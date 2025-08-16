এনএফএল চিফস ডাব্লু রশি ভাতের জন্য ‘দীর্ঘ স্থগিতাদেশ’ প্রস্তাবিত

পেলিসেরো জানিয়েছে যে প্রস্তাবিত হয়েছিল যে 25 বছর বয়সী রিসিভার 2025 মৌসুমে 10-গেমের স্থগিতাদেশ পরিবেশন করবে। তবে রাইস এবং তার এজেন্টরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে প্রস্তাবিত রায়টি “অভূতপূর্ব”।
এক বছর আগে ঘটেছিল এমন একটি ইভেন্টের জন্য লিগের পক্ষে রাইসকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে এত দীর্ঘ সময় নিয়ে কেন কথোপকথন হয়েছে, এতে অনেক লোক হতাশ হয়ে পড়েছে।
নির্বিশেষে, ভাত আসন্ন মরসুমের একটি অংশের জন্য স্থগিত করা হবে।
কানসাস সিটির প্রথম চারটি গেমের মধ্যে রয়েছে লস অ্যাঞ্জেলেস চার্জার্স, ফিলাডেলফিয়া ag গলস, নিউ ইয়র্ক জায়ান্টস এবং বাল্টিমোর রেভেনস। এই দলগুলির মধ্যে তিনটি 2024 সালে প্লে অফে পৌঁছেছিল। ছবিতে ভাত সম্ভবত, প্রধানরা এই দলগুলির বিরুদ্ধে আরও উপযুক্ত।
চার্জারদের স্পষ্টতই বিভাগীয় প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে প্রধানদের সাথে পরিচিতি রয়েছে, তবে বাম ট্যাকল রাশভান স্লেটারকে মরসুমের জন্য বাইরে নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ক্যানসাস সিটির সেই খেলায় সুবিধা থাকা উচিত।
শেষবারের মতো ag গলস চিফদের বিপক্ষে মুখোমুখি হয়েছিল, এটি সুপার বাউলে ফিলাডেলফিয়ার একটি ভেঙে ফেলা আধিপত্য ছিল। রাইস এবং জোশ সিমন্স এখন সমীকরণের অংশের সাথে, ক্যানসাস সিটির ag গলসের অভিজাত প্রতিরক্ষার বিরুদ্ধে একটি সম্ভাব্য কাউন্টার পাঞ্চ রয়েছে।
রাসেল উইলসন এবং জায়ান্টরা এই মরসুমে যাওয়ার পরে চিন্তাভাবনা করা হয়েছে, তবে একটি বিষয় কেউ উপেক্ষা করতে পারে না তা হ’ল পাসের ভিড়। নিউইয়র্কের ডেক্সটার লরেন্স, কায়ভন থিবোডাক্স, ব্রায়ান বার্নস এবং আবদুল কার্টারের সাথে লিগের অন্যতম সেরা প্রতিরক্ষামূলক লাইন রয়েছে। এই সংমিশ্রণটি চিফস আক্রমণাত্মক লাইনের জন্য একটি সমস্যা হতে পারে, যা এখনও মরসুমের প্রথম দিকে জিনিসগুলি আবিষ্কার করতে পারে।
অবশেষে, বাল্টিমোর রেভেনস চার-গেমের প্রসারিতটি বন্ধ করে দেয় যেখানে চাল পাওয়া যায়। Ically তিহাসিকভাবে, যেহেতু মাহোমস 2018 সালে স্টার্টার ছিলেন, তাই প্রধানরা লামার জ্যাকসন এবং দ্য রেভেনসের বিপক্ষে 4-1। দুটি দল গত বছর মরসুমের ওপেনারে মুখোমুখি হয়েছিল। সেই খেলায়, জাভিয়ের যোগ্য দুটি টাচডাউন করেছিলেন।
কানসাস সিটির পরবর্তী ছয়টি খেলায় জ্যাকসনভিলে জাগুয়ার্স, ডেট্রয়েট লায়ন্স, লাস ভেগাস রেইডারস, ওয়াশিংটন কমান্ডার, বাফেলো বিল এবং ডেনভার ব্রোঙ্কোসের বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
এটি দুটি 2024 এনএফসি প্লে অফ দল, দুটি বিভাগীয় শত্রু, বিলগুলি – যারা নিয়মিত মৌসুমে তারা সর্বশেষ চারবার দেখা হয়েছিল তাদের প্রধানদের পরাজিত করেছে – ব্রায়ান থমাস জুনিয়র এবং ট্র্যাভিস হান্টারের সাথে একটি সম্ভাব্য বিস্ফোরক জাগুয়ার্স অপরাধ।
রাইস অনিবার্যভাবে স্থগিত করার সময় প্রধানদের জন্য সুসংবাদটি হ’ল তারা এই মৌসুমে প্রশস্ত রিসিভারের গভীরতা আরও গভীর হওয়ায় তারা ওয়াইডআউটের অনুপস্থিতি মোকাবেলায় আরও সুসজ্জিত। যোগ্য, জ্যালেন রয়্যালস, টাইকুয়ান থর্টন এবং জুজু স্মিথ-স্কাস্টার পাসিং গেমটিতে আরও বেশি পরিষেবাযোগ্য বিকল্প।
তবুও, চিফসরা ২০২৫ মৌসুমের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের জন্য ভাত ছাড়াই থাকবে এবং ট্র্যাভিস কেলস এবং সংস্থার প্রয়োজন হবে পাসের আক্রমণে পদক্ষেপ নিতে।