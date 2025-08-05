এনএফএল টিম দ্বারা ‘শেষ 1,000-রাশিং ইয়ার্ড মরসুম’ কুইজ

লস অ্যাঞ্জেলেস র্যামস পিছনে দৌড়ে কেরেন উইলিয়ামস এনএফএল-এ সামান্য ধোঁয়াটে এসেছিলেন, নটরডেমের বাইরে ২০২২ সালের খসড়ার পঞ্চম রাউন্ডে খসড়া তৈরি করেছিলেন।
তবে ২০২৩ সালে র্যামসের হয়ে দৌড়ানোর শুরু হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে তিনি এনএফএল -এর অন্যতম উত্পাদনশীল বল ক্যারিয়ার হয়ে উঠছেন। ব্যাক-টু-ব্যাক 1000+ রাশিং ইয়ার্ড এবং 12+ রাশিং টাচডাউন মরসুমের পরে, উইলিয়ামসকে তিন বছরের, 33 মিলিয়ন ডলার চুক্তি সম্প্রসারণ দিয়ে পুরস্কৃত করা হচ্ছে।
এই চুক্তিটি বাফেলো বিল এবং উইলিয়ামসের খসড়া সহপাঠী জেমস কুকের মধ্যে সংঘটিত চুক্তির আলোচনার দিকে আরও বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যিনি তার ভবিষ্যতকে তার রুকি চুক্তির অতীতকে সুরক্ষিত করার জন্যও খুঁজছেন।
যা আমাদের আজ কুইজে নিয়ে আসে। প্রতিটি এনএফএল ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য এক মৌসুমে 1000 বা আরও বেশি রাশিং ইয়ার্ড স্থায়ী করতে কত খেলোয়াড় আপনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে নাম রাখতে পারেন?
শুভকামনা!
আপনি কি এই কুইজ পছন্দ করেছেন? ভবিষ্যতে আমাদের তৈরি করতে চান এমন কোনও কুইজ রয়েছে?