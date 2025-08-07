You are Here
‘এনএফএল ইতিহাসের সর্বাধিক 100-রাশিং ইয়ার্ড গেমস’ কুইজ
News

ডেরিক হেনরি তাঁর প্রজন্মের অন্যতম সেরা দৌড়াদৌড়ি (যদি না হয়) তবে 31 বছর বয়সেও এবং 1,921-ইয়ার্ড, 16-টাচডাউন মরসুমে চলে আসা, তিনি উন্নতি করতে চাইছেন।

“সবসময় বাড়ার জায়গা আছে,” তিনি ড। “আমি গত বছর কয়েকবার ধরা পড়েছিলাম। সুতরাং আশা করি আমি গত বছরের চেয়ে দ্রুত হতে পারি।”

তাঁর কেরিয়ারের সময়কালে, কিং হেনরি তার অনন্য গতি এবং শক্তির সংমিশ্রণটি গড়ে 4.9 গজ-প্রতি ক্যারি এবং প্রতি-খেলায় 84-প্রতি-তে ব্যবহার করেছেন। তিনি কেবল স্বল্প-ইয়ার্ডেজ পরিস্থিতিতে প্রায় স্বয়ংক্রিয়ভাবেই নন, 75+ গজ চারটি ছুটে যাওয়ার সাথে তাঁর প্রচুর রান ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতাও রয়েছে।

যা আমাদের আজকের কুইজে নিয়ে আসে। হেনরি তার নয় বছরের কেরিয়ারে এখন পর্যন্ত 47 100-গজ রাশিং গেমসের সাথে এনএফএল ইতিহাসে একাদশ সর্বকালের জন্য বেঁধেছেন। বলা হচ্ছে, আপনি কি খেলোয়াড়দের নামকরণ করতে পারেন যে কোনও খেলায় কমপক্ষে 100 গজের জন্য ছুটে যেতে?

শুভকামনা!

