‘এনএফএল কোয়ার্টারব্যাক রাশিং ইয়ার্ড লিডার্স’ কুইজ

অ্যারিজোনা কার্ডিনালস কোয়ার্টারব্যাক এবং প্রাক্তন প্রথমবারের মতো এনএফএল খসড়া বাছাই কিলার মারে 28 তম জন্মদিনের শুভেচ্ছা!
মারে তার সপ্তম এনএফএল মরসুমের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, এবং তার জন্মদিনটি তার জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য ব্যয় করবেন প্রথম পূর্বসূরী ক্রিয়া ২০২১ সাল থেকে কার্ডিনালগুলির সাথে। তিনি যখন season তুগুলিতে পরিসংখ্যানগতভাবে উত্পাদনশীল ছিলেন তখন তিনি সুস্থ থাকতে পেরেছেন, তবে এমনকি এই প্রচারগুলিও অ্যারিজোনার পক্ষে একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি হিসাবে লড়াই হয়েছে। কার্ডিনালগুলি 2019 সালে মারে খসড়া তৈরির পর থেকে একবারে প্লে অফ করেছে, তবে চার-জয়ের মৌসুমে ব্যাক-টু-ব্যাক পরে 2024 সালে 8-9 এ গিয়েছিল।
যা আমাদের আজকের কুইজে নিয়ে আসে। ক্যারিয়ারের সপ্তম বর্ষের দিকে যাত্রা করে, মারে 3,020 দিয়ে কোয়ার্টারব্যাকের মাধ্যমে রাশিং ইয়ার্ডে সর্বকালের 15 তম। বলা হচ্ছে, আপনি কি এনএফএল ইতিহাসের 40 কিউবিএসের কমপক্ষে 2,000 ক্যারিয়ারের রাশিং ইয়ার্ডের সাথে নামকরণ করতে পারেন?
শুভকামনা!
