তাদি। এখনও যাওয়ার বেশ কয়েকটি উপায় রয়েছে, তবে মঙ্গলবারের চুক্তিটি এনএফএল মিডিয়া ভবিষ্যতটি কেমন হবে তা উঁকি দেয়।