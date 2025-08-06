এনএফএল কিংবদন্তিগুলি সংবেদনশীল ভিডিও এবং স্বাক্ষরিত জার্সি সহ 2025 রুকিগুলি অবাক করে দেয়

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
তারা গ্রিডিরনে কিংবদন্তি হওয়ার আগে, প্রতিটি এনএফএল কিংবদন্তি তাদের দলের সাথে প্রভাব ফেলার আশায় একজন নম্র ছদ্মবেশী ছিলেন।
যেহেতু 2025 এনএফএল রুকি ক্লাসটি তাদের প্রথম ক্র্যাকের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছে, সেই কিংবদন্তিদের মধ্যে কেউ কেউ তাদেরকে ধর্মান্ধদের জন্য ধন্যবাদ জানায়।
খাঁটি শক এই বছরের রুকিদের কাছ থেকে কিছু দৃ strong ় আবেগের দিকে পরিচালিত করেছিল।
টম ব্র্যাডি, ব্যারি স্যান্ডার্স, জো মন্টানা, পিটন এবং এলি ম্যানিং, টিম ব্রাউন এবং জেরি রাইস সহ এনএফএল কিংবদন্তিগুলি খসড়া শ্রেণিতে শীর্ষস্থানীয় কিছু রুকির জন্য বিস্মিত ভিডিও একসাথে রেখেছিল।
টেনেসি টাইটানস প্রথম সামগ্রিক পিক, কোয়ার্টারব্যাক ক্যাম ওয়ার্ড, ব্র্যাডি তাকে কিছু বুদ্ধিমান শব্দ দেওয়ার জন্য স্ক্রিনে পপ আপ করতে দেখেছিল এমন মুহুর্তে ভক্তিরা ভাগ করে নিয়েছিল।
ব্র্যাডি বলেছিলেন, “আপনি যেভাবে কল্পনাও করতে পারেননি এমনভাবে আপনি বাড়তে চলেছেন এবং আমি দেখছি, এবং আমি সবসময় আপনার জন্য টানছি,” ব্র্যাডি বলেছিলেন।
ব্র্যাডির ভিডিও দেখার পরে ওয়ার্ড প্রতিক্রিয়া জানায়, “আমাকে এমন ভিডিও পাঠানোর জন্য সর্বকালের সেরা খেলোয়াড়ের জন্য কেবল ক্রেজি।”
ব্র্যাডি নিউ ইংল্যান্ডের প্যাট্রিয়টস রিসিভার কাইল উইলিয়ামসকে কিছু পরামর্শও দিয়েছেন, যিনি তাঁর আসনের নীচে তাকিয়ে একটি ব্র্যাডি-স্বাক্ষরিত জার্সি খুঁজে পেয়েছিলেন-ঠিক যেমন ওয়ার্ডের মতো।
প্রতিটি রুকি একটি ভিডিও এবং একটি স্বাক্ষরিত জার্সি পেয়েছিল যে কোনও কিংবদন্তি যা তাদের দলের হয়ে খেলেছে, বা বর্তমান প্রবীণ যারা তাদের অবস্থান খেলেন।
লস অ্যাঞ্জেলেস র্যামস তারকা রিসিভার পুকা নাকুয়া সহকর্মী হাওয়াইয়ান রিসিভার, ক্যারোলিনা প্যান্থার্স থেকে টেটাইরোয়া ম্যাকমিলানকে নিয়ে কথা বলুন। রাইস জ্যাকসনভিলে জাগুয়ার্সের দ্বি-মুখী তারকা ট্র্যাভিস হান্টারের সাথেও কথা বলেছেন।
রাইস হান্টারকে বলেছিল, “আমি সেখানে সবচেয়ে মেধাবী লোক ছিলাম না, তবে আমার কাজের নৈতিকতা ছিল এবং আমি কাউকে আমাকে ছাড়তে দেব না,” রাইস হান্টারকে বলেছিল।
“একজন শীর্ষ-পাঁচটি বাছাই হওয়ার উপায়, মানুষ। আমরা এটি সম্পর্কে কথা বলেছি। আপনি এটি করেছিলেন। অভিনন্দন,” ডালাস কাউবয়েস তারকা এজ রাশার মীখা পার্সনস নিউইয়র্ক জায়ান্টস রুকি আবদুল কার্টারকে বলেছিলেন, একজন সহকর্মী পেন স্টেট পণ্য যিনি এখন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হবেন।
এবং কার্টারের নতুন সতীর্থ, ক্যাম স্ক্যাটেবোকে পিছনে দৌড়াচ্ছেন, এডি জর্জ তাকে উত্সাহের কথা দেওয়ার কথা শুনে অশ্রু ধরে রাখতে পারেননি।
যেহেতু এই ছদ্মবেশী প্রশিক্ষণ শিবিরে গ্রাইন্ডিং অব্যাহত রেখেছে, তারা স্পঞ্জগুলি হবে, এই কিংবদন্তিদের যে উচ্চতায় পৌঁছানোর জন্য তারা সঠিক পথে হাঁটছে তা নিশ্চিত করার জন্য তারা যে সমস্ত পরামর্শ এবং তথ্য পেতে পারে তা ভিজিয়ে রাখবে।
ফক্স নিউজ ডিজিটাল অনুসরণ করুন এক্স উপর ক্রীড়া কভারেজএবং সাবস্ক্রাইব ফক্স নিউজ স্পোর্টস হডল নিউজলেটার।