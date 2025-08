এনএফএল এর রজার গুডেল এনওয়াইসি কর্মীদের শুটিংয়ের পরে বাড়ি থেকে কাজ করতে বলে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

এনএফএল কমিশনার রজার গুডেল সোমবার রাতে তাদের সদর দফতরে ঘটেছিল এমন মর্মান্তিক গণ শ্যুটিংয়ের পরে আগামী সপ্তাহের মধ্যে নিউইয়র্ক সিটি ভিত্তিক সমস্ত কর্মচারীদের বাড়ি থেকে কাজ করার জন্য জানিয়েছেন।

গুডেল সোমবার সমস্ত লীগ কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন, যেখানে তিনি বলেছিলেন যে একজন কর্মী “গুরুতর আহত”, যদিও বন্দুকধারীর নিজের জীবন নেওয়ার আগে একজন অফ-ডিউটি পুলিশ অফিসার সহ চারজনের জীবন নিয়েছিল এমন গণ শ্যুটিংয়ের পরে স্থানীয় হাসপাতালে স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে।

ফক্স নিউজ ডিজিটাল সর্বশেষ “কমিশনার থেকে বার্তা” অর্জন করেছে, যা লীগের সমস্ত কর্মচারী আপাতত দূরবর্তীভাবে কাজ করার পরিকল্পনা করেছে।

“আপনারা আমাদের নিউইয়র্ক অফিসে অবস্থিত তাদের জন্য, দয়া করে কমপক্ষে আগামী সপ্তাহের শেষের দিকে (8 আগস্ট) দূরত্বে কাজ করার পরিকল্পনা করুন,” মেমোটি পড়েছে। “এই সময়ে অফিস বন্ধ থাকবে, এবং আমরা আপনাকে অনুরোধ করছি যে আপনি আমাদের ফিরে আসার জন্য প্রস্তুত কিনা তা নিশ্চিত না করা পর্যন্ত আপনি বিল্ডিংয়ে প্রবেশের চেষ্টা করবেন না।”

গুডেল মেমোতে আরও বলেছিলেন যে “আমাদের হৃদয় ক্ষতিগ্রস্থ সকল এবং তাদের পরিবারের সকলের কাছেই যায় এবং আমরা প্রথম প্রতিক্রিয়াকারী এবং চিকিত্সা কর্মীদের জন্য গভীর কৃতজ্ঞ যারা এত তাড়াতাড়ি অভিনয় করেছিলেন এবং যত্ন প্রদান অব্যাহত রেখেছেন।”

“আমাদের চিন্তাভাবনা এবং প্রার্থনা বিশেষত আমাদের সহকর্মীর সাথে রয়ে গেছে যারা প্রভাবিত হয়েছিল,” মেমোটি অব্যাহত ছিল। “বর্তমানে তিনি তার পরিবার এবং এনএফএল সম্প্রদায়ের সদস্যরা ঘিরে রয়েছেন এবং আমরা সকলেই তার পুরো পুনরুদ্ধারের জন্য আশা এবং সমর্থন অব্যাহত রেখেছি।”

গুডেল এনওয়াইপিডি অফিসার দেরুল ইসলামের প্রশংসাও করেছিলেন, ৩ 36 বছর বয়সী অফ-ডিউটি পুলিশ যিনি ৩৪৫ পার্ক অ্যাভিনিউয়ের অভ্যন্তরে সুরক্ষার কাজ করার সময় মারা গিয়েছিলেন, কর্মচারীদের কাছে তাঁর আগের মেমোতে।

“আমরা আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ যারা এই হুমকির প্রতি দ্রুত এবং নির্ধারিতভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন এবং অফিসার ইসলামের প্রতি, যারা অন্যকে রক্ষা করার জন্য তাঁর জীবন দিয়েছেন,” মেমোতে পড়েছিল।

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস মঙ্গলবার ফক্স 5 এনওয়াইয়ের “গুড ডে নিউইয়র্ক” তে প্রকাশ করেছেন যে বন্দুকধারী এনএফএল এর সদর দফতরকে লক্ষ্য করার চেষ্টা করছে তবে ভুল লিফট ব্যাংক নিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন যে তিনি যে মেঝেটি নিয়েছিলেন তা রুডিন ম্যানেজমেন্টের জন্য।

অ্যাডামস বন্দুকধারীকে যোগ করেছিলেন, যিনি ২ 27 বছর বয়সী শেন তামুরা হিসাবে চিহ্নিত ছিলেন, তিনি দীর্ঘস্থায়ী ট্রমাজনিত এনসেফালোপ্যাথিতে ভুগছেন বলে ইঙ্গিত করেছিলেন, এটি সিটিই হিসাবে বেশি পরিচিত। এনএফএল -এর সাথে তাঁর অভিযোগ ছিল।

“তিনি এনএফএলকে দোষ দিয়েছেন বলে মনে হয়েছিল,” মেয়র বলেছিলেন। “এনএফএল সদর দফতরটি ভবনে অবস্থিত ছিল এবং তিনি ভুলভাবে ভুল লিফট ব্যাংকটি উপরে উঠেছিলেন।”

অ্যাডামস জানিয়েছেন, তদন্তকারীরা বন্দুকধারীদের “সুইসাইড নোট” দিয়ে যাচ্ছেন। একজন কর্মকর্তা ফক্স নিউজ ডিজিটালকে জানিয়েছেন তিন পৃষ্ঠার নোটটি বন্দুকধারীর মানিব্যাগে পাওয়া গেছে এবং সিটিইর উল্লেখ করেছে এবং মস্তিষ্কের রোগের রোগের কারণে এনএফএল-এর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেছে।

গুডেলের আগের মেমোটি কর্মীদের এইচআর সংস্থান সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছিল যাতে এই চেষ্টা করার সময়টি কোম্পানিকে অবশ্যই যেতে হবে। তিনি এই মেমোতে যতটা পুনরাবৃত্তি করেছিলেন।

গুডেলের মেমো পড়ার পরে আমরা যখন একত্রিত হয়ে একে অপরকে সমর্থন করি তখন আমরা সবচেয়ে শক্তিশালী। “আমাদের সম্প্রদায়ের জন্য সরবরাহ করার জন্য, আমরা আগামীকাল একটি ভার্চুয়াল টাউন হল রাখব যেখানে আমরা একে অপরকে সংযুক্ত করতে, ভাগ করতে এবং সমর্থন করতে পারি।

“এটি আমাদের পুরো দলের জন্য একটি চ্যালেঞ্জিং সময় হয়ে দাঁড়িয়েছে Please দয়া করে নিজের এবং একে অপরের যত্ন নেওয়া চালিয়ে যান you আপনার যদি অতিরিক্ত সহায়তার প্রয়োজন হয় তবে আপনার পরিচালক বা এইচআর -এর কাছে পৌঁছাতে দ্বিধা করবেন না We আমরা আপনার জন্য এখানে আছি।”

