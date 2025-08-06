এনএফএল এবং ইএসপিএন এনএফএল নেটওয়ার্ক বিক্রয়ের জন্য ননবাইন্ডিং চুক্তিতে পৌঁছেছে

নিবন্ধ সামগ্রী
যেহেতু এনএফএল ঘোষণা করেছে যে এটি এনএফএল নেটওয়ার্ক এবং অন্যান্য মিডিয়া সম্পদ বিক্রি করার চেষ্টা করছে, ইএসপিএনকে একটি চুক্তি করার জন্য অন্যতম প্রিয় হিসাবে দেখা হয়েছিল।
বিজ্ঞাপন 2
নিবন্ধ সামগ্রী
প্রায় পাঁচ বছর পরে, একটি কাঠামো অবশেষে স্থানে রয়েছে।
নিবন্ধ সামগ্রী
নিবন্ধ সামগ্রী
এনএফএল মঙ্গলবার রাতে ঘোষণা করেছে যে এটি ইএসপিএন -এর সাথে একটি ননবাইন্ডিং চুক্তি করেছে। শর্তাবলীর অধীনে, ইএসপিএন এনএফএল নেটওয়ার্ক, এনএফএল ফ্যান্টাসি এবং রেডজোন চ্যানেলটি কেবল এবং স্যাটেলাইট অপারেটরগুলিতে বিতরণ করার অধিকারগুলি অর্জন করবে এবং লিগ ইএসপিএন -তে 10% ইক্যুইটি অংশ পাবে।
লীগ এবং ইএসপিএনকে এখনও একটি চূড়ান্ত চুক্তি নিয়ে আলোচনা করতে হবে এবং এনএফএল মালিকদের কাছ থেকে অনুমোদন পেতে হবে। চুক্তিটিকে নিয়ন্ত্রক অনুমোদনেরও হতে হবে।
এনএফএল কমিশনার রজার গুডেল অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের সাথে এক আহ্বানে বলেছিলেন, “কখনও কখনও দুর্দান্ত জিনিসগুলি যেখানে ঠিক আছে সেখানে পৌঁছাতে দীর্ঘ সময় নেয়। এবং আমরা দুজনেই অনুভব করি যে এটি এই পর্যায়ে রয়েছে।”
এনএফএল নেটওয়ার্ক বিক্রির পাশাপাশি, এনএফএল এবং ইএসপিএন -এর একটি দ্বিতীয় ননবাইন্ডিং চুক্তি থাকবে যেখানে এনএফএল ইএসপিএনকে নির্দিষ্ট এনএফএল সামগ্রী এবং অন্যান্য বৌদ্ধিক সম্পত্তি যা এনএফএল নেটওয়ার্ক এবং কেনা হয়েছে এমন অন্যান্য সম্পদ দ্বারা ব্যবহার করা যেতে পারে তা লাইসেন্স দেবে।
নিবন্ধ সামগ্রী
বিজ্ঞাপন 3
নিবন্ধ সামগ্রী
“আমরা গত কয়েক বছর ধরে আন্তরিকভাবে এ সম্পর্কে কথা বলছিলাম। তবে আকর্ষণীয়ভাবে যথেষ্ট, আমরা এক দশক আগে এই সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করেছিলাম কিন্তু কিছুই ঘটেনি তা কিছুই শেষ হয়নি। এবং আমি যখন আমার অবসর গ্রহণের পরে ডিজনিতে ফিরে এসেছি তখন আমরা ফিরে এসেছি,” ডিজনি সিইওর সিইও বব ইগার এপি -র সাথে একটি আহ্বানে বলেছিলেন।
ইএসপিএন কী পায়
ইএসপিএন সেপ্টেম্বরের শেষের আগে তার সরাসরি-গ্রাহক পরিষেবা চালু করবে বলে আশা করা হচ্ছে। পরিষেবাটি কর্ড-কাটারগুলিকে প্রতি মাসে 29.99 ডলারে সমস্ত ইএসপিএন প্রোগ্রাম এবং নেটওয়ার্কগুলিতে অ্যাক্সেস দেবে। আরও এনএফএল প্রোগ্রামিং সংযোজন মান বাড়ায়।
অনেক দর্শক কেবল, স্যাটেলাইট এবং সর্বাধিক স্ট্রিমিং পরিষেবাগুলিতে তাদের সাবস্ক্রিপশনের অংশ হিসাবে বিনামূল্যে পরিষেবাটি পাবেন।
আইগার বলেছিলেন, “যখন আমি ডিজনিতে ফিরে এসেছি এবং মূলত ইএসপিএন এর ভবিষ্যতের মূল্যায়ন করেছি, তখন এটি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে ইএসপিএনকে কেবল ইএসপিএন-এর ব্যবসায়ের জন্যই নয়, স্পোর্টস ফ্যানের জন্যই নয়, আরও বড় এবং আরও দৃ ust ় এবং ডিজিটাল বা প্রত্যক্ষ-থেকে-গ্রাহক পণ্য চালু করতে হয়েছিল,” আইগার বলেছিলেন। “এবং স্পষ্টতই, আপনি যখন উচ্চমানের ক্রীড়া সামগ্রী সম্পর্কে চিন্তাভাবনা শুরু করেন, তখন আপনার চোখগুলি তত্ক্ষণাত এনএফএল-এর দিকে এগিয়ে যায় কারণ এর চেয়ে বেশি মূল্যবান এবং জনপ্রিয় কিছুই নেই।
বিজ্ঞাপন 4
নিবন্ধ সামগ্রী
এনএফএল নেটওয়ার্ক-যার প্রায় 50 মিলিয়ন গ্রাহক রয়েছে-ইএসপিএন দ্বারা মালিকানাধীন এবং পরিচালিত হবে এবং ইএসপিএন-এর সরাসরি-থেকে-গ্রাহক পণ্যটিতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
এনএফএল রেডজোন চ্যানেলটি ইএসপিএন দ্বারা কেবল এবং স্যাটেলাইট অপারেটরগুলিতে বিতরণ করা হবে। তবে, এনএফএল চ্যানেলটির মালিকানা, পরিচালনা ও উত্পাদন অব্যাহত রাখবে পাশাপাশি চ্যানেলটি ডিজিটালি বিতরণের অধিকার বজায় রাখবে। ইএসপিএন রেডজোন ব্র্যান্ডের অধিকারও পাবে, যার অর্থ কলেজ ফুটবল এবং বাস্কেটবল বা অন্যান্য ক্রীড়াগুলির জন্য রেডজোন চ্যানেলগুলি ভবিষ্যতে আসতে পারে।
এনএফএল ফ্যান্টাসি ফুটবল ইএসপিএন ফ্যান্টাসি ফুটবলের সাথে একীভূত হবে, ইএসপিএনকে লিগের অফিসিয়াল ফ্যান্টাসি ফুটবল খেলা দেবে।
এনএফএল নেটওয়ার্ক এখনও প্রতি মরসুমে সাতটি গেম প্রচার করবে। সোমবার রাতে ওভারল্যাপিং উইন্ডোতে থাকা কয়েকটি সহ ইএসপিএন -এর চারটি গেম এনএফএল নেটওয়ার্কে চলে যাবে। ইএসপিএন এনএফএল নেটওয়ার্কে বহন করা হবে এমন তিনটি অতিরিক্ত গেম লাইসেন্স দেবে।
বিজ্ঞাপন 5
নিবন্ধ সামগ্রী
এনএফএল কী গ্রহণ করে (এবং ধরে রাখে)
লীগ ইএসপিএন -তে 10% ইক্যুইটি স্টেক পায়। প্রোসেক পার্টনার্স মার্কেটিং ফার্মের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আইডান ও’কনর অনুমান করেছেন যে এর মূল্য হবে ২.২ বিলিয়ন ডলার থেকে ২.৫ বিলিয়ন ডলার।
ইএসপিএন বর্তমানে ওয়াল্ট ডিজনি কোম্পানির পরোক্ষ সহায়ক সংস্থা হিসাবে এবিসি ইনক। এর মালিকানাধীন 80%। অন্যান্য 20% হার্স্টের মালিকানাধীন। এনএফএল -এর জন্য 10% অংশীদার সমস্ত এবিসির অংশ থেকে এসেছে বা এটি এবিসি এবং হার্স্ট থেকে প্রত্যেকে 5% হবে কিনা তা নিয়ে এখনও কোনও শব্দ নেই।
এই প্রথম নয় যে লিগের কোনও ডিজিটাল বা যোগাযোগের ব্যবসায় ইক্যুইটি অংশ ছিল। এটি অতীতে সিরিয়াস স্যাটেলাইট রেডিও এবং স্পোর্টসলাইন সহ ছিল। স্কাইড্যান্সের সাথে লিগের অংশীদারিত্বের কারণে সিবিএসের মালিক নতুন গঠিত “প্যারামাউন্ট স্কাইড্যান্স কর্পোরেশন” এ এনএফএলও ইক্যুইটি থাকতে পারে।
বিজ্ঞাপন 6
নিবন্ধ সামগ্রী
মিডিয়া ডিস্ট্রিবিউশনের এনএফএল -এর নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট হান্স শ্রোয়েডার বলেছেন, “এটি এখন পর্যন্ত একজন অংশীদার হিসাবে এখন আমরা এমন একটি ব্যবসা পরিচালনা করছেন যা আমরা তৈরি করেছি, দৌড়েছি এবং বৃদ্ধি পেয়েছি।” “এখানে কিছু গতিশীলতার সাথে এটি আবার কিছুটা নতুন হয়ে উঠবে, তবে আমরা সত্যিকারের বাহুর দৈর্ঘ্যের উপায়ে ভারসাম্য বজায় রাখতে থাকি যেখানে আমরা কীভাবে আমাদের সমস্ত অংশীদারদের কাছে পরিচালনা করি এবং কাজ করি সে সম্পর্কে আমরা চিন্তা করি।”
লীগ এনএফএল ফিল্মস, এনএফএল+, এনএফএল.কম, 32 টি দলের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট, এনএফএল পডকাস্ট নেটওয়ার্ক এবং এনএফএল ফাস্ট চ্যানেল (একটি বিনামূল্যে বিজ্ঞাপন-সমর্থিত স্ট্রিমিং চ্যানেল) এর মালিকানা এবং পরিচালনা চালিয়ে যাবে।
ও’কনর বলেছিলেন, “এই পদক্ষেপগুলি এনএফএল -এর দীর্ঘকালীন উচ্চাকাঙ্ক্ষার সাথে একত্রিত হয়েছে ২০২27 সালের মধ্যে বার্ষিক রাজস্বতে ২৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে – ২০১০ সালে প্রথম লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল, যখন লিগের আয় প্রায় $ ৮.৫ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছিল,” ও’কনর বলেছিলেন। “আর্থিকভাবে, এই পদক্ষেপটি বিনিয়োগকারীদের কাছেও ইঙ্গিত দেয় যে একটি জনাকীর্ণ মার্কেটপ্লেসে দুর্লভ এবং প্রিমিয়াম পণ্য সরবরাহ করে ইএসপিএন পার্থক্য এবং বিষয়বস্তু স্টিকনেসের দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে।
বিজ্ঞাপন 7
নিবন্ধ সামগ্রী
এখনও কোন বড় পরিবর্তন
সমস্ত কিছু অনুমোদিত হওয়ার পরে দর্শকরা সম্ভবত পরের বছর পর্যন্ত কোনও তাত্ক্ষণিক প্রভাব দেখতে পাবে না।
ইএসপিএন ছাড়াও, এর মধ্যে সবচেয়ে বড় বিজয়ী হতে পারে এনএফএল নেটওয়ার্ক, যা গত কয়েক বছর ধরে মূল প্রোগ্রামিংয়ে হ্রাস পেয়েছিল। মোট অ্যাক্সেস২০০৩ সালে চালু হওয়ার পর থেকে নেটওয়ার্কের ফ্ল্যাগশিপ শো, ২০২৪ সালের মে মাসে একাধিক ছাঁটাই এবং ব্যয় কাটার পদক্ষেপের মধ্যে শেষ হয়েছিল। “গুড মর্নিং ফুটবল” নিউইয়র্ক থেকেও চলে এসেছিল, যেখানে এটি ২০১ 2016 সালে শুরু থেকেই গত বছর দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় ছিল।
এনএফএল নেটওয়ার্ক ২০২১ সালে ইঙ্গেলউড, ক্যালিফোর্নিয়ার সোফি স্টেডিয়াম থেকে রাস্তা জুড়ে একটি সম্প্রচারের সুবিধায় চলে গেছে।
গুডেল বলেছিলেন, “আমাদের জন্য যে বিষয়টি উত্তেজনাপূর্ণ তা হ’ল আমরা নেটওয়ার্কে অনেক কিছু রেখেছি I আমি মনে করি এটি ভক্তদের জন্য খুব কার্যকর ছিল। “তারা উদ্ভাবনী, তারা দুর্দান্ত উত্পাদন স্বীকৃতি দেয় এবং এটি কীভাবে উত্পাদন করতে হয় তা জানে They তারা নেটওয়ার্ক পরিচালনা এবং এটিকে অন্য স্তরে নিয়ে যাওয়ার দুর্দান্ত কাজ করবে।”
প্রস্তাবিত ভিডিও
নিবন্ধ সামগ্রী