এনএফএল টিম দ্বারা ‘সিজন রাশিং টিডি নেতাদের’ কুইজ

তার “হোল্ড-ইন” থেকে বাফেলো বিল অনুশীলনে ফিরে আসার ঠিক একদিন পর জেমস কুক এবং বাফেলো বিলগুলি চুক্তি সম্প্রসারণে সম্মত হয়েছিল।
কুক, যিনি তার বেল্টের নীচে টানা 1,000-গজ ছুটে যাওয়া মরসুমের সাথে তার ছদ্মবেশী চুক্তির চূড়ান্ত মরসুমে যাচ্ছেন, রাজি চার বছরের জন্য, $ 48 মিলিয়ন চুক্তি সম্প্রসারণ। এই চুক্তিটি প্রায় 26 বছর বয়সের জন্য 30 মিলিয়ন ডলার গ্যারান্টিযুক্ত, এটি ইএসপিএন-এর আলাইনা গেটজেনবার্গের প্রতি গত পাঁচটি মরসুমে একটি আরবিকে সর্বাধিক দেওয়া হয়েছে।
এমভিপি জোশ অ্যালেন উভয়ই কুক এবং শাসনকারী উভয়ই পরবর্তী অর্ধ দশকের জন্য বাফেলোর সাথে আবদ্ধ থাকে কারণ তারা অবশেষে সুপার বাউলে ফিরে আসার চেষ্টা করে।
যা আমাদের আজকের কুইজে নিয়ে আসে। 2024 সালে কুক 1,009 গজ ছুটে এসেছিলেন এবং তাঁর 16 টি টাচডাউনগুলি বাফেলো ইতিহাসের এক মৌসুমে সর্বাধিক বেঁধে রয়েছে। বলা হচ্ছে, আপনি কি প্রতিটি এনএফএল ফ্র্যাঞ্চাইজির একক-মৌসুমের রাশিং টাচডাউন রেকর্ডধারীর নাম রাখতে পারেন?
শুভকামনা!
আপনি কি এই কুইজ পছন্দ করেছেন? ভবিষ্যতে আমাদের তৈরি করতে চান এমন কোনও কুইজ রয়েছে? আমাদের কুইজেস@ইয়ার্ডবার্কার.কম এ আপনার চিন্তাভাবনাগুলি জানতে দিন এবং আপনার ইমেলের সাথে সরাসরি পাঠানো দৈনিক কুইজগুলির জন্য আমাদের কুইজ অফ দ্য ডে নিউজলেটারে সাবস্ক্রাইব করার বিষয়টি নিশ্চিত করুন!