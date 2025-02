সোমবার সকালে যে তিনি ক্লিভল্যান্ড ব্রাউনদের কাছ থেকে কেনাবেচা করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, এনএফএল মিডিয়া “পরিবর্তন হয়নি“

একটি বিকেলের উপস্থিতি চলাকালীন “প্যাট ম্যাকাফি শো,” ইএসপিএন -এর এনএফএল ইনসাইডার অ্যাডাম শেফটার ভাগ করেছেন যে তিনি না “ভাবুন আছে জাহান্নামে যে কোনও উপায় বা সুযোগ যে ব্রাউনরা কখনও ট্রেডিং বিবেচনা করবে”

“টি না তাকে আদৌ ব্যবসা করছে,“ ব্রাউনস ‘ প্রতি গ্যারেটের জন্য স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা অন ​​3 এর।

“তারা আমি যদি মনে করি তারা তারা অবশ্যই না হবে তাকে সম্মেলনে বাণিজ্য করতে চান।”

যখন গ্যারেট অধীনে আছে মাধ্যমে চুক্তি টেরি প্লুটো ক্লিভল্যান্ড প্লেইন ডিলার সোমবার পরামর্শ দিয়েছিলেন যে রাজত্বআইএনজি ডিফেন্সিভ প্লেয়ার অফ দ্য ইয়ার একটি এক্সটেনশনে কাগজে কলম রাখতে চাইবে যা ব্রাউন বা অন্য কোনও দলের সাথে একটি উল্লেখযোগ্য বেতন বাড়াতে হবে যা তিনি আরও একটি অর্থবহ স্ন্যাপ খেলার আগে। Schefter indicated that

গ্যারেটের 29 বছর বয়সী মুষ্টিমেয় আগ্রহী এনএফসি দলের মধ্যে থেকে তাকে একটি অবতরণ স্পট বেছে নিতে অনুমতি দিতে পারে।

“মিইয়েলস গ্যারেট থাকতেন ক্ষমতা, ” শেফটার ব্যাখ্যা করলেন।

“সুতরাং তিনি কিছু বলতে হবে এবং এর বলুন তিনি না অঞ্চল মত, তিনি

না দলে বিশ্বাস করুন, তিনি

না তিনি বলতে পারেন, ‘আমি । ‘“

ওয়াশিংটন কমান্ডাররা সম্প্রতি এনএফসি চ্যাম্পিয়নশিপ গেম এবং একটি ট্রিপ শেষ করেছেন না রুকি কোয়ার্টারব্যাক জেডেন ড্যানিয়েলসকে স্বাক্ষর করার বিষয়ে শীঘ্রই যে কোনও সময় লাভজনক এক্সটেনশনে। মিনেসোটা ভাইকিংস একটি 14-3 মরসুমে আসছে এবং সিগন্যাল-কলার স্যাম ডারনল্ড শুরু করে কিছু নগদ সাশ্রয় করতে পারে বিনামূল্যে এজেন্সি পৌঁছান so that they can play 2024 first-round draft pick JJ McCarthy later this year. শেফটার উল্লেখ করেছেন যে একটি শিকাগো বিয়ার্স দল এটা হবে কোয়ার্টারব্যাক কালেব উইলিয়ামস কমপক্ষে আরও কয়েক বছর ধরে একটি সস্তা রুকি চুক্তিতে গ্যারেটকে বোঝানোর চেষ্টা করতে পারে যে এটি এই আসন্ন পতনের চেয়ে কেবল একটি প্লে অফ বার্থের চেয়ে বেশি প্রতিযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত থাকবে।

” একটি এএফসি দল থেকে এমনকি ট্রেডিং গ্যারেটকে সম্মেলনের প্রতিপক্ষের কাছে বিবেচনা করা।