এনএফএল -এর 2025 প্রাক -মৌসুমে প্রধানদের উপর কার্ডিনালস বিজয়

লস অ্যারিজোনার কার্ডিনালস তারা অবাক চিফস ডি কানসাস সিটি জন্য একটি বিজয় সঙ্গে 20-17 তার প্রথম খেলায় এনএফএল 2025 পূর্বসূরী9 আগস্ট খেলেছে স্টেট ফার্ম স্টেডিয়াম ডি গ্লেন্ডেল।
এই ফলাফলটি পারফরম্যান্সের বিপরীতে চিহ্নিত করে প্রধান আগের বছরের পূর্বসূরিতে, যখন তারা কোনও খেলা জিততে ব্যর্থ হয়েছিল।
ম্যাচটি একটি অনুকূল খেলা দিয়ে শুরু হয়েছিল প্রধানকে, প্রাথমিক কিক অফে জ্যাক কোচরান দ্বারা জোরপূর্বক ধোঁয়াটে ধন্যবাদ, তাদের 13 টির 13 টিতে নিজেকে স্থাপন করতে সক্ষম কার্ডিনালস।
সেখান থেকে প্যাট্রিক মাহোমস তিনি গেমের প্রথম টাচডাউনের জন্য জেসন ব্রাউনলির সাথে একটি ইয়ার্ড থেকে একটি সংক্ষিপ্ত পাস সংযুক্ত করেছিলেন। যাইহোক, এই ইতিবাচক শুরু সত্ত্বেও, প্রধানরা পুরো খেলা জুড়ে সুবিধা বজায় রাখতে পারেনি।
প্রথমার্ধেকানসাস সিটি তিনি একাধিক জরিমানা করেছেন, যা তাদের আক্রমণাত্মক প্রবাহকে বাধা দেয় এবং তাদেরকে একটি দৃ officent ় সুবিধা একীকরণ থেকে বাধা দেয়।
দ্বিতীয়ার্ধে টানা দুটি ব্যক্তিগত অপরাধ তাদের অগ্রগতি আরও বিলম্ব করে, তৃতীয়-ও -২০ খেলায় শেষ হয়েছিল যার ফলস্বরূপ ক্রিস ওলাডোকুনের পক্ষে অসম্পূর্ণ হয়ে পড়েছিল, যিনি শেষ সিরিজে মার্শাল ফিল্ডের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।
অন্যদিকে, অ্যারিজোনার কার্ডিনালস তারা সুযোগগুলির সুযোগ নিয়েছিল এবং একটি শক্ত সম্পাদন প্রদর্শন করেছিল। জ্যাকোবি ব্রিসেট ফিল্ড মার্শাল কী ছিল, দুটি টাচডাউন পাস চালু করে।
প্রথমটি ছিল এমারি ডেমার্কাদোর সাথে 43 -ইয়ার্ড সংযোগ, যিনি টীকা জোনে দৌড়েছিলেন। দ্বিতীয় পাসটি ছিল উঠোন থেকে জাভিয়ার ওয়েভারের দিকে, যিনি অনুমতি দিয়েছিলেন কার্ডিনালস স্কোর মেলে।
গেমের শেষ মুহুর্তে, লাথি মেরে চাদ রাইল্যান্ড একটি 50 -ইয়ার্ড মাঠের গোলটি রূপান্তরিত করে, বিজয় নিশ্চিত করে লস কার্ডিনালস। এই মাঠের লক্ষ্যটি তাদের চূড়ান্ত সম্পত্তিতে প্রতিক্রিয়া জানাতে সময় ছাড়াই প্রধানদের রেখে জয়টি সিল করে।
পরাজয় প্রধান এটি নিয়মিত মরসুম শুরুর আগে যেমন শৃঙ্খলা এবং আপত্তিকর ধারাবাহিকতা হিসাবে উন্নতি করতে হবে এমন ক্ষেত্রগুলিকে হাইলাইট করে।
যদিও প্রাক -সিজন বিজয়গুলি সরকারী রেকর্ডে গণনা করা হয় না, তবে এই ধরণের ম্যাচগুলি দলগুলির পক্ষে তাদের কৌশলটি সামঞ্জস্য করতে এবং তাদের খেলাটি একত্রিত করার জন্য মৌলিক।
এর অংশের জন্য, অ্যারিজোনার কার্ডিনালস তারা তাদের রিজার্ভ খেলোয়াড়দের একটি দৃ performance ় পারফরম্যান্স উদযাপন করেছে, যা দেখায় যে তারা নিয়মিত মরসুমে প্রতিযোগিতা করতে প্রস্তুত।
প্রতিযোগিতামূলক প্রচারের সন্ধানের সময় এই বিজয় তাদের পরবর্তী চ্যালেঞ্জগুলির জন্য আত্মবিশ্বাস এবং অনুপ্রেরণা দেয়।