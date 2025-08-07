এনএফএল খসড়া ইন্টেল: পেন স্টেট স্টার আরবি কীভাবে সাকন বার্কলে পর্যন্ত স্ট্যাক করে

প্রতি সপ্তাহে, ইয়ার্ডবার্কার পিটসবার্গে 23-25 এপ্রিল নির্ধারিত 2026 এনএফএল খসড়া পর্যবেক্ষণ করছেন।
কোনও পেন স্টেট থেকে জর্জিয়ার লাইনব্যাকারের কাছে ফিরে চলমান, এখানে আমরা পাঁচজন খেলোয়াড়কে ট্র্যাক করছি:
পেন স্টেট আরবি নিক সিঙ্গেলটন
প্রাক্তন পেন স্টেট আরবি সাকন বার্কলির মতো, সিঙ্গেলটন (6 ফুট, 224 পাউন্ড) এর শক্তি এবং গতি দলগুলির সংমিশ্রণ রয়েছে।
সোমবার প্রকাশিত একটি গল্পে, অ্যাথলেটিকের ব্রুস ফিল্ডম্যান রিপোর্ট সিঙ্গেলটন একটি 4.35 40-গজ ড্যাশ চালিয়েছিল, পাওয়ার 395 পাউন্ড পরিষ্কার করেছে এবং পেন স্টেটের অফসেসন প্রোগ্রামের সময় বেঞ্চ 435 চাপ দিয়েছে।
বার্কলে (এখন ফিলাডেলফিয়া ag গলসের সাথে) একটি 4.33 40-গজ ড্যাশ চালিয়েছিল, পাওয়ার 405 পাউন্ড পরিষ্কার করেছে এবং বেঞ্চ 2017 সালে পেন স্টেটের সাথে তার চূড়ান্ত মরসুমের আগে 405 চাপ দিয়েছে। তিনি 6 ফুট এবং 233 পাউন্ড।
আরবি এই মরসুমে বার্কলির কিছু রেকর্ড ভাঙতে পারে। 2018 নং 2 পিকটি রাশিং টাচডাউনগুলিতে (43) স্কুলের ইতিহাসে প্রথম এবং রাশিং ইয়ার্ডে (3,843) দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে। সিঙ্গেলটনের জন্য 12 টি রাশিং টিডি এবং 932 রাশিং ইয়ার্ডের জন্য তার গ্রহন করতে হবে। গত মৌসুমে 15 টি খেলায় তিনি 1,099 রাশিং ইয়ার্ড এবং 12 টি রাশিং টিডি লগ করার পরে এটি করণীয় বলে মনে হচ্ছে।
টঙ্কাথনের সর্বশেষ মক খসড়াতে, নিউ অরলিন্স সাধুরা তাকে দ্বিতীয় রাউন্ডে 33 নম্বরে পিক নম্বরে নিয়ে যান।
টেক্সাস কিউবি আর্চ ম্যানিং
বৃহস্পতিবার পর্যন্ত, ফ্যানডুয়েল স্পোর্টসবুক ম্যানিংকে 2026 খসড়াটিতে সামগ্রিকভাবে 1 নম্বরে যেতে পঞ্চম সেরা প্রতিকূলতা (+850) দেয়।
তবে, সোফমোর 2026 মরসুমের পরে পর্যন্ত খসড়াটির জন্য ঘোষণা করতে পারে না। তাঁর দাদা, নিউ অরলিন্সের প্রাক্তন সাধু কিউবি আর্চি, টেক্সাসের এসসি গুইনকে মাসিকের কথা বলেছেন আর্চ ম্যানিং এক মৌসুমের পরে টেক্সাস ছাড়তে “যাচ্ছে না”।
আর্চ ম্যানিং (6-ফুট -4, 219 পাউন্ড) টেক্সাসে দুটি মরসুমে মাত্র 95 টি পাস করার চেষ্টা করেছে। লংহর্নসের প্রধান কোচ স্টিভ সারকিসিয়ান, একজন কিউবি হুইস্পেরিয়ার অধীনে আরও বেশি সময় ব্যয় করা সুপার বাউলের চ্যাম্পিয়ন পিটন এবং এলি ম্যানিংয়ের ভাগ্নির পক্ষে সঠিক পদক্ষেপ হতে পারে।
তবুও, কিছু স্কাউট তার পাঠ্যপুস্তকটি মেকানিক্স নিক্ষেপের কারণে তিনি প্রস্তুত-প্রস্তুত তর্ক করতে পারেন।
“এটিকে যতটা সম্ভব স্পষ্টভাবে সংক্ষিপ্ত করার জন্য, আর্চ ম্যানিংয়ের নিক্ষেপ প্রক্রিয়াটি এতটাই স্বাভাবিক, দেখে মনে হচ্ছে এটি কোয়ার্টারব্যাকের অবস্থানটি খেলতে সর্বকালের সেরা কিছু থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছে,” অ্যাথলেটিকের নিক বাউমগার্ডনার লিখেছেন বুধবার প্রকাশিত একটি গল্পে। “যা, আহ, ঠিক এখানে যা ঘটেছিল।”
পেন স্টেট কিউবি ড্রু আলার
আল্লার (6-ফুট -5, 235 পাউন্ড) এর একটি এনএফএল কিউবি-র জন্য প্রোটোটাইপিকাল বিল্ড রয়েছে, তবে স্কাউটগুলি বিশ্বাস করে যে তিনি 2024 সালে তার সম্ভাবনায় পৌঁছাতে পারেন নি।
“ড্রু আলারের সেরা সংস্করণটি খুব মেধাবী। আমি মনে করি না যে আমরা গত বছর তার প্রায় সেরা সংস্করণটি দেখেছি,” ইএসপিএন এর ফিল্ড ইয়েটস ড। বুধবার “প্রথম খসড়া” এ। “যদিও তিনি এটি একসাথে রাখেন, যদিও তিনি নিজেকে শীর্ষ পাঁচ কোয়ার্টারব্যাকের কথোপকথনে ক্যাটালপ্ট করবেন।”
অভিজাত প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে আরও ভাল খেলা আলার পক্ষে শুরু করার জন্য দুর্দান্ত জায়গা হবে। 2024 সালে, তিনি শেষ করেছেন মাত্র 56.7 শতাংশ শীর্ষ -25 বিরোধীদের বিরুদ্ধে তাঁর পাসগুলির (ইএসপিএন এর মাধ্যমে)। তিনি নটরডেমের কাছে ২-2-২৪ কলেজ ফুটবল প্লে অফ সেমিফাইনাল পরাজয়ের চতুর্থ কোয়ার্টারের শেষদিকে একটি ব্যয়বহুল বাধাও ছুঁড়ে ফেলেছিলেন।
জুলাইয়ের বিগ টেন মিডিয়া দিনগুলিতে, আলার স্বীকার করেছেন যে তাকে অবশ্যই বড় গেমসে পদক্ষেপ নিতে হবে। এটি 1986 সালের মরসুমের পর থেকে পেন স্টেটকে তার প্রথম জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ জিততে সহায়তা করতে পারে।
ক্লেমসন সিবি অ্যাভিওন টেরেল
টেরেল (5-ফুট -11, 180 পাউন্ড) একটি ক্লেমসন ডিফেন্সের জন্য তারা যা “এনএফএল খসড়া সোনার খনি” হতে পারে।
বুধবার প্রকাশিত একটি গল্পে, অ্যাথলেটিকের ডেন ব্রুগলার ক্লাসে আটলান্টা ফ্যালকনস সিবি এজে টেরেল জুনিয়রের ছোট ভাইকে স্থান দিয়েছে।
ব্রুগলার লিখেছেন, “এজে টেরেল জুনিয়র ২০২০ সালে প্রথম রাউন্ডের পিক হওয়ার আগে ক্লেমসনে একটি শক্তিশালী রেজুমিকে একত্রিত করেছিলেন।” “এটি তার ছোট ভাইয়ের পালানোর জন্য একটি বড় ছায়া, তবে অ্যাভিওন টেরেল ক্লেমসনে নিজের উত্তরাধিকার তৈরি করছেন এবং ভবিষ্যতের প্রথম রাউন্ডারটির টেপ রয়েছে।”
অ্যাভিওন টেরেলের ইন্টারসেপশনগুলিতে (দুটি) ক্যারিয়ারের উচ্চতা ছিল এবং গত মৌসুমে 14 টি খেলায় ডিফেন্ড (12) পাস হয়েছিল। কলেজ ফুটবলের শীর্ষ ডিবিকে স্বীকৃতি দেয় এমন জিম থর্প অ্যাওয়ার্ডের জন্য তাকে ওয়াচ লিস্টে নাম দেওয়া হয়েছে।
জর্জিয়া এলবি সিজে অ্যালেন
২০২৪ সালের খসড়ায়, ফ্যালকনস জর্জিয়ার জলন ওয়াকারকে (6-ফুট -২, ২৪৫ পাউন্ড) বাছাই করে নং 15 এর সাথে বেছে নিয়েছে। অ্যালেন (6-ফুট -1, 235 পাউন্ড) পরবর্তী বুলডগস এলবি হতে পারে যিনি প্রথম রাউন্ডার।
“আমার মনে আছে গত বসন্তে জালন ওয়াকারের টেপটি দেখেছি এবং তার 11 নম্বরের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য মাঝে মাঝে নজর রাখতে হয়েছিল,” সিবিএস স্পোর্টস ‘মাইক রেনার সোমবার প্রকাশিত একটি গল্পে অ্যালেনের কথা লিখেছেন। “এর কারণ কারণ তার পাশে একজন লাইনব্যাকার ছিলেন 3 নম্বরের সাথে অভিন্ন বিল্ডের কাছে একটি ডার্নের সাথে (কিছুটা কম ভরাট হলেও) যিনি বল ক্যারিয়ারগুলি ট্র্যাক করার সময় বিস্ফোরক এবং দৃ ac ় ছিলেন।”
গত মৌসুমে 14 টি খেলায় অ্যালেনের ক্যারিয়ারের সর্বোচ্চ 76 76 টি ট্যাকল ছিল, জর্জিয়াকে তার 15 তম এসইসি শিরোপা জিততে সহায়তা করেছিল।
রেনার উল্লেখ করেছেন যে তার স্টক উন্নত করতে তাকে পাস কভারেজে তার জোন ম্যাচিংয়ের উন্নতি করতে হবে। জোন ম্যাচিং যখন কোনও ডিফেন্ডার অঞ্চল থেকে ম্যান-টু-ম্যান কভারেজে স্যুইচ করে।