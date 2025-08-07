You are Here
এনএফএল ইনসাইডার কাউবয়, মাইকা পার্সন সম্পর্কে যা শুনছেন তা প্রকাশ করে
এনএফএল ইনসাইডার কাউবয়, মাইকা পার্সন সম্পর্কে যা শুনছেন তা প্রকাশ করে

ডালাস কাউবয় এবং মাইকা পার্সনরা এখনই চোখে দেখছেন না।

অল-প্রো পাস রুশার একটি চুক্তি সম্প্রসারণ পেতে চায় এবং তিনি একটি ব্যবসায়ের জন্য অনুরোধ করেছেন।

এটি প্রথমবার হবে না যে কোনও খেলোয়াড় প্রকাশ্যে তার দলের হাতকে কোনও চুক্তি সম্পাদনের জন্য বাধ্য করার জন্য সরানো হওয়ার দাবি করেছিল।

এবার এটি নাও হতে পারে।

এনএফএল নেটওয়ার্কের অভ্যন্তরীণ টম পেলিসেরো বলেছেন, “প্রকৃত আলোচনার ক্ষেত্রে খুব কমই ঘটেছে।”

পার্সনস এনএফএল -এর অন্যতম সেরা পাস রাশার।

তিনি একাধিক পজিশনে লাইন তৈরি করতে পারেন এবং সেগুলির মধ্যে একটি বড় প্রভাব ফেলতে পারেন।

তিনি এলিট এজ রাশারদের সংক্ষিপ্ত তালিকার সবচেয়ে কনিষ্ঠ খেলোয়াড়ও।

যাইহোক, কাউবয়রা তাদের সেরা খেলোয়াড়দের সাথেও এইভাবে ব্যবসা করে।

মালিক জেরি জোনস তার হাতের শেক ডিলগুলিতে গর্বিত এবং সময়মতো ব্যবসা করলে তার চেয়ে বেশি অর্থ প্রদান শেষ করার জন্য শেষ দ্বিতীয় অবধি অপেক্ষা করা।

আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এটি এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে এটি অর্থ সম্পর্কে নয় তবে সম্পর্ক সংরক্ষণের বিষয়ে।

পার্সনের একটি মেজাজ রয়েছে, এবং আপনি এই ধরণের খেলোয়াড়ের সাথে এই ধরণের ঝগড়া পেতে চান না।

এই দীর্ঘকাল ধরে আলোচনার বাইরে যাওয়ার কোনও কারণ ছিল না।

মাইলস গ্যারেট এবং টিজে ওয়াট তাদের বিশাল চুক্তি পাওয়ার আগে কাউবয়রা তাকে খেলায় সর্বাধিক বেতনের প্রান্তের রাশার হিসাবে তৈরি করতে পারত।

এখন, পার্সনস কেবল বেশি ব্যয়বহুল নয়, সংস্থার সাথেও মতবিরোধে রয়েছে।

