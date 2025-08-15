You are Here
এনএফএল কিউবিএস’র কুইজ দ্বারা ’35+ পাসিং টাচডাউন মরসুম
লস অ্যাঞ্জেলেস চার্জার্স কোয়ার্টারব্যাক শুরু করে জাস্টিন হারবার্ট তার প্রথম পাঁচটি প্রাক্কলের কোনও সময় কোনও প্রিসন খেলায় খেলেনি। তবে এটি র‌্যামসের বিরুদ্ধে দলের প্রদর্শনীর জন্য পরিবর্তিত হতে চলেছে বলে মনে হচ্ছে এবং এটি সম্ভবত তাঁর ধারণা ছিল।

“আরে, আপনি যদি জানেন তবে ঠিক হবে, আমি ভিতরে গিয়ে খেলেছি,” তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন এই সপ্তাহের শুরুতে প্রধান কোচ জিম হারবৌ।

জাস্টিন হারবার্ট এবং লস অ্যাঞ্জেলেস চার্জার্স 2024-25 এনএফএল প্লে অফে হিউস্টন টেক্সানসের কাছে বিপর্যয়কর ওয়াইল্ড কার্ডের ক্ষতি হওয়ার মাত্র সাত মাস পেরিয়ে গেছে। হারবার্ট চারটি ইন্টারসেপশন ছুঁড়ে ফেলেছিলেন (পুরো নিয়মিত মরসুমে তিনি ছুঁড়ে ফেলেছিলেন তার চেয়ে আরও একটি) মাত্র একটি টিডিতে এবং চার্জাররা 32-12 কমেছে।

যা আমাদের আজকের কুইজে নিয়ে আসে। মৌসুমে খারাপ সমাপ্তি সত্ত্বেও, হারবার্ট এখনও চার্জারদের 3,870 গজ এবং 23 টাচডাউন সহ 11-5 রেকর্ডে নিয়ে গেছে। একটি এনএফএল কোয়ার্টারব্যাক 64৪ টি অনুষ্ঠানে একক মৌসুমে 35 বা ততোধিক টাচডাউন ছুঁড়েছে। ছয় মিনিটের মধ্যে আপনি কতজন খেলোয়াড়ের নাম রাখতে পারেন?

শুভকামনা!

আপনি কি এই কুইজ পছন্দ করেছেন? ভবিষ্যতে আমাদের তৈরি করতে চান এমন কোনও কুইজ রয়েছে? আমাদের কুইজেস@ইয়ার্ডবার্কার.কম এ আপনার চিন্তাভাবনাগুলি জানতে দিন এবং আপনার ইমেলের সাথে সরাসরি পাঠানো দৈনিক কুইজগুলির জন্য আমাদের কুইজ অফ দ্য ডে নিউজলেটারে সাবস্ক্রাইব করার বিষয়টি নিশ্চিত করুন!



