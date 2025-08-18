এনএফএল ইনসাইডার জেটস আরবির জন্য ‘মনস্টার বছর’ পূর্বাভাস দিয়েছে

নিউইয়র্ক জেটস ইতিমধ্যে লিগে সবচেয়ে শক্তিশালী, সবচেয়ে শারীরিক এবং সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ চলমান পিছনে ছিল।
ব্রিস হল মাঠে থাকাকালীন প্রতিবারই তিনি আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন এবং দুর্দান্ত দেখছিলেন, এমনকি তার আঘাতের সংক্ষিপ্ত রুকি মরসুমের সময়ও।
যাইহোক, এটি দলটিকে ব্রেলন অ্যালেন পেতে বাধা দেয়নি।
তারা তাকে মাঠে প্রথম দিকে এবং প্রায়শই গত মরসুমে আনার উপায়গুলিও খুঁজে পেয়েছিল, যা তার প্রতিভা সম্পর্কে খণ্ড কথা বলে।
এখন, স্পোর্টস ইলাস্ট্রেটেডের অ্যালবার্ট ব্রেয়ার রিপোর্ট করেছেন যে তিনি এই মরসুমে একটি বড় কাজের চাপের জন্য থাকতে পারেন এবং তাদের উচিত।
জেটস আরবি ব্রেলন অ্যালেন আমি যে স্টাফ শুনেছি তা গেমসে বনাম দ্য জায়ান্টসে ব্যাক আপ হচ্ছে। ভাবুন যে তিনি একটি দৈত্য বছর পেতে একটি শট পেয়েছেন।
– অ্যালবার্ট ব্রিডিং (@অ্যালবার্টবারির) আগস্ট 16, 2025
হল এখন কয়েক মাস ধরে বাণিজ্য গুজবগুলিতে জড়িয়ে পড়েছে।
সংগঠনের সাথে তাঁর ভবিষ্যতটি সবচেয়ে নির্লজ্জ দেখায় এবং তার পরবর্তী চুক্তিটি দিয়ে ব্যাংকটি ভাঙতে চলতেও বাণিজ্য বাজারে তার স্যুটরদের ন্যায্য অংশ থাকা উচিত।
লিগে তার দ্বিতীয় বছরে নিউইয়র্কের বড় ভূমিকা নেওয়ার জন্য অ্যালেনের পক্ষে এটি দরজা উন্মুক্ত করে।
যদি কিছু হয় তবে তাদের অবশ্যই ইতিমধ্যে হল ছাড়াই জীবনের জন্য ব্র্যাকিং করা উচিত এবং এর জন্য অ্যালেনকে খাওয়ানো দরকার যে তিনি কাজের চাপের সাথে মোকাবিলা করতে পারেন এবং তার চিত্তাকর্ষক রুকি মরসুমটি তৈরি করতে পারেন কিনা তা দেখার জন্য।
এছাড়াও, জাস্টিন ফিল্ডসকে কেন্দ্রের পিছনে নিয়ে, জেটস সম্ভবত একটি রান-ভারী অপরাধ মোতায়েন করবে, জেনে যে তারা তার অস্ত্র দিয়ে নাটক তৈরির ক্ষেত্রগুলিকে বিশ্বাস করার চেয়ে সেভাবে প্রতিযোগিতা করার আরও ভাল সুযোগ পাবে।
এবং যদি তারা হল রাখেন তবে তাদের অবশ্যই লিগের ব্যাকফিল্ড থেকে বেরিয়ে আসা লিগের সবচেয়ে বিস্ফোরক ওয়ান-টু পাঞ্চগুলির মধ্যে একটি থাকতে পারে।
